Berlin: Einfamilienhaus in Spandau in Flammen

Berlin. Zwei Maskierte haben in der vergangenen Nacht einen Lieferdienst in Reinickendorf überfallen. In Neukölln wurde ein Mann mit einer Gebetsmütze krankenhausreif geschlagen. Im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree brannte ein Bungalow. Einsatzkräfte entdeckten in den Trümmern eine tote Person. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Nachrichten vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 25. September: Einfamilienhaus in Flammen

20.23 Uhr: Im Höhenweg/Zur Haveldüne in Spandau brennt das Dach eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr ist mit 52 Einsatzkräften vor Ort. Maßnahmen zur Brandbekämpfung sowie zum Schutz der Nachbarbebauung seien bereits eingeleitet worden.

#Brand in #Wilhelmstadt

Junge (7) läuft auf die Straße und wird angefahren

13.13 Uhr: Ein Kind ist am Sonntag in Schmargendorf im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Junge gegen 16 Uhr unvermittelt zwischen parkenden Autos auf die Forckenbeckstraße gelaufen sein. Ein 58 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte das Kind mit dem rechten Außenspiegel. Der Siebenjährige erlitt einen Schlüsselbein-Bruch. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).

Mann bricht Schließfächer im Hauptbahnhof auf – Festnahme

12.15 Uhr: Die Bundespolizei hat am Freitag in Mitte einen Dieb festgenommen. Wie die Behörde am Montag mitteilte, hatten Einsatzkräfte gegen 17.30 Uhr einen Mann dabei beobachtet, wie er sich mit einem Werkzeug Zugang zu den Geldkassetten der Schließfächer im Hauptbahnhof verschaffte und die Münzen entnahm. Die Beamten nahmen den 39-Jährigen vorläufig fest. Bei der Durchsuchung fanden sie 130 Euro in Münzen. Gegen den polizeibekannten Mann wurden Ermittlungen eingeleitet.

Festnahmen und Angriffe auf Polizisten: Familienstreit in Wilmersdorf eskaliert

11.21 Uhr: Ein heftiger Familienstreit ist in Berlin in einer Schlägerei und anschließenden Angriffen auf die Polizei geendet. Zuerst soll am Sonntagabend ein 45-jähriger Mann in Wilmersdorf eine 43-jährige Frau mit der Faust niedergeschlagen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Beteiligt an der Auseinandersetzung in der Brandenburgischen Straße waren auch zwei junge Männer im Alter von 20 und 24 Jahren sowie eine 23-jährige Frau, einige von ihnen waren betrunken. Als ein 32-jähriger Zeuge eingriff, um zu schlichten, soll die gesamte Familie so auf ihn eingeschlagen haben, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Beim Eintreffen der Polizei leisteten die Familienmitglieder massiven Widerstand und verletzten vier Polizisten. Alkoholtests ergaben bei dem 24-jährigen und bei der 43-jährigen Frau Werte über zwei Promille.

Autofahrer fährt in Tegel gegen Baum – Kind verletzt

10.40 Uhr: Ein Kind ist am Sonntag bei einem Unfall in Tegel im Bezirk Reinickendorf verletzt worden. Ein 35 Jahre alter Autofahrer hatte gegen 15.20 Uhr auf der Rue du Dr. Roux in Richtung Rue Ambroise Paré die Kontrolle über sein Auto verloren. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Crash erlitt die Tochter des Fahrers, die auf der Rückbank saß, einen Schlüsselbeinbruch sowie ein Schädel-Hirn-Trauma. Die Siebenjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Vater sowie zwei weitere Kinder blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.

Einbruch in Supermarkt in Neukölln – Einbrecher kamen offenbar durch das Dach

In der Decke des Supermarktes klaffte ein Loch.

Foto: Pudwell

10.14 Uhr: In einem Supermarkt an der Rudower Straße in Neukölln ist in der vergangenen Nacht eingebrochen worden. Mitarbeiter waren am Montagmorgen auf den Einbruch aufmerksam geworden. Im Dach soll ein großes Loch geklafft haben, unter dem eine Leiter stand. Polizisten suchten daraufhin das Dach ab – jedoch wurde kein Einbrecher mehr angetrofffen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll der Schaden im Markt erheblich sein. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen.

Neukölln: Mann trägt Gebetsmütze als modisches Accessoire und wird zusammengeschlagen

Ein Mann mit einer Takke sitzt in einer Moschee. (Symbolbild)

Foto: picture alliance/dpa | Christophe Gateau

9.35 Uhr: Ein Mann, der eine islamische Gebetsmütze als modisches Accessoire trug, ist von zwei Angreifern in Neukölln offenbar aus fanatisch-religiösen Gründen krankenhausreif geschlagen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Mehr darüber lesen Sie hier.

Maskierte mit Messer und Pfefferspray überfallen Lieferdienst in Wittenau

9.19 Uhr: Zwei Mitarbeiter eines Pizza-Lieferdienstes sind in der vergangenen Nacht in einer Filiale in Wittenau im Bezirk Reinickendorf überfallen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kamen gegen 22.35 Uhr zwei Maskierte in das Geschäft am Eichborndamm. Sie bedrohten die beiden 16 Jahre alten Angestellten mit einem Messer und einem Pfefferspray. Sie forderten die Tageseinnahmen. Nachdem sie das Geld aus der Kasse sowie die Geldbörsen der Angestellten und ein Handy hatten, flüchteten sie mit einem hellen Motorroller in Richtung Alt-Wittenau. Die beiden jugendlichen Mitarbeiter wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.

Bungalow auf Campingplatz in Oder-Spree ausgebrannt – Tote Person gefunden

9.03 Uhr: Nach einem Bungalow-Brand auf einem Campingplatz am Schervenzsee in Schernsdorf im Landkreis Oder-Spree ist eine leblose Person gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 6 Uhr am Montag zu dem Campingplatz gerufen. Der Bungalow brannte den Angaben zufolge vollständig ab. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

In den Trümmern wurde dann eine leblose Person aufgefunden. Die Identität der toten Person ist bislang nicht geklärt. Wie der Brand ausbrach, ist nach Angaben der Polizei ebenfalls unklar. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen.