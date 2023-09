Berlin-Friedrichshain: Biker bei Unfall an der Warschauer Brücke schwer verletzt

Berlin.

Böser Unfall auf der Warschauer Straße – ein Biker muss schwer verletzt ins Krankenhaus.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 15. September: Unfall auf Warschauer Straße – Biker schwer verletzt

5.23 Uhr: Gegen 23.45 Uhr am späten Donnerstagabend ereignete sich auf der Warschauer Straße, kurz vor der Warschauer Brücke, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Taxifahrer. Der Biker blieb nach dem Zusammenstoß schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Ein als Erster eintreffender Polizist in Uniform, der gleichzeitig ausgebildeter Rettungssanitäter ist, übernahm sofort die Erstversorgung, bis die Notfallsanitäter und der Notarzt der Berliner Feuerwehr eintrafen.

Der Motorradfahrer wurde in eine Klinik verbracht. Der Taxifahrer blieb körperlich unverletzt. Der Unfall ereignete sich genau an der Stelle, wo sich die Warschauer Straße nach Ausbau der Tramgleise seit neustem auf einen Fahrstreifen verengt. Die Straße ist seitdem an dieser Stelle eine Staustelle und gefährlich für sich einordnende Fahrzeuge. Die Polizei ermittelt nun, wer wem die Vorfahrt genommen bzw. ob sich jemand seine Vorfahrt erpresst hat oder auch, ob die Fahrbahn an der Stelle verunreinigt war und es zufällig zum Zusammenstoß kam.