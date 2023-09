Berlin: Männer bei Messerattacken in Schöneberg und Spandau schwer verletzt

Zwei Männer wurden bei Messerattacken in Schöneberg und Spandau schwer verletzt

Zwei Fußgänger wurden in Lichtenberg und Friedrichshain von einer Tram erfasst und schwer verletzt

In Wedding kollidierten eine Tram und ein Auto. Der Pkw wurde zwischen Straßenbahn und Mast eingeklemmt

Polizei und Ordnungsamt schlossen einen illegalen Club in Neukölln

Berlin. Am Freitagabend hat es mehrere schwere Unfälle mit Straßenbahnen gegeben. In Folge der Crashs kam es zu Verkehrsbehinderungen. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. In Neukölln wurde ein illegaler Club geschlossen. In Schöneberg und Spandau gab es Messerattacken. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 16. September: Mann bei Messerattacke in Spandau schwer verletzt

11.39 Uhr: Ein 46-jähriger Mann ist in der vergangenen Nacht bei einer Messerattacke an der Gartenfelder Straße Ecke Simonring in Spandau schwer verletzt worden. Er kam mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei bestehe derzeit keine Lebensgefahr. Wer für die gefährliche Körperverletzung verantwortlich ist, ist demnach Teil der laufenden Ermittlungen.

Mann mit Messer in Schöneberg angegriffen – Not-OP

Polizeiwagen stehen unter der Bahn-Brücke am S-Bahnhof Schöneberg.

Foto: Pudwell

5.13 Uhr: Am Bahnsteig des S-Bahnhofs Schöneberg hat es am Samstagmorgen eine Auseinandersetzung gegeben. Ein Mann wurde dabei mit drei Messerstichen verletzt. Der Verletzte wurde vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitäter erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. In der Klinik wurde das schwer verletzte Opfer dann notoperiert. Nach Angaben der Polizei besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen werden von der Bundespolizei geführt, da sich die Messerattacke an einem Bahnhof ereignete.

Drei Tram-Unfälle in Lichtenberg, Friedrichshain und Wedding – Zwei Schwerverletzte

Die Glasfront der Tram wurde stark beschädigt.

Foto: Pudwell

5.07 Uhr: In Berlin hat es am Freitag drei Tram-Unfälle gegeben. Dabei erlitten zwei Fußgänger in Lichtenberg und Friedrichshain schwere Verletzungen. Bei einem weiteren Crash in Wedding im Bezirk Mitte blieben die Unfallbeteiligten unverletzt. Hier war ein Auto mit einer Tram kollidiert. Der Aufprall war so heftig, dass die Straßenbahn entgleiste. Der Mercedes wurde zwischen einem Oberleitungsmast und dem tonnenschweren Zug eingeklemmt. Einen ausführlichen Artikel über die Tram-Unfälle lesen Sie hier.

Das Auto wurde zwischen Mast und Tram eingeklemmt.

Foto: Pudwell

Polizei und Ordnungsamt schließen illegalen Club in Neukölln

Blick auf die Bar des illegalen Clubs.

Foto: Privat

4.27 Uhr: Polizei und Ordnungsamt haben in der vergangenen Nacht eine Party in einem illegalen Club in einem Gebäude an der Weserstraße in Neukölln beendet. Wie die Polizei von dem illegalen Club erfuhr und wie es darin aussieht, erfahren Sie in diesem ausführlichen Artikel.