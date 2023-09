Weißensee: Elfjähriger von Tram mitgeschleift und verletzt

Berlin.

In Treptow-Köpenick kracht ein Motorrad in einen PKW

Im Prenzlauer landet eine Frau mit ihrem Auto im Gleisbett

Die Feuerwehr rettet in Cottbus einen Waschbären aus dem Schornstein

Zwei Unbekannte greifen im Wedding einen 33-Jährigen mit einer Machete an

Ein 11-jähriger Junge klemmt seine Hand in einer Tram-Tür ein und wird mitgeschleift

Berlin. In Baumschulenweg ereignete sich am Dienstagabend ein krachender Unfall. Eine Frau verlässt mit ihrem Wagen die Straße und landet im Gleisbett der Tram. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 13. September: Elfjähriger von Straßenbahn mitgeschleift

11.03 Uhr: Am Dienstagnachmittag hat sich ein 11-jähriger Junge in Weißensee gegen 14.30 Uhr die Hand in einer Straßenbahn-Tür eingeklemmt. Er hatte damit versucht, an einer Haltestelle in der Berliner Allee die Tür für einen Freund offenzuhalten. Weil der Junge feststeckte, stürzte er laut Polizeimitteilung und wurde ca. 20 Meter mit der Tram mitgeschleift. Der Junge erlitt Hautabschürfungen und Blutergüsse. Außerdem bestand der Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma. Der 11-Jährige musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bis 15 Uhr war kein Bahnverkehr möglich.

Überfall mit Machete

10.47 Uhr: Am Dienstagmorgen haben zwei Unbekannte am Leopoldplatz in Wedding einen 33-Jährigen überfallen. Als dieser seine Wertgegenstände nicht herausrücken wollte, habe einer der beiden Männer eine Machete gezückt und das Opfer angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, sei das Duo dann in unbekannte Richtung geflohen. Allerdings ohne Beute. Der 33-Jährige habe durch den Angriff mit der Machete eine Schnittverletzung am Arm erlitten. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Waschbär aus Schornstein gerettet – Dann flüchtet er

10.33 Uhr: Ein Waschbär ist in Cottbus von der Feuerwehr aus dem Schornstein eines Wohnhauses gerettet worden. Das Tier hatte sich am Dienstag dort verfangen und verkeilt, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Um den Waschbär aus seiner misslichen Lage zu befreien, wurde demnach im Kellerbereich eine Öffnung im Schornstein geschaffen. Da sich das Tier jedoch nicht zur Öffnung bewegte, half der Schornsteinfeger durch Einsatz eines Kehrgerätes nach, so dass der Waschbär weiter in Richtung der Öffnung kroch. Im Anschlussstück eines Kaminofens konnte der flauschige Säuger schließlich gefangen werden. Als die Einsatzkräfte versuchten den Waschbären in ein Transportbehältnis umzusetzen, flüchtete er.

Frau landet mit Fahrzeug im Gleisbett

7.07 Uhr: An der Kreuzung Wisbyer Straße/Prenzlauer Allee geriet eine Frau mit ihrem Toyota aus bisher ungeklärter Ursache ins Gleisbett der Straßenbahn.

Die Feuerwehr hatte allerhand zu tun, um das Auto wieder aus dem Gleis zu ziehen.

Foto: Morris Pudwell

Möglicherweise war die Dame alkoholisiert. Die Berliner Polizei brachte die Dame zur Blutentnahme auf eine Gefangenensammelstelle.

Dieser PKW hat ganz klar die falsche Abzweigung genommen.

Foto: Morris Pudwell

Die Berliner Feuerwehr hingegen war gemeinsam mit der BVG damit beschäftigt, den Kleinwagen aus den Gleisen zu bergen.

Baumschulenweg: Motorrad kracht in PKW

6.47 Uhr: Gegen 21.50 Uhr krachte am Dienstagabend ein Motorrad in die Front eines abbiegenden Pkw auf der Kreuzung Kiefholzstraße/Baumschulenstraße im Treptow-Köpenicker Ortsteil Baumschulenweg. Der 32-jährige Autofahrer hatte beim Linksabbiegen in die Baumschulenstraße das Motorrad übersehen. Dieses war auf der Kiefholzstraße in der Gegenrichtung unterwegs.

Das Motorrad krachte in den PKW.

Foto: Morris Pudwell

Die 69 Jahre alte Fahrerin des Motorrads verletzte sich dabei am Arm. Rettungskräfte versorgten die Person in einem Rettungswagen. Sie musste zur stationären Behandlung in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus Neukölln. Die Baumschulenstraße war zwischen Kiefholzstraße und Frauenlobstraße für etwa 20 Minuten für den Verkehr gesperrt.