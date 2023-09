Marzahn: Zwei Wohnmobile in Brand - Feuerwehr im Einsatz

Blaulicht-News Zwei Wohnmobile in Marzahn in Brand — Feuerwehr im Einsatz

In Marzahn haben zwei Wohnmobile gebrannt

In Adlershof kam es zu einem Unfall, als ein Autofahrer in ein Gleisbett gefahren ist

Berlin. In der Nacht auf Sonntag haben zwei Wohnmobile in Marzahn gebrannt. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 24. September: Zwei Wohnmobile in Brand

9 Uhr: An der Märkischen Allee in Marzahn haben in der vergangenen Nacht zwei Wohnmobile und ein Anhänger gebrannt. Sechs weitere Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Die Feuerwehr war mit 18 Kräften vor Ort. Verletzt wurde niemand.

#Märkische_Allee in #Marzahn. Hier kam es vergangene Nacht zu einem #Brand zweier Wohnmobile und eines Anhängers in ganzer Ausdehnung. 6 weitere Pkw beschädigt. Wir waren mit 18 Kräften vor Ort und setzten u.a. 2 C-Rohre und 4 Pressluftatmer ein. Verletzt wurde niemand.#EstuK pic.twitter.com/HPbVCQh6tj — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 24, 2023

Unfall: Autofahrer fährt ins Gleisbett

5.27 Uhr: Gegen Mitternacht folgte der Fahrer eines Audi mit polnischen Kennzeichen nicht der Straßenmarkierung, sondern den Gleisen der Straßenbahn auf der Dörpfeldstraße in Adlershof. 25 Meter war der Weg der und die Gleise noch asphaltiert, dann gingen die Schienen in ein Schotterbett über. Dort fuhr der Fahrer immerhin auch noch knapp 10 Meter hinein. Die Berliner Polizei sperrte den Tramverkehr. Der Straßenbahnverkehr war für über 50 Minuten in beide Richtungen unterbrochen.

Die Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom Vortag finden Sie hier.