Berlin: Mann randaliert in Neuköllner Hotel – Schwierige Festnahme

Ein aufgeputschter Mann nahm sein Hotelzimmer in einem Ibis-Hotel in Neukölln auseinander und widersetzte sich der Festnahme. Außerdem rückte die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz in der ehemaligen Philip-Morris-Zigarettenfabrik aus. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg vom 6.Oktober: Mann erleidet Schnittverletzung bei tätlicher Auseinandersetzung

7.12 Uhr: Am Abend kam es am Blochplatz in Gesundbrunnen im Berliner Bezirk Mitte zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern, bei der ein Mann Schnittverletzungen erlitt. Der Verletzte wurde vor Ort versorgt und kam nach ersten Erkenntnissen in ein Krankenhaus. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort zwei Männer festnehmen. Die beiden Tatverdächtigen wurden in eine Gefangenensammelstelle verbracht. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Bilanz einer Auseinandersetzung in Gesundbrunnen waren zwei Festnahmen und ein Mann mit Schnittverletzungen

Serienmäßige Pkw-Brandstiftung in Marzahn

7 Uhr: In Marzahn kam es am späten Donnerstagabend zu einer Serie von mutwilligen Brandstiftungen an Pkw. Gegen 22.30 Uhr kam es im Glambecker Ring erst zu einer Brandstiftung an einem Wohnwagen, die von Polizeibeamten rasch gelöscht werden konnte, ohne das großer Schaden entstand. Gegen 22.40 Uhr standen dann drei Wohnwagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Brodowiner Ring in Flammen, diese konnten nur noch von der Polizei gelöscht werden. Der Brandstifter spielte nun mit den Einsatzkräften Katz und Maus und kehrte nach ersten Erkenntnissen wieder zum Glambecker Ring zurück und zündete zwei weitere Fahrzeuge an, die Feuerwehr konnte ein ausbrennen nicht mehr verhindern. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die starke Hitze beschädigt. Insgesamt wurden vier Wohnwagen und vier Pkw durch den oder die Brandstifter beschädigt. Eine Nahbereichsfahndung, an der auch Hundeführer der Berliner Polizei beteiligt waren, verlief erfolglos.

Gleich mehrmals rückten Einsatzkräfte in der Nacht zu Autobränden in Marzahn aus.

Brand in alter Neuköllner Zigarettenfabrik

6.25 Uhr: Am Donnerstagaben drückte ein Kommando der Feuerwehr zu einem Brand in Neukölln aus. Auf dem Areal der ehemaligen Zigarettenfabrik von Philip Morris war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und bekam den Brand offenbar rasch unter Kontrolle.

Die Brandursache ist bisher unklar. Die Haberstraße war zwischen Neuköllnische Allee und Bergiusstraße rund 60 Minuten für den Straßenverkehr gesperrt. Es kam zu einer Rauchentwicklung, die durch eine Abluftanlage ins Freie befördert wurde.

Aufgeputschter Mann randaliert in Neuköllner Hotel

6 Uhr: Kurz nach Mitternacht alarmierten Mitarbeiter eines Hotels in Neukölln die Polizei, weil ein Mann dort randalierte. Nachdem er sein Hotelzimmer zu Bruch geschlagen hatte, wütete er auch in Lobby weiter. Mehrere Polizeibeamte mussten den Mann überwältigen und brachten ihn gemeinsam auf den Boden. Dort versuchte der um sich schlagende und zusammenhanglos daherredende Mann seinen Hinterkopf gegen den Asphalt zu schlagen, sodass die Beamten ihm eine Decke unter den Kopf zwängen mussten.

Ersten Eindrücken zufolge soll der Mann unter einer Mixtur verschiedener Rauschmittel gestanden und völlig die Selbstherrschung verloren haben. Bei der Durchsuchung des zerstörten Hotelzimmers fanden die Beamten eine Vielzahl von Plastikphiolen, die in der Drogenszene zur Aufbewahrung verbotener Substanzen genutzt werden.