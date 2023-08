Falscher Notruf sorgt für SEK-Einsatz in Friedrichshain

Die Polizei Berlin ist in der vergangenen Nacht mit einem Großaufgebot in Friedrichshain angerückt. Das war passiert.

Berlin. Ein Telefonanruf versetzte die Berliner Polizei in höchste Alarmbereitschaft: Gegen 1 Uhr hat sich ein Unbekannter beim Notruf gemeldet und behauptet, er werde in einer Wohnung an der Singerstraße in Friedrichshain mit einer Pistole bedroht.

Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass tatsächlich eine Bedrohung mit scharfer Waffe vorlag, schickte die Einsatzleitung ein Großaufgebot zum Ort: Streifenwagenbesatzungen, Angehörige einer Hundertschaft sowie Angehörige des Spezialeinsatzkommandos (SEK). Auch eine Notarztwagenbesatzung wurde entsandt, um im Ernstfall für medizinische Hilfe gerüstet zu sein. In der Singerstraße hatte es erst vor einem Jahr einen Tötungsfall mit Waffe gegeben.

SEK-Einsatz in Friedrichshain: Mann und Frau werden überrascht

Zahlreiche Polizisten rückten in Friedrichshain an.

Foto: Pudwell

Für die Reaktion der Polizei in einem solchen Fall gebe es ein entsprechendes Protokoll, was Umfang und Maßnahmen angeht, so eine Polizei-Sprecherin zur Morgenpost. Laut der Polizeisprecherin fanden die schwer bewaffneten Polizisten in der beschriebenen Wohnung allerdings nur eine 29-jährige Frau mit einem Mann vor. Beide waren unverletzt und es wurde keine Waffe entdeckt. Ihren Angaben zufolge hatten die beiden mit dem Anruf nichts zu tun.

Über Urheber und Motiv des Anrufs kann nur spekuliert werden. Eine Absuche der Umgebung nach einem möglichen Täter blieb erfolglos. Zur Sicherheit während des Einsatzes waren Teile der Singerstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt worden. Gegen 2.45 Uhr war die Aktion beendet, die Polizeieinheiten rückten ab, die Sperrungen wurden aufgehoben. Nun hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Denn immer wieder kommt es zu falschen Notrufen. Sollte der Anrufer ermittelt werden, erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des „Missbrauchs von Notrufen“. Geahndet kann dies werden mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe.

Aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.