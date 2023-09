Ladendieb zündet in Neukölln Discounter an

In Neukölln randalierte ein Mann in einem Discounter und legte Feuer. Eine gehbehinderte Frau wurde beraubt – Blaulicht-News im Blog.

9.34 Uhr: Unverletzt blieb der Angestellte einer Tankstelle in Reinickendorf, als er gestern Abend überfallen wurde. Nach den derzeitigen Erkenntnissen betraten zwei mit Pistolen bewaffnete Maskierte gegen 21.20 Uhr den Verkaufsraum der Servicestation in der Holländerstraße und gaben drei Schüsse in die Decke ab. Das Duo forderte die Herausgabe von Geld und flüchtete anschließend mit der erlangten Beute in Richtung Septimerstraße. Der 52-jährige Mitarbeiter blieb unverletzt. Bei den Waffen hat es sich den ersten Untersuchungen zufolge um Schreckschusswaffen gehandelt.

Auto aufgehebelt - Verdächtiger festgenommen

9.12 Uhr: Nur von kurzer Dauer war die Flucht eines Mannes, dem vorgeworfen wird, gestern Abend ein Auto in Weißensee aufgehebelt zu haben. Ein Anwohner alarmierte gegen 21.30 Uhr die Polizei in die Straße Am Steinberg, nachdem er den Verdächtigen beobachtet hatte, wie er sich an dem Fenster eines geparkten Fahrzeugs zu schaffen machte und hierbei die Alarmanlage des Wagens auslöste. Einsatzkräfte nahmen den zwischenzeitlich vom Tatort Geflüchteten in der Nähe fest. Der 29-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend der Kriminalpolizei überstellt.

Geheingeschränkte Frau geschlagen und beraubt

9.06 Uhr: In der vergangenen Nacht rief eine geheingeschränkte Frau die Polizei nach Neukölln. Die 55-Jährige gab an, dass sie gegen 0.45 Uhr auf dem Gehweg der Glasgower Straße unterwegs war und zunächst durch einen Mann angesprochen und wenig später von diesem mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Sie stürzte, der Angreifer entwendete ihre Handtasche und flüchtete mit der Beute in Richtung Karl-Marx-Straße. Die 55-Jährige erlitt Verletzungen am Bein und im Gesicht und wurde durch Rettungskräfte ambulant am Ort versorgt.

Unfall bei Flucht vor Verkehrskontrolle - Mann in Herzsprung schwer verletzt

8.31 Uhr: Ein Mann ist bei der Flucht vor einer Verkehrskontrolle in Herzsprung (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) mit einem gestohlenen Auto gegen eine Straßenlaterne geprallt. Dabei sei er schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach beschleunigte der Mann das Auto, als Polizisten es in der Nacht auf Donnerstag kontrollieren wollten. Kurz darauf kam es zum Zusammenprall mit einer Straßenlaterne, woraufhin der Fahrer die Flucht mit dem Auto fortsetzte. An einem angrenzenden Acker kam der Wagen dann zum Stehen. Drei Insassen versuchten, zu Fuß weiter zu flüchten. Dabei wurde der mutmaßliche Fahrer von der Polizei gestellt, die anderen zwei entkamen unerkannt. Der schwer verletzte Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Den Angaben zufolge war das Auto zuvor in Berlin als gestohlen gemeldet worden. Zudem fanden die Beamten darin eine geringe Menge an Drogen. Ein Drogenschnelltest bei dem mutmaßlichen Fahrer war positiv. Die Identität des Mannes war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst nicht vollständig geklärt. Die Ermittlungen dauerten an.

Ladendieb legt Feuer in Supermarkt

8.22 Uhr: Ein 26-jähriger Mann ist nach einem Ladendiebstahl und einer Körperverletzung in Neukölln festgenommen worden. Zudem soll er in einem Büro des Ladens ein Feuer verursacht haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach wurden die Einsatzkräfte am späten Mittwochabend zu einem Geschäft in der Hermannstraße gerufen. Dort soll der 26-Jährige von Mitarbeitern bei einem Diebstahl erwischt worden sein und eine Flasche auf einen von ihnen geworfen haben. Daraufhin wurde der Mann in ein Büro des Ladens gebracht. Kurz darauf bemerkten Mitarbeiter eine Rauchentwicklung aus dem Büro und alarmierten die Feuerwehr.

Nach Angaben einer Sprecherin holten Polizisten den Tatverdächtigen aus dem brennenden Büro. Kunden sowie Mitarbeiter verließen den Laden. Die Feuerwehr löschte das Feuer in kurzer Zeit, niemand wurde verletzt. Gegen den 26 Jahre alten Tatverdächtigen wird unter anderem wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt.

