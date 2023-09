Mahlsdorf: Schwerer Unfall mit dem Rad – Mann reanimiert

Berlin.

In Treptow-Köpenick kracht ein Motorrad in einen PKW

Im Prenzlauer landet eine Frau mit ihrem Auto im Gleisbett

Berlin. In Baumschulenweg ereignete sich am Dienstagabend ein krachender Unfall. Eine Frau verlässt mit ihrem Wagen die Straße und landet im Gleisbett der Tram. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 13. September: Frau landet mit Fahrzeug im Gleisbett

7.07 Uhr: An der Kreuzung Wisbyer Straße/Prenzlauer Allee geriet eine Frau mit ihrem Toyota aus bisher ungeklärter Ursache ins Gleisbett der Straßenbahn.

Die Feuerwehr hatte allerhand zu tun, um das Auto wieder aus dem Gleis zu ziehen.

Foto: Morris Pudwell

Möglicherweise war die Dame alkoholisiert. Die Berliner Polizei brachte die Dame zur Blutentnahme auf eine Gefangenensammelstelle.

Die Berliner Feuerwehr hingegen war gemeinsam mit der BVG damit beschäftigt, den Kleinwagen aus den Gleisen zu bergen.

Baumschulenweg: Motorrad kracht in PKW

6.47 Uhr: Gegen 21.50 Uhr krachte am Dienstagabend ein Motorrad in die Front eines abbiegenden Pkw auf der Kreuzung Kiefholzstraße/Baumschulenstraße im Treptow-Köpenicker Ortsteil Baumschulenweg. Der 32-jährige Autofahrer hatte beim Linksabbiegen in die Baumschulenstraße das Motorrad übersehen. Dieses war auf der Kiefholzstraße in der Gegenrichtung unterwegs.

Das Motorrad krachte in den PKW.

Foto: Morris Pudwell

Die 69 Jahre alte Fahrerin des Motorrads verletzte sich dabei am Arm. Rettungskräfte versorgten die Person in einem Rettungswagen. Sie musste zur stationären Behandlung in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus Neukölln. Die Baumschulenstraße war zwischen Kiefholzstraße und Frauenlobstraße für etwa 20 Minuten für den Verkehr gesperrt.