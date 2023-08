Görlitzer Park: Tote Frau auf Gehweg in Berlin-Kreuzberg entdeckt

Unweit des Görlitzer Parks in Kreuzberg ist eine leblose Frau auf dem Gehweg entdeckt worden

Unbekannte Männer haben zunächst zwei Kinder nach Drogen gefragt und dann ihren Vater mit einem Messer verletzt

Bei einem Unfall in Hellersdorf ist eine 82-Jährige lebensgefährlich verletzt worden

In Neukölln sind zwei Männer aus einem fahrenden Auto heraus angeschossen worden

Ein fünfjähriger Junge ist in Berlin-Friedrichsfelde aus einem Hochhaus gestürzt und ums Leben gekommen

Berlin. Der Görlitzer Park kommt nicht zur Ruhe: Nach einer Gruppenvergewaltigung in der Kreuzberger Grünanlage und einer heftigen Debatte über die Sicherheitslage in öffentlichen Parks wurde nun in unmittelbarer Nähe eine leblose Frau entdeckt. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin vom 30. August: Gasaustritt in Staaken - Feuerwehr im Großeinsatz

16.30 Uhr: Bei Bauarbeiten am Brunsbüttler Damm in Staaken ist es nach Angaben der Feuerwehr zu einem Gasaustritt an einer Hochdruckleitung gekommen. Die Feuerwehr ist derzeit mit mehr als 80 Einsatzkräften vor Ort und sichert die Einsatzstelle. "Wir haben einen Gefahrenbereich von etwa 100 Metern Durchmesser eingerichtet und haben die Evakuierung eingeleitet", sagte eine Feuerwehrsprecher der Berliner Morgenpost. "Es wurde ein Supermarkt geräumt und in der Nähe der Gefahrenstelle befinden sich viele Einzel- und Reihenhäuser. Der Einsatz wird sicherlich noch einige Stunden dauern." Der Brunsbüttler Damm, zwischen Nennhauser Damm und Magistratsweg wegen der Baustelle nur einspurig, ist jetzt komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Vor Ort im Einsatz sind auch die Polizei und Mitarbeiter der Gasag.

Sechs leicht verletzte Personen bei Busunfall

14.43 Uhr: In Gesundbrunnen wurden am Mittwochnachmittag sechs Personen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es wenige Minuten vor 14 Uhr an der Kreuzung Osloer Straße / Prinzenallee zu einer Vollbremsung eines BVG-Busses. Dabei verletzten sich sechs Personen leicht. Die Feuerwehr ist mit knapp 40 Kräften im Einsatz.

Fünf Unbekannte rauben Bar in Prenzlauer Berg aus

13.25 Uhr: Fünf Unbekannte haben am Mittwochmorgen eine Bar in Prenzlauer Berg ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, drangen sie gegen 6 Uhr in das Lokal in der Greifswalder Straße ein. Die nach Ladenschluss im Eingangsbereich schlafende 24 Jahre alte Mitarbeiterin sei von einem Mann geweckt worden. Er habe die Frau aufgefordert, sich ruhig zu verhalten und nicht die Polizei zu rufen. Zwei weitere Männer sollen die Spielautomaten im Geschäft aufgebrochen und die Geldkassetten entwendet haben. Die Frau gab an, dass sich noch zwei Männer vor der Bar im Eingangsbereich aufhielten. Die insgesamt fünf Tatverdächtigen seien schließlich geflüchtet. Die Ermittlungen dauern an.

Radfahrer (16) bei Unfall in Reinickendorf verletzt

13.20 Uhr: Im Reinickendorfer Ortsteil Hermsdorf ist am Dienstag bei einem Unfall ein Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 37-Jährige mit ihrem Auto gegen 16 Uhr die Solquellstraße. Als die Fahrerin die Kreuzung zum Waldseeweg überfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden 16-jährigen Radfahrer. Der 16-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß ein Schädelhirntrauma. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die 37-Jährige stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehenen, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Die Ermittlungen dauern an.

Tote Frau auf Gehweg in Kreuzberg entdeckt

12.45 Uhr: Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr haben in der Nacht zu Mittwoch eine leblose Frau auf dem Gehweg der Wiener Straße in Kreuzberg entdeckt. Eine Wiederbelebung blieb erfolglos, die 45-Jährige wurde in einem Krankenhaus für tot erklärt, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund eines Zeugenhinweises, wonach sich die Frau zuvor im Görlitzer Park aufgehalten haben soll, führten die Ermittler auch hier polizeiliche Maßnahmen durch. Bislang ließ sich ein Zusammenhang zwischen dem Hinweis des Zeugen und der Auffindesituation der Frau nicht herstellen. Die Todesursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, eine Obduktion soll weitere Hinweise liefern.

Kinder nach Drogen gefragt und Vater mit Messer verletzt

Der U-Bahnhof Friedrichsfelde in Berlin-Lichtenberg (Archivbild).

Foto: Maurizio Gambarini

10.05 Uhr: Unbekannte Männer haben am Dienstagabend im Lichtenberger U-Bahnhof Friedrichsfelde zwei Kinder angeprochen und gefragt, ob sie Drogen dabeihätten. Als die Kinder verneinten und zu ihrer Wohnung eilten, folgten ihnen die beiden Männer. Dort konfrontierte der Vater die Männer und wurde daraufhin von einem der beiden mit einem Messer am Arm verletzt. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Die Unbekannten flüchteten in einem roten Volkswagen.

Auto fährt gegen Ampelmast – 82-Jährige in Lebensgefahr

5.35 Uhr: Bei einem Unfall in Berlin-Kaulsdorf (Marzahn-Hellersdorf) sind am Dienstagmittag drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 83 Jahre alter Autofahrer gegen 13.30 Uhr die Hellersdorfer Straße in Richtung Cecilienstraße gefahren sein. An der Kreuzung zum Feldberger Ring kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast. Neben dem Fahrer wurden die 82 und 58 Jahre alten Beifahrerinnen verletzt. Alle drei Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei der 82-Jährigen bestand der Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen. An dem Mercedes entstand ein Totalschaden. Der Unfallort wurde bis zum Abend gesperrt, die Ermittlungen dauern an.

Schüsse in Neukölln: Zwei Männer aus fahrendem Auto heraus angeschossen

Polizisten sichern den Tatort an der Neuköllner Schillerpromenade.

Foto: Morris Pudwell

3.30 Uhr: In Neukölln sind zwei Männer aus einem fahrenden Auto angeschossen und verletzt worden. Laut ersten Informationen von vor Ort fielen die Schüsse kurz vor Mitternacht an der Schillerpromenade. Die beiden verletzten Männer schleppten sich demnach noch zu einem Lokal an der Herrfurthstraße, wo sie dann von Sanitätern und Polizisten versorgt wurden. Alle Details zu den Schüssen in Neukölln lesen Sie hier.

Kind stirbt nach Sturz aus neuntem Stock in Berlin-Friedrichsfelde

1 Uhr: Ein fünf Jahre alter Junge ist nach einem Sturz aus einem Hochhaus in Friedrichsfelde gestorben. Das Kind war am Dienstagmittag aus dem neunten Stock gefallen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Genauere Angaben zu den Hintergründen des Unglücks machte der Beamte zunächst nicht. Demnach starb der Junge im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Wie eine Polizeisprecherin dem RBB sagte, steht der Verdacht der Verletzung der Aufsichtspflicht im Raum. Details zu dem tödlichen Unglück in Berlin-Friedrichsfelde lesen Sie hier.

