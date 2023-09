Hohenschönhausen: Lagerhalle in Brand geraten

In Hohenschönhausen ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort – Blaulicht-News im Blog.

16.27 Uhr: Lagerhalle in Hohenschönhausen in Flammen

In Hohenschönhausen ist am Donnerstagnachmittag eine Lagerhalle in Brand geraten. "Es brannte eine Lagerhalle mit Baustoffen auf ca. 300qm in ganzer Ausdehnung", teilte die Feuerwehr via Twitter mit. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von 73 Einsatzkräften in die Grenzgrabenstraße aus. Nach etwa einer Stunde teilte die Feuerwehr mit, dass das Feuer schnell gelöscht werden konnte.

Festnahmen nach Streit mit Messern in Kreuzberg

15.25 Uhr: In Kreuzberg konnten Zivilpolizisten wohl eine gefährliche Messerstecherei verhindern. Die Beamten waren am Mittwochnachmittag auf einen Streit zwischen einem Mann und einem Jugendlichen aufmerksam geworden. Der 37-Jährige und der 15-Jährige hatte nsich in der Reichenberger Straße offenbar um Geld gestritten und sich gegenseitig mit Messern bedroht. Die Verdächtigen wurden festgenommen, wobei einer der Beamten auch seine Schusswaffe zog. Die Messer wurden sichergestellt.

Hindernisse ins Gleis der Ringbahn gelegt - Polizei sucht Zeugen

15.02 Uhr: Unbekannte haben am Mittwochabend zwischen den S-Bahnhöfen Greifswalder Straße und Landsberger Allee Steine und Äste auf die Schienen der Ringbahn gelegt. Für die Beseitigung musste der Bahnverkehr vorübergehend eingestellt werden. Die Bundespolizei sucht jetzt nach Zeugen für die Tat, die sich gegen 19.20 Uhr ereignet haben muss. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline 0800 / 6 888 000 und unter der Rufnummer 030 / 206 22 93 - 0 entgegen.

14.10 Uhr: Wettbüro in Hakenfelde überfallen

Zwei Männer haben in der Nacht zu Donnerstag in Hakenfelde ein Wettbüro überfallen. Die beiden sollen gegen 23.30 Uhr bei dem Wettbüro in der Streitstraße geklingelt haben. Als ein 24 Jahre alter Angestellter die Tür öffnete, sollen die Männer ihn niedergeschlagen und mit Reizgas besprüht haben. Der Mann flüchtete in einen Nebenraum und löste Alarm aus. Die Täter machten offenbar keine Beute und flüchteten. Der Angestellte musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mutmaßlicher Räuber schlägt auf 64-Jährigen ein und wird festgenommen

12.59 Uhr: Ein Mann hat in der Nacht zum Donnerstag in Kreuzberg einen 64-jährigen Mann geschlagen und getreten und dann versucht, ihn auszurauben. Laut Berliner Polizei hatte der 64-Jährige beobachtet, wie der Tatverdächtige gegen parkende Autos trat, und ihn zur Rede gestellt. Der 25-jährige Mann habe den Anwohner daraufhin ins Gesicht geschlagen, wodurch dieser zu Boden ging. Dort hat der Tatverdächtige den 64-Jährigen laut Polizei mehrfach getreten und ihm dann das Mobiltelefon aus der Tasche genommen.

Polizeikräfte waren zwischenzeitlich von einem zufällig vorbeikommenden Taxifahrer alarmiert worden und nahmen den 25-Jährigen am Ort des Geschehens fest. Der 64-Jährige wurde den Angaben zufolge an Kopf und Rücken verletzt und klagte über Schmerzen. Er wollte sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Landkreis Prignitz: Fahrkartenautomat gesprengt – 20.000 Euro Schaden

9.07 Uhr: Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag einen Fahrkartenautomaten gesprengt und einen Schaden von 20 000 Euro verursacht. Eine Zeugin habe kurz vor Mitternacht in Plattenburg (Landkreis Prignitz) einen Knall gehört und Personen flüchten sehen, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte hätten einen gesprengten und zerstörten Fahrkartenautomaten vorgefunden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Prenzlauer Berg: Dreijähriger von Laster angefahren

8.38 Uhr: Mit Kopfverletzungen ist ein Dreijähriger in eine Klinik eingeliefert worden, nachdem er von einem Sattelzug erfasst wurde. Der 50-jährige Fahrer des Lkw stand nach Angaben der Polizei vom Donnerstag am Mittwochnachmittag an einer roten Ampel im Prenzlauer Berg und fuhr dann bei Grün los. Dabei habe er das Kind angefahren, das nach Angaben von Zeugen bei roter Fußgängerampel auf die Straße gelaufen sei. Der Dreijährige erlitt Verletzungen am Kopf und wurde zur Überwachung für eine Nacht im Krankenhaus aufgenommen.

Fußgänger bei Unfall verletzt

7.28 Uhr: Am Mittwoch hat sich in Pankow ein Fußgänger bei einem Unfall verletzt. Laut Polizeimitteilung fuhr ein 56-Jähriger gegen 12.25 Uhr mit einem Gabelstapler auf dem Gehweg der Breite Straße in Richtung Schönholzer Straße. Der Gabelstapler-Fahrer erwischte dabei einen 82-Jährigen, der Verletzungen am Bein davontrug. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Köpenick: Mann stürzt aus Hotel

Sanitäter und ein Notarzt kümmern sich um den schwer verletzten Mann.

6.43 Uhr: Gegen 1.30 Uhr stürzte ein Mann aus bisher ungeklärter Ursache aus dem 3. Obergeschoss eines viergeschossigen Hotels an der Straße "Alter Markt" in Köpenick. Der Mann blieb regungslos auf dem Kopfsteinpflaster der Fahrbahn liegen. Alarmierte Rettungkräfte, darunter ein Notarzt, begannen sofort mit lebensrettenden Maßnahmen. Der Gestürzte wurde über 20 Minuten auf der Fahrbahn behandelt und stabilisiert, bevor er in einen Rettungswagen verbracht und transportfähig gemacht wurde. Weitere 20 Minuten später verließ der RTW in Begleitung des Notarztes die Einsatzstelle. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Mann ungewollt nach einer Feierlichkeit aus dem geöffneten Fenster im 3. Obergeschoss. Der Mann soll bei dem rund 9 Meter tiefen Sturz lebensgefährlich verletzt worden sein.

