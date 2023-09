Berlin: Unter Drogen, ohne Führerschein - Polizei nimmt Raser fest

Bei drei Häusern in Köpenick besteht offenbar Einsturzgefahr. Was die Ursache sein könnte – Die Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Wegen Rissen wurden drei Häuser in Köpenick evakuiert

Ein Bagger brannte in Mitte

Ein Mann brach in eine Sozialeinrichtung in Weißensee ein

Die Polizei stoppte einen Raser unter Drogen in Lichtenberg

Die Bundespolizei nahm mehrere Sprayer und einen Taschendieb fest

Berlin. Polizei und Feuerwehr waren die ganze Nacht in Köpenick im Einsatz. Dort hatten Bewohner Risse in der Hausfassade festgestellt. 46 von ihnen mussten daraufhin evakuiert werden. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

16.31 Uhr: Erneut ist es auf der vielbefahrenen Autobahn 24 Berlin-Hamburg zu Karambolagen mehrerer Fahrzeuge zwischen Fehrbellin und Kremmen gekommen. Es wurden fünf Menschen verletzt, wie die Polizeidirektion Nord am Montagnachmittag mitteilte. Wie schon bei einer schweren Unfallserie vor rund einer Woche soll unter anderem zu geringer Sicherheitsabstand eine Rolle gespielt haben.

Am Montagvormittag war es zu einem Unfall vermutlich wegen eines Fehlers beim Überholtwerden gekommen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Ein Auto, das gerade überholt wurde, scherte plötzlich nach links aus. Beide Wagen kollidierten. Die beiden Autofahrer im Alter von 54 und ein 72 Jahren kamen ins Krankenhaus. Rund 250 Meter hinter dieser Unfallstelle kam es dann zu einer weiteren Karambolage, die sich laut Polizei vermutlich aufgrund eines geringen Sicherheitsabstandes ereignete. Zwei Fahrzeuge bremsten wegen des Unfalls vor ihnen noch rechtzeitig, ein drittes Auto aber fuhr auf. Eine Frau und zwei Männer erlitten laut Polizei Verletzungen. Die Autobahn 24 Richtung Berlin war zeitweise gesperrt.

Eine Verkehrsunfallkommission will nun die Serie von Unfällen auf der Strecke bewerten. Seit rund 20 Jahren galt zwischen den Abschnitten Havelland und Wittstock nach einer hohen Zahl schwerer Unfälle mit Toten ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern. Dieses wurde vor Monaten nach dem Ausbau der Autobahn aufgehoben. Nun wird wegen der Verkehrsunfälle aber über eine erneute Geschwindigkeitsbeschränkung diskutiert.

Handy entrissen – Wer kennt diesen Mann?

16.15 Uhr: Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einem Tatverdächtigen um Mithilfe. Dazu veröffentlichte die Behörde mehrere Fotos des Gesuchten. Der Mann soll am Dienstag, den 1. November 2022 gegen 0.45 Uhr eine 24 Jahre alte Frau an der Ollenhauerstraße in Reinickendorf zunächst angesprochen und ihr dann das Handy entrissen haben. Die Frau blieb unverletzt.









Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

25 bis 30 Jahre alt

180 bis 185 cm groß

lange, schwarze Haare, hinten zu einem Dutt gebunden

Kinnbart und leichter Oberlippenbart

Zur Tatzeit trug der Gesuchte einen hellblauen Trainingsanzug mit dunklen sowie gemusterten Absetzungen an Arm- und Beinaußenseiten sowie schwarze Turnschuhe mit einer hell abgesetzten Sohle.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei:

Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat und/oder zum Fluchtweg machen?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zu der Tat und/oder zu dem Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Gesundbrunnen unter der Rufnummer (030) 4664-173131 oder per E-Mail entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.

Bundespolizei nimmt Taschendieb in Tempelhof-Schöneberg fest

15.23 Uhr: Die Bundespolizei hat am Montag einen Taschendieb in Tempelhof-Schöneberg festgenommen. Wie die Behörde am Nachmittag mitteilte, hatte sich zuvor gegen 4.40 ein 26-Jähriger am Bahnhof Südkreuz an die Bundespolizei gewandt und den Diebstahl seines Handys angezeigt. Er gab an, in der Westhalle eingeschlafen zu sein und sein Handy zum Laden neben sich gelegt zu haben. Auf Videoaufzeichnungen konnten die Beamten erkennen, wie ein Mann das Handy entwendete. Darüber hinaus beging der Verdächtige einen weiteren Diebstahl in der Osthalle.

Die Bundespolizei leitete eine Fahndung ein. Einsatzkräfte konnten den 41-jährigen Verdächtigen kurz darauf unweit des Bahnhofes festnehmen. Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts des besonders schweren Diebstahls gegen den bereits einschlägig polizeibekannten 41-Jährigen. Der Mann soll im Laufe des Montags einem Richter vorgeführt werden.

Graffiti-Sprayer in Tempelhof-Schöneberg vorläufig festgenommen

15.05 Uhr: Die Bundespolizei hat am Wochenende sieben Sprayer festgenommen. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zunächst war Mitarbeitern der Deutschen Bahn am Samstag gegen 2.45 Uhr eine siebenköpfige Gruppe am S-Bahnhof Bundesplatz im Bezirk Tempelhof-Schöneberg aufgefallen. Die Personen waren gerade dabei, eine abgestellte S-Bahn auf rund 70 Quadratmetern zu besprühen. Alarmierte Beamte konnten vier der Tatverdächtigen beim Verlassen des Geländes stoppen. Ein 18-Jähriger leistete bei der Festnahme Widerstand, woraufhin die Beamten Reizgas einsetzten. Bei einem 17-Jährigen fanden die Einsatzkräfte zudem Betäubungsmittel.

In einem weiteren Fall am Sonntagmorgen beobachteten Bahn-Mitarbeiter in der Nähe des S-Bahnhofes Marienfelde erneut mehrere Personen im Gleisbereich. Diese hatten eine S-Bahn auf rund 70 Quadratmetern besprüht. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen mit Unterstützung der Sicherheitsmitarbeiter gegen 7.15 Uhr drei der fünf Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe vorläufig fest.

Unter Drogen, aber ohne Führerschein: Polizei nimmt Raser in Lichtenberg fest

15.01 Uhr: Ein Raser, der berauscht und ohne Führerschein unterwegs war, ist in der vergangenen Nacht in Lichtenberg festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine Streife gegen 23.50 Uhr auf der Frankfurter Allee auf den 20-jährigen Autofahrer aufmerksam geworden, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Lichtenberger Brücke fuhr und mehrfach ohne zu blinken die Fahrspur wechselte.

Die Einsatzkräfte verfolgten den Mercedes-Fahrer mit Blaulicht und Martinshorn über die Straße Alt-Friedrichsfelde und die Rosenfelder Straße bis zur Archenholdstraße. Hier hielt der Raser kurz an und ließ zwei Unbekannte aussteigen, die in unbekannte Richtung flüchteten. Anschließend fuhr der 20-Jährige mit einer Geschwindigkeit von bis zu 130 km/h weiter über die Rummelsburger Straße und die Alfred-Kowalke-Straße in Richtung Am Tierpark, wobei er mehrfach die Vorfahrtsregeln und eine rote Ampel missachtete. Auf der Köpitzer Straße konnten die Polizisten den Mercedes-Fahrer schließlich stoppen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt, hieß es von der Polizei.

Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen und des Wagens fanden die Beamten Betäubungsmittel und stellten fest, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Er gab zu, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Die Einsatzkräfte brachten ihn in einen Gewahrsam. Dort wurde ihm unter anderem auch Blut abgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kam der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß. Das Auto wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost)

Mann bricht in eine Sozialeinrichtung in Weißensee ein

13.57 Uhr: Ein Mann ist am Montag in eine Sozialeinrichtung an der Bizetstraße in Weißensee im Bezirk Pankow eingebrochen. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, war ein Nachbar auf den Mann aufmerksam geworden und hatte gegen 3.45 Uhr die Polizei verständigt. Die Einsatzkräfte nahmen den 35-jährigen Tatverdächtigen noch am Ort fest. Er soll mehrere Außen- und Innentüren sowie Fenster der Einrichtung beschädigt, Schränke durchwühlt und einen Rollladen des Büros mit Graffiti besprüht haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Tatverdächtige wurde dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt, das die weiteren Ermittlungen führt.

Radfahrer nach Unfall in Mahlsdorf verstorben

10.20 Uhr: Der Mann, der mit seinem Rennrad am 12. September in Mahlsdorf im Bezirk Marzahn-Hellersdorf gegen einen geparkten Lkw geprallt war, ist verstorben. Der 68-Jährige erlag am Nachmittag des 15. September in einem Berliner Krankenhaus seinen Verletzungen.

Bei einem Zusammenstoß mit einem stehenden Lastwagen zog sich ein 68 Jahre alter Radfahrer Mitte September in Mahlsdorf lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der Mann mit seinem Rennrad gegen 15.30 Uhr die Fahrbahn der Elsenstraße in Richtung der Straße Am Niederfeld. Dann soll er aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung ungebremst gegen das Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw gefahren sein. Bei der Kollision verletzte sich der Radfahrer derart, dass er am Unfallort reanimiert werden musste, bevor er in ein Krankenhaus kam, in dem er intensivmedizinisch versorgt wurde.

Drei Häuser in Köpenick einsturzgefährdet: 46 Bewohner evakuiert

In Köpenick sind drei Häuser einsturzgefährdet.

Foto: Morris Pudwell

4.38 Uhr: Die ganze Nacht war die Feuerwehr und Polizei in der Parrisiusstraße in Köpenick im Einsatz. Anwohner meldeten am Sonntag Risse in der Hausfassade und das Fenster sei nicht mehr richtig zu schließen gewesen. Die Feuerwehr beschloss mit der Bauaufsicht, das Hinterhaus und die Seitenflügel zu evakuieren. Nach ersten Informationen werde als Ursache für die Risse und Versetzungen eine Baugrube im hinteren Bereich der Häuser vermutet. 46 Bewohner wurden in Hotels untergebracht. Ein Statiker und die zuständige Bauaufsicht müssen nun die Standfestigkeit der Häuser prüfen. Am Montag soll nun entschieden werden, wie es weitergeht und wann die Bewohner in ihre Wohnungen zurück können.

Unbekannte setzen Bagger in Mitte in Brand

4.30 Uhr: In der Nacht auf Montag, gegen 0.30 Uhr, haben nach ersten Erkenntnissen Unbekannte auf einer Baustelle an der Köpenicker Straße in Mitte zwei Bagger in Brand gesetzt. Die Ersthelfer erstickten die Flammen mittels Feuerlöscher. Die Feuerwehr musste nur noch Restlöscharbeiten und Kontrollen möglicher Glutnester durchführen. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt und fahndet nach dem oder den Tätern.

In Mitte steckten Unbekannte einen Bagger in Brand.

Foto: Morris Pudwell