Tesla-Fahrer erfasst E-Rollerfahrer und verletzt ihn schwer

Blaulicht-News aus Berlin vom 31. August: Mann stirbt bei Wohnungsbrand

17.10 Uhr: In einer Wohnung in Lichtenberg ist nach einem Feuer am Donnerstagmorgen der leblose Körper eines Mannes entdeckt worden. Eine Notärztin konnte in der Allee der Kosmonauten nur noch den Tod des 64 Jahre alten Mieters feststellen, wie die Polizei mitteilte. Weitere Menschen wurden demnach nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten zunächst noch an. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte eine Zeugin gegen 4.30 Uhr Rauch und das Klirren einer berstenden Fensterscheibe aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses und verständigte die Einsatzkräfte.

Fahranfängerin bei Verkehrsunfall verletzt

14.24 Uhr: Gestern Nachmittag kam es in Grünau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junge Frau verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen befuhr eine 18-Jährige in einem Pkw gegen 14.20 Uhr die Wassersportallee in Richtung Tegernseestraße. Als sie in die Wassersportallee nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 21-jährigen Autofahrers, der auf dem entgegenkommenden rechten Fahrstreifen der Wassersportallee in Richtung Adlergestell unterwegs war. Durch die Kollision überschlug sich das Auto der 18-Jährigen und blieb auf der Fahrerseite liegen. Passanten richteten den Pkw auf, um der Frau aus dem Wagen helfen zu können. Die Autofahrerin stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens und erlitt Verletzungen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 18-Jährige in ein Krankenhaus, in dem sie stationär behandelt wird. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Männer rauben Geld und werden festgenommen

14.19 Uhr: Gestern Nachmittag wurden zwei Männer festgenommen, nachdem sie im Wedding einem 32-Jährigen Bargeld entwendet haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen begab sich das Duo gegen 16.30 Uhr in die Dubliner Straße, um sich dort mit dem 32-jährigen zum Verkauf einer hochwertigen Uhr zu treffen. Plötzlich habe einer der beiden das Geld des 32-Jährigen gegriffen, ohne ihm die hochwertige Uhr zu übergeben. Anschließend seien beide geflüchtet. Der Bestohlene sei den mutmaßlichen Täter gefolgt und habe sein Geld zurückgefordert. Als einer der beiden zu Boden stürzte und sich am Fuß verletzte, habe er einen Teil seines Geldes zurückerhalten. Jedoch sei es im weiteren Verlauf zu einem Gerangel gekommen, in dessen Folge der andere Täter dem Geschädigten ins Gesicht und in seinen Unterleib geschlagen habe. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Dubliner Straße. Einsatzkräfte konnten im Zuge der Absuche beide Täter im näheren Umfeld des Tatortes festnehmen. Bei der Dursuchung des Duos konnte das noch fehlende Geld zunächst nicht gefunden werden. Ein nachalarmierter Bargeldspürhund des Zolls konnte das fehlende Geld in der Nähe im Gebüsch unter Laub versteckt finden. Der 29-Jährige verletzte sich bei seiner Flucht am Fuß. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er ambulant behandelt wurde. Beide Täter wurden auf einer Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss der Kriminalpolizei übergeben. Die 29 und 43 Jahre alten Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten.

Trio beleidigt Männer antisemitisch und schlägt sie

14.13 Uhr: In Neukölln sind in der Nacht zwei Männer antisemitisch beleidigt und geschlagen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden gegen 23.30 Uhr mit ihren Fahrrädern in der Weserstraße unterwegs und wurden in Höhe Pannierstraße aus einer Gruppe von drei unbekannten Männern plötzlich angespuckt. Auf die Frage, was dies soll, wendeten die Unbekannten mit ihren E-Scootern und fuhren gezielt auf den 38-Jährigen zu, sodass dieser stürzte. Im Anschluss schlug ein Täter dem Mann ins Gesicht, während ein Mittäter den Älteren mit einem E-Scooter bewarf und er dadurch an den Beinen verletzt wurde. Anschließend flüchtete das Trio. Eine ärztliche Behandlung der angegriffenen Männer am Ort war nicht erforderlich. Laut Angaben von Zeugen sollen die beiden Geschädigten während des Angriffs von den Tätern auch antisemitisch beleidigt worden sein. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin übernommen.

Durchsuchungen in der Berliner Rockerszene

12.54 Uhr: Sieben Durchsuchungsbeschlüsse und Beschlüsse zur Sicherung von Vermögenswerten wurden am Dienstag im Rahmen eines gegen drei Beschuldigte geführten Verfahrens wegen gemeinschaftlicher räuberischer Erpressung vollstreckt. Die Beschuldigten sind Führungspersonen bzw. Mitglieder einer rockerähnlichen Gruppierung.





Ihnen wird vorgeworfen, aufgrund eines gemeinschaftlichen Tatentschlusses in wechselnder Tatbeteiligung unberechtigte Forderungen aus vermeintlichen Darlehensvereinbarungen mit Zinsen in Höhe von teilweise bis zu 20% an den Geschädigten gestellt zu haben und ihn durch Drohungen, unter anderem auch mit einer Schusswaffe, dazu veranlasst zu haben, die vermeintlichen Forderungen und Zinsen jedenfalls zumindest in Teilen zu bedienen. Insgesamt soll der Geschädigte eine höhere fünfstellige Summe an die Beschuldigten gezahlt haben.





Die Durchsuchungen führten zum Auffinden von Mobilfunkgeräten, Speichermedien, Bargeld in fünfstelliger Höhe, sonstigen Beweismitteln und Hinweisen auf mehrere Bankschließfächer. Weitere Ermittlungen führten zur Einleitung eines weiteren Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen einen Angehörigen eines Beschuldigten und die Beschlagnahme eines mutmaßlich sechsstelligen Geldbetrags aus einem weiteren Schließfach.

Duo mit Machete und Reizgas beraubt Supermarkt und Bar

11.30 Uhr: Gestern kam es in den vergangenen Abend- und Nachtstunden in Kreuzberg zu einer versuchten räuberischen Erpressung in einem Supermarkt und einem Raub in einer Bar. Gegen 18 Uhr betraten zwei maskierte Männer bei laufendem Betrieb in einen Supermarkt in der Ritterstraße eingedrungen. Einer der beiden männlichen Person soll direkt auf einen Wachmann zugegangen sein und diesem Reizstoff ins Gesicht gesprüht haben. Der andere Maskierte soll mit einer Machete in der Hand die 51-jährige Kassiererin zur Herausgabe des Kasseninhalts aufgefordert haben. Hierauf soll ein Kunde einen Hocker und eine Flasche nach dem Tatverdächtigen geworfen haben und diesen mit der Flasche auch getroffen haben. Der verletzte Sicherheitsmann konnte einen der beiden Männer zunächst festgehalten. Im folgenden Gerangel erlitt der Security-Mitarbeiter eine Schnittwunde am Unterarm. Die beiden Maskierten flüchteten anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Rettungskräfte versorgten die unter Schock stehende Kassiererin vor Ort und verbrachten den verletzten Wachmann in ein Krankenhaus zur stationären Aufnahme.

Gegen 0 Uhr verschafften sich zwei vermummte Männer Zugang in eine Bar in der Wilhelmstraße. Einer der Männer sei direkt hinter den Tresen getreten und habe eine Machete in der Hand gehabt. Der Mann soll den 22-jährigen Mitarbeiter zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert haben. Der zweite Tatverdächtige soll im Lokal mit einem Baseballschläger vor dem Tresen gestanden und die Kunden beobachtet haben. Der Barmann kam der Aufforderung nach und übergab den Kasseninhalt. Anschließend sei das hinter dem Tresen liegende Büro nach Bargeld durchsucht worden. Gemäß Zeugenaussagen sollen die Maskierten zusätzlich Reizstoffsprühgeräte am Hosenbund mit sich geführt haben. Die beiden Männer sollen das Lokal in Richtung Hademannstraße verlassen haben. Es wurde niemand verletzt.

Zelt eines Obdachlosen gerät in Brand

11.20 Uhr: Gestern Abend kam es zu einem Brand in Mitte. Zwei Passantinnen bemerkten gegen 21 Uhr ein brennendes Zelt unter der S-Bahnüberführung der Jannowitzbrücke. Als sie in das Zelt hineinblickten, sahen sie dort eine schlafende Person. Die beiden Frauen versuchten, den 39-jährigen Mann zu wecken. Als das nicht gelangt, zogen sie ihn aus dem Zelt und alarmierten anschließend die Feuerwehr. Das Zelt des Mannes brannte vollständig nieder. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.

Lagerhalle in Marzahn brennt

6.30 Uhr: Eine Lagerhalle ist in Berlin-Marzahn abgebrannt. Wie die Feuerwehr gegen 6.30 Uhr bei X (ehemals Twitter) mitteilte, steht in der Wolfener Straße die Lagerhalle für Maschinenteile und Papier „im Vollbrand“. Die Halle geriet am Donnerstagmorgen auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern in Brand. Zeitweise waren demnach bis zu 150 Einsatzkräfte am Ort. Warum das Feuer in der Lagerhalle ausbrach, war am Morgen noch unklar.

#Brand in der #Wolfener_Straße in #Marzahn. Es brennt eine Lagerhalle mit Maschinenteilen und Papier im Vollbrand. Die #Brandbekämpfung ist eingeleitet und wir befinden uns derzeit mit 143 Kräften vor Ort oder auf der Anfahrt. #Warnung und Information über die App #KATWARN. pic.twitter.com/IWCamz6vwO — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 31, 2023

Der Brand war weithin sichtbar, eine dunkle Rauchwolke türmte sich zeitweise über der Lagerhalle auf. Die Feuerwehr bemühte sich vor allem darum, die Nachbargebäude vor den Flammen zu schützen. „Die Einsatzkräfte löschen die Lagerhalle derzeit lediglich von außen und versuchen sie kontrolliert abbrennen zu lassen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

In Marzahn-Hellersdorf brennt eine Lagerhalle auf rund 5000 Quadratmetern.

Foto: Dominik Totaro/dpa

Im Einsatz waren unter anderem zwei Fahrzeuge mit Drehleitern, mit einer Wärmebildkamera in einem Helikopter wurde zudem stetig die Lage beobachtet. „Wir werden im Verlauf des Tages immer wieder eine weitere Erkundung vornehmen“, kündigte Sprecher James Klein im RBB-Inforadio an. Klein zufolge war der Brand gegen 8.00 Uhr noch nicht vollständig unter Kontrolle, die Situation aber übersichtlich. Der Rauch habe sich inzwischen weiß gefärbt. Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung gebe es nicht.

Über Warn-Apps wurden die Menschen gebeten, das betroffene Gebiet zu meiden. „Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab“, hieß es. „Wenn die Fenster geschlossen gehalten werden, besteht hier keine direkte Gefahr für die Bevölkerung“, sagte Klein. Der Brandort befindet sich in einem Industriegebiet, Wohngebäude gibt es an der Wolfener Straße nur wenige, die Bebauung ist nicht so eng wie in vielen Innenstadtbereichen.

Tesla-Fahrer erfasst E-Rollerfahrer und verletzt ihn schwer

6.14 Uhr: An der Alexanderstraße in Mitte erfasste nach ersten Informationen am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr ein Tesla-Fahrer einen E-Rollerfahrer. Dieser wurde dabei auf die Frontscheibe auf der Beifahrerseite geschleudert. Der E-Rollerfahrer blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Ein Notarzt und Notfallsanitäter versorgten den Schwerverletzten und transportierten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Alexanderstraße war Richtung Karl-Marx-Allee für die Unfallrekonstruktion bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

Tesla-Fahrer erfasst E-Rollerfahrer und verletzt ihn schwer.

Foto: Morris Pudwell

