Berlin-Köpenick: Mann stürzt aus Hotel – lebensgefährlich verletzt

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 7. September: Fußgänger bei Unfall verletzt

7.28 Uhr: Am Mittwoch hat sich in Pankow ein Fußgänger bei einem Unfall verletzt. Laut Polizeimitteilung fuhr ein 56-Jähriger gegen 12.25 Uhr mit einem Gabelstapler auf dem Gehweg der Breite Straße in Richtung Schönholzer Straße. Der Gabelstapler-Fahrer erwischte dabei einen 82-Jährigen, der Verletzungen am Bein davontrug. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Köpenick: Mann stürzt aus Hotel

6.43 Uhr: Gegen 1.30 Uhr stürzte ein Mann aus bisher ungeklärter Ursache aus dem 3. Obergeschoss eines viergeschossigen Hotels an der Straße "Alter Markt" in Köpenick. Der Mann blieb regungslos auf dem Kopfsteinpflaster der Fahrbahn liegen. Alarmierte Rettungkräfte, darunter ein Notarzt, begannen sofort mit lebensrettenden Maßnahmen. Der Gestürzte wurde über 20 Minuten auf der Fahrbahn behandelt und stabilisiert, bevor er in einen Rettungswagen verbracht und transportfähig gemacht wurde. Weitere 20 Minuten später verließ der RTW in Begleitung des Notarztes die Einsatzstelle. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Mann ungewollt nach einer Feierlichkeit aus dem geöffneten Fenster im 3. Obergeschoss. Der Mann soll bei dem rund 9 Meter tiefen Sturz lebensgefährlich verletzt worden sein.

