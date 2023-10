Berlin: Heftige Auseinandersetzung: Mann in Mitte niedergestochen

Mann an der Karl-Marx-Allee unweit des "Café Moskau" niedergestochen

In der Nacht auf Samstag kam es auf der Karl-Marx-Allee auf dem Gehweg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Für einen der Beteiligten endete der Streit mit einer Stichverletzung. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

6.55 Uhr: In der Nacht auf Samstag, kurz vor Mitternacht, kam es auf der Karl-Marx-Allee in Mitte, unweit des "Café Moskau", auf dem Gehweg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Für einen der Beteiligten endete der Streit mit einer Stichverletzung. Der junge Mann wurde noch auf dem Gehweg von einem Notarzt und Notfallsanitäter erstversorgt und zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Beamten nahmen einen Tatverdächtigen noch vor Ort fest. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt nun zu der Auseinandersetzung und der Körperverletzung.

5.50 Uhr: Gegen 20.20 Uhr am Freitagabend stürmte das Berliner SEK (Spezialeinsatzkommando) eine Wohnung im 1. Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Groß-Ziethener Straße in Lichtenrade. In der Wohnung sollte ein rüstiger Rentner im Besitz von illegalen Waffen sein. Woher die Information stammt, ist bisher unklar. Die Spezialkräfte öffneten gewaltsam die Tür und sicherten sofort alle Räume. Der verdächtige Rentner wurde angetroffen und in Gewahrsam genommen. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei durchsuchte die Wohnung und stellte nach ersten Informationen mindestens eine Waffe sicher. Der Mann soll diese Waffen nicht besitzen dürfen. Nach rund 1,5 Stunden wurde der Waffen-Rentner, der immer noch unter dem Eindruck des Geschehenen stand, von uniformierten Abschnittskräften zu einem Rettungswagen gebracht. Der Senior wurde in ein Krankenhaus verbracht. Ob der Verdächtige bei dem Einsatz durch die Spezialkräfte verletzt wurde, ist unklar.

5.48 Uhr: In der Nacht auf Samstag, gegen 1.50 Uhr, krachte der Fahrer eines Mercedes Benz C43 AMG auf der geraden Strecke des Neudecker Weg in Höhe Selgenauer Weg in Rudow in Fahrzeuge. Diese waren am Straßenrand geparkt. An zwei davon entstand nach ersten Informationen ein hoher Sachschaden. Zwei weitere Autos wurden ineinander geschoben. Der Schaden an der hochmotorisierten Luxuslimousine blieb dabei überschaubar. Der Fahrer wurde in einem Rettungswagen von Notfallsanitäter erstversorgt. Ob er in eine Klinik transportiert wurde, ist nicht bekannt. Die Feuerwehr schob den Mercedes beiseite und streuten Bindemittel, um ausgelaufene Betriebsmittel mehrerer Fahrzeuge zu sichern. Warum der Mann nach rechts von der Fahrbahn abkam, ermitteln nun zuständige Abschnittskräfte der Berliner Polizei.

