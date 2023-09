Heftiger Unfall in Lichtenrade: Betrunken gegen Laterne gekracht

Der Unfall ereignete sich am S-Bahnhof Schichauweg in Berlin-Lichtenrade.

Am S-Bahnhof Schichauweg in Berlin-Lichtenrade hat sich ein heftiger Unfall ereignet

In Prenzlauer Berg ist es am Donnerstagabend zu einem SEK-Einsatz gekommen

Berlin. Der Fahrer eines Mercedes war in der Nacht zu Freitag offenbar viel zu schnell unterwegs und setzte sein Auto am S-Bahnhof Schichauweg gegen einen Laternenmast. Eine Atemalkoholkontrolle der Berliner Polizei ergab einen Wert von zwei Promille. In Prenzlauer Berg kam es derweil zu einem SEK-Einsatz, nachdem ein Mann mit einer Schusswaffe gedroht haben soll. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 22. September: Unfall in Lichtenrade: Betrunkener kracht gegen Laterne

6.45 Uhr: Ein betrunkener Autofahrer hat sein Auto in der Nacht zu Freitag in Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg) mit offenbar hoher Geschwindigkeit gegen eine Laterne gesetzt. Der Unfall ereignete sich am S-Bahnhof Schichauweg in einer scharfen Linkskurve der Barnetstraße. Teile des Mercedes, darunter auch ein Scheinwerfer, konnte ich noch in 30 Meter Entfernung finden, wie Reporter vor Ort beobachteten. Polizisten stellten in der Nähe einen unverletzten Mann, der angab, der Fahrer gewesen zu sein.

Eine freiweillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über zwei Promille, hieß es vor Ort. Im Fußraum des Beifahrersitzes befanden sich mehrere leere und volle Alkoholflaschen. Der Mann, der sich als Fahrer ausgab, wurde zur Blutentnahme in eine Gefangenensammelstelle verbracht. Der völlig demolierte Mercedes wurde zur Beweissicherung durch die Berliner Polizei sichergestellt. Vermutlich werden DNA-Spuren auf dem Airbag auf den tatsächlichen Fahrer hinweisen können.

Prenzlauer Berg: Mann nach Bedrohung mit Schusswaffe von SEK überwältigt

Der SEK-Einsatz am Donnerstagabend an der Wichertstraße in Prenzlauer Berg.

Foto: Morris Pudwell

6.15 Uhr: Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Berliner Polizei hat am Donnerstagabend in Prenzlauer Berg einen Mann überwältigt, der zuvor eine andere Person mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Gegen 20.30 Uhr überwältigten die Elite-Beamten den Mann in einer Wohnung an der Wichertstraße. Der Täter wurde festgenommen und in ein Krankenhaus transportiert. Ob der Mann mittels Taser überwältigt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Wichertstraße war während des Einsatzes weiträumig abgesperrt.

Die Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom Vortag finden Sie hier.