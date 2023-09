Brandserie in Marzahn: LKW-Planen & Mülltonnen angezündet

Fall von häuslicher Gewalt in Karlshorst: Ein Mann greift eine schwangere Frau an und haut dann ab – die Blaulicht-News im Blog.

Berlin.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 14. September: Brandserie in Marzahn

6.35 Uhr: Gegen 0.30 Uhr musste die Berliner Feuerwehr in die Mehrower Allee (Marzahn) ausrücken. Dort stand die Plane eines LKW-Aufliegers lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Der Lkw hatte nur schwer entflammbare Baustellenabsicherungen aus Metall geladen.

Einsatzkräfte am LKW.

Foto: Morris Pudwell

Die Vorhänge des Führerhauses waren zugezogen. So musste die Feuerwehr und die ebenfalls alarmierte Berliner Polizei erst mal davon ausgehen, dass sich eine Person darin befindet. Dies war aber nicht der Fall.

Die Kriminalpolizei hat zu dieser Brandstiftung und zwei vorangegangenen in der Alfred-Döblin-Straße (23.40 Uhr, mehrere Mülltonnen) und an der Ecke Roul-Wallenberg-Straße/ Franz-Stenzer-Straße (ebenfalls Mülltonnen) noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen.

Gesundbrunnen: Schwerverletzter auf Gehweg gefunden – Umstände unklar

6.19 Uhr: Gegen 1.30 Uhr wurde auf dem Gehweg der Stettiner Straße im Ortsteil Gesundbrunnen (Bezirk Mitte) ein schwer verletzter Mann gefunden.

Einsatzkräfte in der Stettiner Straße im Gesundbrunnen.

Foto: Morris Pudwell

Ein Notarzt und Notfallsanitäter versorgten den Mann und transportierten diesen in ein Krankenhaus. Wodurch der Mann verletzt wurde und wie er auf den Gehweg kam, ermittelt nun die Polizei. Die Einsatzalarmierung lautete "Sturz aus großer Höhe".

Karlshorst: Häusliche Gewalt – Schwangere Frau in Bauch geschlagen

5.58 Uhr: Gegen 2 Uhr wurde die Berliner Polizei in eine Straße im Lichtenberger Ortsteil Karlshorst alarmiert. Viele Einsatzkräfte, darunter die 13. Einsatzhundertschaft und zivile Beamte, kamen an die Einsatzstelle.

Der Einsatzanlass war schockierend: Ein Mann soll in der Wohnung während Streitigkeiten auf eine schwangere Frau losgegangen sein. Dabei versetzte der Täter der Frau auch Schläge gegen das ungeborene Kind im Bauch.

Viele Polizisten waren in Karlshorst vor Ort.

Foto: Morris Pudwell

Während der Mann danach flüchtete, alarmierte die verletzte Frau sofort die Berliner Feuerwehr und wohl Polizei. Eine Nahbereichsabsuche durch die eingesetzten Beamten blieb erfolglos. Der Mann war verschwunden. Weit über 60 Minuten wurde die Frau in der Wohnung unter anderem von einer Notarzt-Besatzung behandelt.

Einsatzkräfte in Karlshorst.

Foto: Morris Pudwell

Die Frau lehnte allerdings einen Transport in ein Krankenhaus vehement ab! Dies stieß bei den Beamten und den Rettungskräften auf absolutes Unverständnis.

Oberschöneweide: PKW erfasst Radfahrer

5.12 Uhr: Gegen Mitternacht wurde an der Kreuzung Treskowallee/An der Wuhlheide in Oberschöneweide ein Fahrradfahrer von einem Pkw erfasst und verletzt.

Der Unfall in Oberschöneweide. Beteiligt waren ein Auto- und ein Fahrradfahrer.

Foto: Morris Pudwell

Während der Fahrradfahrer in einem Rettungswagen behandelt werden musste, blieb der Autofahrer körperlich unverletzt. Am Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden. Die Art und Schwere der Verletzungen blieb vor Ort unklar.