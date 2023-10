Berlin: Schwules Paar in Kreuzberg belästigt und angegriffen

In Prenzlauer Berg ist ein Autofahrer mit einer Tram kollidiert

Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg vom 5.Oktober: Maskierte überfallen Hotel in Reinickendorf

10.35 Uhr: Am Donnerstagmorgen überfielen zwei maskierte Männer nach Polizeiangaben ein Hotel in Reinickendorf. Nach den Angaben des 37-jährigen Rezeptionisten betraten gegen 3.10 Uhr zwei maskierte Männer die Lobby des Hotels in der Holländerstraße, bedrohten ihn am Rezeptionstresen mit einer Schusswaffe und einem Messer und forderten die Herausgabe von Geld. Einer der Tatverdächtigen entwendete anschließend Geld aus einer Schublade. Schließlich soll das Duo mit der Beute auf der Holländerstraße in Richtung Residenzstraße geflüchtet sein. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

Mann bedroht und beleidigt Imbissbesitzer

10.24 Uhr: Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen einer räuberischen Erpressung und einer Bedrohung nach Grünau alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein unbekannter Tatverdächtiger gegen 14.30 Uhr einen Imbiss in der Richterstraße betreten und den 35-jährigen Inhaber aufgefordert haben, sein Mobiltelefon herauszugeben. Der Unbekannte habe versucht, dem Mann das Handy aus der Hand zu reißen. Anschließend sei es zu einer Rangelei gekommen, in deren Verlauf der Fahrradhelm eines unbeteiligten Zeugen zerstört wurde. Der Tatverdächtige soll dem 35-Jährigen in der Folge gedroht haben, den Imbiss in Brand zu stecken. Bevor der Tatverdächtige - ohne Beute - in Richtung des S-Bahnhofs Grünau flüchten konnte, habe er noch eine rassistische Beleidigung ausgestoßen.

Autofahrer kollidiert mit vier Fahrzeugen und Tram

10.13 Uhr: Gestern Mittag kollidierte ein Autofahrer mit vier Fahrzeugen und einer Tram in Prenzlauer Berg. Nach Erkenntnissen der Polizei soll der 60-Jährige gegen 13 Uhr mit seinem Wohnmobil auf der Wisbyer Straße aus der Ostseestraße kommend in Richtung Bornholmer Straße unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung Bornholmer Straße/Schönhauser Allee/Wisbyer Straße kollidierte er zuerst mit drei Autos und einem Motorrad, welche auf drei Fahrspuren verteilt verkehrsbedingt vor ihm gehalten haben sollen. Anschließend stieß er mit einer Tram zusammen, die von der Berliner Straße nach rechts in die Bornholmer Straße abgebogen sein soll. Der 60 Jahre alte Mann erlitt Verletzungen am Kopf sowie im Bereich des Rumpfes und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden Autofahrer im Alter von 40 Jahren, die 67-jährige Autofahrerin, der 62-jährige Motorradfahrer und der 30-jährige Tramfahrer sowie seine Fahrgäste blieben unverletzt. Es entstanden an allen Fahrzeugen Sachschäden. Die Tram war zum Teil entgleist. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle rund zwei Stunden lang gesperrt.

Taschendiebinnen in Wedding festgenommen

9.55 Uhr: Gestern Vormittag nahm die Polizei in Wedding izwei Taschendiebinnen fest. Sie sollen gegen 10.45 Uhr in der Pankstraße einem 65-Jährigen sexuelle Handlungen angeboten, ihn dabei umarmt und Bargeld aus seiner Geldbörse entwendet haben, die er in der Gesäßtasche trug. Als der Mann den Verlust bemerkte, lief er den beiden 24 und 19 Jahre alten Frauen hinterher, erreichte sie jedoch nicht mehr. Gegen 12.45 Uhr sah der 65-Jährige die mutmaßlichen Diebinnen aus einem Geschäft in der Prinzenallee kommen. Als er sie zur Rede stellen wollte, sollen sie sich zügig in Richtung Bellermannstraße entfernt haben. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte die Besatzung eines alarmierten Funkstreifenwagens das Duo festnehmen. Die beiden Frauen kamen in einen Gewahrsam und werden heute einem Richter vorgeführt, der den Erlass eines Haftbefehls prüft. Die Ermittlungen dauern an.

Auto brennt auf der A12 - ein Fahrstreifen blockiert

9.23 Uhr: Auf der Autobahn 12 hat am Donnerstagmorgen ein Auto nach einem Auffahrunfall gebrannt. Die rechte Fahrspur ist zwischen Friedersdorf und Storkow in Richtung Frankfurt (Oder) gesperrt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Auto war aus bislang ungeklärter Ursache von hinten auf einen Lastkraftwagen aufgefahren. Daraufhin fing das Fahrzeug Feuer und blockierte so beide Fahrstreifen. Der linke Fahrstreifen ist inzwischen wieder freigegeben. Der Fahrer wurde nach den Angaben der Polizei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.