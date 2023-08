Schüsse in Berlin-Neukölln: Zwei Männer aus fahrendem Auto heraus angeschossen

In Neukölln sind zwei Männer angeschossen worden. Schwer bewaffnete Polizisten sicherten den Tatort an der Schillerpromenade.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Tatort an der Neuköllner Schillerpromenade.

Berlin. In Neukölln sind zwei Männer aus einem fahrenden Auto angeschossen und verletzt worden. Laut ersten Informationen von vor Ort fielen die Schüsse kurz vor Mitternacht an der Schillerpromenade. Die beiden verletzten Männer schleppten sich demnach noch zu einem Lokal an der Herrfurthstraße, wo sie dann von Sanitätern und Polizisten versorgt wurden.

Mehrere Notärzte eilten laut bislang von Polizei und Feuerwehr unbestätigten Informationen zum Tatort und kümmerten sich um die Verletzten. Ein junger Mann erlitt eine Schussverletzung am Bein und kam in ein Krankenhaus, der zweite Verletzte wurde in einem Rettungswagen behandelt, lehnte einen Transport ins Krankenhaus allerdings ab.

Aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog

Schüsse in Neukölln: Polizei ermittelt auch im Clan-Milieu

Polizisten mit Maschinenpistolen sichern den Tatort an der Neuköllner Schillerpromenade.

Foto: Morris Pudwell

Zahlreiche Polizisten mit Maschinenpistolen sicherten den Tatort. Hintergründe zu dem sogenannten "Drive-by-Shooting" waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittler fahndeten nach dem Fluchtfahrzeug. Laut "B.Z." wurde das Auto kurz nach Mitternacht am Delfter Ufer entdeckt. Demnach hatten die Täter es zuvor angezündet. Geprüft wird von der Polizei derzeit, ob die Tat in Zusammenhang steht mit Auseinandersetzungen im Milieu krimineller Clans.

Lesen Sie auch: Clans in Berlin: So ticken Remmo, Abou-Chaker und Co.