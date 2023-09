Berlin: Messerstecherei in Gropiusstadt – Mann verletzt

Messerstecherei in Gropiusstadt – Mann verletzt

Berlin. In der Nacht auf Mittwoch wurde in Gropiusstadt ein Mann nach einem Streit durch mehrere Messerstiche verletzt. Unterdessen wurde ein Vater mit seinem Sohn am Görlitzer Park beraubt. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Blaulicht-Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

8.29 Uhr: In der Nacht auf Mittwoch wurde in Gropiusstadt ein Mann nach einem Streit durch mehrere Messerstiche verletzt. Gegen 23.50 Uhr alarmierten Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr die Polizei, nachdem sie im Rahmen eines Einsatzes in der Lipschitzallee eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beobachtet hatten. Ein 21-Jähriger flüchtete dabei in Richtung U-Bahnhof Lipschitzallee. Ein Unbekannter stellte ihm ein Bein, woraufhin der 21-Jährige stürzte und der Unbekannte ihn mit einem langen breiten Messer angriff. Der 21-Jährige zog sich Schnitt- und Stichverletzungen an Schulter, Arm und Fuß zu. Das Erscheinen der Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr am mutmaßlichen Tatort motivierte die Tatverdächtigen offenbar zur Flucht in unbekannte Richtung. Dabei konnten die Rettungskräfte der Feuerwehr noch Drohungen des Verletzten in Richtung der Fliehenden vernehmen. Die Rettungskräfte versorgten den 21-Jährigen zunächst am Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Vater und Sohn im Görlitzer Park beraubt

8.23 Uhr: Zwei Männer alarmierten am Dienstagabend die Polizei zu einem Eingang des Görlitzer Parks nach Kreuzberg. Nach Angaben des 32-Jährigen saß er gegen 20.15 Uhr gemeinsam mit seinem 52 Jahre alten Vater auf einer Wiese des Parks, als zwei junge Männer auf sie zukamen und nach einer Zigarette fragten, wie die Polizei mitteilte. Beide verneinten, woraufhin einer der Männer ein Messer hervorgeholt und die Herausgabe von Geld gefordert habe. Im weiteren Verlauf soll der Messerträger den 52-Jährigen mit der Klinge am Schienbein verletzt und Stichbewegungen in Richtung des Kopfes ausgeführt haben, welchen der Angegriffene ausweichen konnte. Dabei soll der Vater gestürzt sein. Nach dem Aufstehen soll der Ältere aus dem Park geflüchtet sein, während die beiden Tatverdächtigen den Sohn am Weglaufen gehindert haben sollen. Die Angreifer durchsuchten eine Jacke und einen Rucksack, entwendeten Geld und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Der Vater erlitt eine blutende Wunde am Unterschenkel, welche ambulant am Ort durch hinzugerufene Rettungskräfte versorgt wurde. Sein Sohn blieb unverletzt.

Radfahrerin bei Unfall verletzt

8.01 Uhr: Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Dienstagabend in Altglienicke verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 55-Jährige gegen 20.10 Uhr mit einem VW die Köpenicker Straße in Richtung Besenbinderstraße und stieß beim Rechtsabbiegen in die Grünauer Straße mit der 27 Jahre alten Radfahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war und die Grünauer Straße geradeaus überfahren wollte, zusammen. Mit Kopf- und Schulterverletzungen brachten Rettungskräfte die Radfahrerin zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Mann bedroht zwei Kinder mit einem Messer

7.53 Uhr: Am Dienstagnachmittag bedrohte ein Mieter zwei Kinder mit einem langen Messer in einem Wohnhaus in Neu-Hohenschönhausen. Der 27-Jährige soll gegen 14.20 Uhr zunächst einer 13-Jährigen im Treppenhaus begegnet sein, ihr einen dolchartigen Gegenstand vorgehalten und ihr gedroht haben, ihren Vater zu töten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeitgleich kam ihre zehnjährige Schwester nach Hause und traf ebenfalls auf den Verdächtigen, der ihr zusätzlich noch mit einem Messer drohte. Die Mädchen flüchteten zu ihren Eltern in die Wohnung. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die Wohnung des 27-Jährigen lokalisieren und nahmen Geräusche daraus wahr, so dass ein richterlicher Beschluss eingeholt und das Spezialeinsatzkommando nachgefordert wurde. Als der Verdächtige kurz darauf die Wohnung verließ, nahmen ihn Angehörige des SEK fest. In der Wohnung konnten zwei Messer mit Klingenlängen von etwa 30 und 65 cm beschlagnahmt werden. Nach Feststellung der Personalien und einer Gefährderansprache konnte der Mann in seiner Wohnung bleiben. Er muss sich nun wegen Bedrohung mit Waffen und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Radfahrerin von Muldenkipper überrollt

6.53 Uhr: Dienstag am frühen Nachmittag wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 49-Jähriger gegen 14.40 Uhr mit einem Muldenkipper in der Ollenhauerstraße in Richtung Oranienburger Straße unterwegs und bog an der Lindauer Allee rechts in Richtung Roedernallee ab. Dabei fuhr er die 42 Jahre alte Radfahrerin an, die den Radweg der Ollenhauerstraße in gleicher Richtung wie der Lkw befuhr und die Lindauer Allee geradeaus überqueren wollte. Die Radfahrerin sowie ihr Fahrrad gerieten daraufhin unter den Muldenkipper und wurden überrollt. Rettungskräfte versorgten die 42-Jährige zunächst am Ort und brachten sie anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Ollenhauerstraße ab Kienhorststraße bis zur Lindauer Allee bis etwa 19.10 Uhr gesperrt.

Motorroller abgefackelt

3.54 Uhr: In der Nacht auf Mittwoch, gegen 2 Uhr, brannte in der Venusstraße in Altglienicke ein Motorroller vollständig aus. Die von Anwohner alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Derzeit werde von Brandstiftung ausgegangen.

