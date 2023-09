Berlin: Häuser in Köpenick einsturzgefährdet - 46 Menschen evakuiert

Bei drei Häusern in Köpenick besteht offenbar Einsturzgefahr. Was die Ursache sein könnte – Die Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Berlin. Polizei und Feuerwehr waren die ganze Nacht in Köpenick im Einsatz. Dort hatten Bewohner Risse in der Hausfassade festgestellt. 46 von ihnen mussten daraufhin evakuiert werden. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 18. September: Drei Häuser einsturzgefährdet: 46 Bewohner evakuiert

4.38 Uhr: Die ganze Nacht war die Feuerwehr und Polizei in der Parrisiusstraße in Köpenick im Einsatz. Anwohner meldeten am Sonntag Risse in der Hausfassade und das Fenster sei nicht mehr richtig zu schließen gewesen. Die Feuerwehr beschloss mit der Bauaufsicht, das Hinterhaus und die Seitenflügel zu evakuieren. Nach ersten Informationen werde als Ursache für die Risse und Versetzungen eine Baugrube im hinteren Bereich der Häuser vermutet. 46 Bewohner wurden in Hotels untergebracht. Ein Statiker und die zuständige Bauaufsicht müssen nun die Standfestigkeit der Häuser prüfen. Am Montag soll nun entschieden werden, wie es weitergeht und wann die Bewohner in ihre Wohnungen zurück können.

Unbekannte setzen Bagger in Mitte in Brand

4.30 Uhr: In der Nacht auf Montag, gegen 0.30 Uhr, haben nach ersten Erkenntnissen Unbekannte auf einer Baustelle an der Köpenicker Straße in Berlin-Mitte zwei Bagger in Brand gesetzt. Die Ersthelfer erstickten die Flammen mittels Feuerlöscher. Die Feuerwehr musste nur noch Restlöscharbeiten und Kontrollen möglicher Glutnester durchführen. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt und fahndet nach dem oder den Tätern.

In Mitte steckten Unbekannte einen Bagger in Brand.

Foto: Morris Pudwell