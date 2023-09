Nach Lollapalooza-Festival: Audi rammt BVG-Bus

Nach Ende des Lollapalooza-Festivals im und am Berliner Olympiastadion ist es zu einem Unfall gekommen

Berlin. Das Lollapalooza-Festival ist am Sonntagabend mit Konzerten von Imagine Dragons und Macklemore zu Ende gegangen. Zehntausende Besucherinnen und Besucher hatten die Open-Air-Veranstaltung am Wochenende besucht, zu nennenswerten Vorfällen war es dabei laut Polizei nicht gekommen. Bei der Abreise ereignete sich ganz in der Nähe des Festivalgeländes ein Unfall, bei dem Fahrgäste in einem BVG-Bus verletzt wurden. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 11. September: Audi rammt BVG-Bus – zwei Leichtverletzte am Rande des Lollapalooza-Festivals

Bei dem Unfall am Rande des Lollapalooza-Festivals entstand hoher Sachschaden.

Foto: Morris Pudwell

6.35 Uhr: Nach Ende des Lollapalooza-Festivals im und am Olympiastadion ist es zu einem Unfall gekommen. Kurz vor 23 Uhr rammte ein hochmotorisierter Audi an der Kreuzung Heerstraße/Passenheimer Straße in Charlottenburg einen Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen leicht verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand hoher Sachschaden. Auch der BVG-Bus wurde beschädigt. Mehrere Scheiben gingen zu Bruch. Die Feuerwehr barg den Audi und streute ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten mit Bindemittel ab. Die BVG barg den Bus mit einem Abschleppunternehmen. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampelanlage aus. Laut Anwohnern ist diese auch nur selten in Betrieb, was in der Vergangenheit schon zu zahlreichen Unfällen geführt hat.

Feuer in Lichterfelde: Lagerhalle brannte in voller Ausdehnung

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr bei dem Brand in Lichterfelde in der Nacht zu Montag.

Foto: Morris Pudwell

5.15 Uhr: In Lichterfelde (Tempelhof-Schöneberg) brannte in der Nacht eine 200 Quadratmeter große Lagerhalle in voller Ausdehnung. In der Halle sollen sich Fahrzeuge eines Winterdienstes befinden. Die Feuerwehr war mit über 48 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar, Angaben über mögliche Verletzte lagen nicht vor.

Motorroller-Fahrer bei Unfall in Neukölln schwer verletzt

Bei dem Unfall am Britzer Damm in Berlin-Neukölln wurde eine Motorrollerfahrer schwer verletzt.

Foto: Morris Pudwell

4.45 Uhr: Bei einem Unfall am Sonntagabend in Neukölln ist der Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt worden. Der Mann stieß gegen 18.30 am Britzer Damm mit einem VW-Bus zusammen, hieß es vor Ort. Er stürzte und blieb auf der Straße liegen. Ein Notarzt und Sanitäter versorgten dihn und transportierten ihn zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Britzer Damm war ab Zufahrt A100 für den Verkehr vollständig gesperrt. Die Buslinie M44 wurde umgeleitet.