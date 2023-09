Bagger auf Bahnbaustelle in Tempelhof ausgebrannt

An einer Bahn-Baustelle brennt ein Bagger, in Biesdorf verunglückt ein Motorradfahrer – die Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

In Tempelhof ist ein Bagger ausgebrannt

In Biesdorf verunglückte ein Motorradfahrer

In Biesdorf wurde ein Motorradfahrer in einen Unfall verwickelt. An einer Bahnbaustelle in Biesdorf brannte ein Bagger. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Blaulicht-Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 26. September: Bagger brannte an Bahn-Baustelle

9.30 Uhr: Bei einem Brand in Tempelhof wurde heute früh ein Bagger nahezu komplett zerstört. Eine Zeugin hatte das Feuer an dem auf einer Baustelle der Deutschen Bahn an der Ringstraße abgestellten Fahrzeug gegen 3.45 Uhr bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen. Menschen wurden nicht verletzt. Weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.

Motorradfahrer verunglückt in Biesdorf

9.20 Uhr: Nach einem Verkehrsunfall in Biesdorf musste ein 53 Jahre alter Motorradfahrer gestern Abend ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei befuhr der Mann die Köpenicker Straße auf dem rechten von drei Fahrstreifen in Richtung Blumberger Damm. Links neben ihm, in der mittleren Fahrspur, war ein 25-Jähriger mit seinem Auto in dieselbe Richtung unterwegs. An der Kreuzung Köpenicker Straße/Blumberger Damm/Alt-Biesdorf wechselte der Autofahrer auf den rechten Fahrstreifen und stieß mit dem Motorradfahrer zusammen, der stürzte. Der 53-Jährige kam mit einer Fraktur am Fuß und Hautabschürfungen an einem Arm und beiden Beinen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.