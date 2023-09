Marzahn: Feuerwehreinsatz wegen Wohnmobilbrand

Mann bei Messerstecherei in Mitte verletzt

Ehepaar im Görlitzer Park beraubt

Radfahrer in Friedrichshain von Auto erfasst und schwer verletzt

In Marzahn brennt ein Wohnmobil - Feuerwehr mit 20 Kräften vor Ort

Berlin. Bei einer Messerstecherei in Mitte wurde ein Mann verletzt. Unterdessen wurde in Kreuzberg ein Ehepaar beraubt. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 23. September: Mann durch Messerstiche verletzt

13.45 Uhr: Freitagnachmittag kam es in Mitte zu einer gefährlichen Körperverletzung durch Messerstiche, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen gerieten zwei Männer im Alter von 56 und 34 Jahren gegen 17.20 Uhr zunächst in einen verbalen Streit in einer Wechselstube am Alexanderplatz. Für die Streitklärung verlagerten sie ihre Konfrontation vor das Geschäft. Die Auseinandersetzung eskalierte zu einem Handgemenge, in dessen weiteren Verlauf der 34-Jährige ein Messer gezogen und den 56-Jährigen damit mehrfach am Kopf verletzt haben soll. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 56-Jährigen für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nach jetzigem Stand nicht bestehen. Der mutmaßliche Messerstecher entfernte sich zunächst vom Tatort, konnte aber kurze Zeit später von Einsatzkräften der Bundespolizei am S-Bahnhof Alexanderplatz festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurden zwei Reisepässe gefunden, wobei einer davon sich als Fälschung herausstellte. Das Tatmesser wurde nicht aufgefunden. Der 56-Jährige kam für eine erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme, die einen Wert von rund 1,3 Promille ergab, in einen Polizeigewahrsam und wurde für die weiteren, noch andauernden Ermittlungen einem Fachkommissariat überstellt.

Görlitzer Park: Mann und Frau beraubt

13.30 Uhr: In der Nacht auf Samstag wurde in Kreuzberg ein Ehepaar beraubt. Laut Polizei waren nach bisherigem Ermittlungsstand die Frau und ihr Mann gegen 23.30 Uhr im Görlitzer Park in Richtung Ausgang Wiener Straße unterwegs, als ein bisher Unbekannter ihr zwischen die Beine gegriffen haben soll. Die 45-Jährige soll daraufhin vor Schreck ihre Handtasche fallen gelassen und den Man angeschrien haben. Anschließend flüchtete sie auf die Straße und schrie um Hilfe, woraufhin eine Zeugin die Polizei alarmierte. Zwischenzeitlich soll sich zwischen ihrem ein Jahr älteren Ehemann und dem Unbekannten eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben, bei dem er mehrere Faustschläge ins Gesicht bekommen haben und zu Boden gegangen sein soll. Dadurch soll er kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben. Als er wieder zu sich kam, stellte er den Verlust seiner Geldbörse fest. Auch die Handtasche seiner Ehefrau war weg. Der 46-Jährige klagte über Schmerzen am Kopf, Schwindel sowie Übelkeit und wurde vor Ort von der Besatzung eines alarmierten Rettungswagens behandelt. Einen Transport in ein Krankenhaus lehnte er zunächst ab. Er will sich gegebenenfalls selbst in ärztliche Behandlung begeben. Seine Frau blieb unverletzt

Radfahrer in Friedrichshain von Auto erfasst und schwer verletzt

10 Uhr: Ein 60 Jahre alter Radfahrer ist in der Nacht in Berlin-Friedrichshain von einem Auto angefahren worden. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Die Beamten vermuten, dass der Radfahrer eine rote Ampel missachtet hatte und dann von dem Auto erfasst wurde.

Wohnmobil brennt - 20 Feuerwehrkräfte vor Ort

9.30 Uhr: In der Nacht auf Samstag kam es in der Marzahner Promenade in Marzahn auf einem öffentlichen Parkplatz zu einem Brand. Ein Wohnmobil hat in ganzer Ausdehnung gebrannt. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand.

In der vergangenen Nacht kam es in der #Marzahner_Promenade in #Marzahn auf einem öffentlichen Parkplatz zu einem #Brand eines Wohnmobils in ganzer Ausdehnung. Wir waren mit 20 Kräften vor Ort und setzten u.a. 1 C-Rohr und 2 Pressluftatmer ein. Verletzt wurde niemand.#EstuK pic.twitter.com/bz7GaHR9lz — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 23, 2023

Die Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom Vortag finden Sie hier.