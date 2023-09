Neukölln: Mann schießt auf Holzvogel - SEK-Einsatz

Schießübungen lösen SEK-Einsatz aus

Berlin. Polizei und Feuerwehr waren in der vergangenen Nacht in Köpenick im Einsatz. Dort hatten Bewohner Risse in der Hausfassade festgestellt. 46 von ihnen mussten daraufhin evakuiert werden. Zudem brannte in Mitte ein Bagger. In Lichtenberg stoppte die Polizei einen Raser. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 19. September: Schießübungen lösen SEK-Einsatz aus

9.27 Uhr: Am Montagnachmittag kam es zu einem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos in Neukölln. Ein Zeuge alarmierte gegen 17 Uhr die Polizei in die Niemetzstraße, nachdem er mehrere Klick- und Einschlaggeräusche gehört hatte. Am Tatort meldeten zwei Mieter diverse Beschädigungen an ihren Fensterscheiben. Nachdem die Wohnung des mutmaßlichen Schützen in der vierten Etage ermittelt werden konnte und ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erlassen worden war, betraten Angehörige des SEK die Räume des 43-Jährigen. Bei ihm beschlagnahmten sie eine CO2-Waffe, dazugehörige Gaskartuschen und Stahlkugeln sowie ein ebenfalls aufgefundenes Springmesser. Nach den derzeitigen Erkenntnissen schoss der Mann aus seinem Zimmer auf einen an seinem Balkongeländer montierten Holzvogel. Einige der verschossenen Stahlkugeln verfehlten jedoch das Ziel und schlugen in den Glasscheiben der gegenüberliegenden Wohnungen ein. Verletzt wurde niemand. Nach Feststellung seiner Personalien konnte der 43-Jährige in seiner Wohnung bleiben.

Polizeiangehörige attackiert und verletzt

9.11 Uhr: In der Nacht zum Montag geriet ein junger Mann in der Gontardstraße in Mitte gegen 2.45 Uhr mit einem 20-Jährigen in Streit. Jetzt prüft die Kriminalpolizei, ob er einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden soll. Anlass soll die Frage nach einer Zigarette gewesen sein. Im weiteren Verlauf soll der Verdächtige dann zwei Glasflaschen nach dem Älteren geworfen haben, ohne ihn zu treffen. Danach soll er eine Flasche zerschlagen und sein Gegenüber damit bedroht haben. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Nachdem die Polizei eingetroffen war und den Sachverhalt klärte, wurde der 19-Jährige zunehmend aggressiver, so dass ihm Handfesseln angelegt wurden. Laut schreiend wurde der Mann in einen Einsatzwagen gesetzt, wo er seinen Kopf gegen das Fahrzeuginnere schlug. Der Festgenommene kam in einen Polizeigewahrsam, wo er durch kratzen, beißen und spucken vier Mitarbeitende verletzte, von denen zwei ihren Dienst vorzeitig beendeten und sich selbständig in ärztliche Behandlung begaben.

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Beteiligter flüchtet

9.05 Uhr: Am Montagmittag kam es in Alt-Treptow zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer, bei dem sich ein Beteiligter verletzte und der andere vom Unfallort flüchtete, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte ein 73-Jähriger mit seinem Rad gegen 12.35 Uhr bei Grün einen Fußgängerüberweg auf der Elsenstraße in Richtung Beermannstraße. Ein von links kommender anderer Radfahrer, der mit hoher Geschwindigkeit auf der Elsenstraße in Richtung Kiefholzstraße unterwegs gewesen sein soll, missachtete offenbar eine rote Ampel. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Vorderräder. Der 73-Jährige stürzte und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Der unbekannte andere Radfahrer soll sich kurz umgeschaut und anschließend seinen Weg fortgesetzt haben. Die von Zeugen alarmierten Einsatzkräfte brachten den 73-Jährigen mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus.

Gestern Mittag soll in #Treptow ein 73J. bei 🟢einen Fußgängerüberweg überquert haben, als ein weiterer Radfahrer eine 🔴Ampel missachtet haben & mit ihm zusammengestoßen sein soll. Der 73J. wurde schwer am Kopf verletzt & ins Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer flüchtete.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 19, 2023