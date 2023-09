Marzahn: Feuerwehreinsatz wegen Wohnmobilbrand

In der Nacht auf Samstag brannte in Marzahn ein Wohnmobil. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

In Marzahn brennt ein Wohnmobil - Feuerwehr mit 20 Kräften vor Ort

Berlin. In Marzahn kam es in der Nacht auf Samstag löste ein Brand eines Wohnmobils einen Feuerwehreinsatz aus. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 23. September: Radfahrer in Friedrichshain von Auto erfasst und schwer verletzt

10 Uhr: Ein 60 Jahre alter Radfahrer ist in der Nacht in Berlin-Friedrichshain von einem Auto angefahren worden. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Die Beamten vermuten, dass der Radfahrer eine rote Ampel missachtet hatte und dann von dem Auto erfasst wurde.

Wohnmobil brennt - 20 Feuerwehrkräfte vor Ort

9.30 Uhr: In der Nacht auf Samstag kam es in der Marzahner Promenade in Marzahn auf einem öffentlichen Parkplatz zu einem Brand. Ein Wohnmobil hat in ganzer Ausdehnung gebrannt. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand.

In der vergangenen Nacht kam es in der #Marzahner_Promenade in #Marzahn auf einem öffentlichen Parkplatz zu einem #Brand eines Wohnmobils in ganzer Ausdehnung. Wir waren mit 20 Kräften vor Ort und setzten u.a. 1 C-Rohr und 2 Pressluftatmer ein. Verletzt wurde niemand.#EstuK pic.twitter.com/bz7GaHR9lz — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 23, 2023

