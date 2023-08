Köpenick: Streit um Müll eskaliert - Sieben Verletzte auf Recyclinghof

In Berlin-Rummelsburg wurde ein Mann tot in einer Wohnung gefunden

In Kreuzberg wurde in Fußgänger von einem Linienbus erfasst und kommt schwerverletzt ins Krankenhaus

In Köpenick gab es eine Schlägerei auf einem Recyclinghof

In Wedding wurde ein Motorrollerfahrer bei einem Unfall verletzt

Im Spaßbad Tropical Islands haben sich Berliner Jugendliche geprügelt

In Charlottenburg wurden zwei Menschen nach einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Lkw verletzt

Berlin. In Rummelsburg wurde ein 61-jähriger Mann tot aufgefunden. Im Tropical Islands benahmen sich Berliner Jugendliche daneben. Auf einem Köpenicker Recyclinghof eskalierte Streit um Müll. Unterdessen kam es in Charlottenburg zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Motorrad mit zwei Verletzten. In Kreuzberg wurde ein Mann schwer verprügelt, nachdem er Drogendealer abgewiesen hatte. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Streit über Müll eskaliert - Sieben Verletzte auf Recyclinghof

16.25 Uhr: Sieben Menschen sind bei einer Schlägerei zwischen einem Vater und zwei Söhnen sowie Mitarbeitern eines Recyclinghofes in Köpenick verletzt worden. Ein Mitarbeiter verwies den 40 Jahre alten Vater und seine beiden Söhne im Alter von 24 und 18 Jahren am Mittwochvormittag vom Gelände, da diese ihre tägliche Freimenge überschritten hatten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es kam zu einem Streit bei dem den Angaben nach zunächst die drei Männer den Mitarbeiter angriffen. In der Folge kam es zu mehreren wechselseitigen Körperverletzungen zwischen Mitarbeitern des Recyclinghofs und den drei Männern. Ein Zeuge, der schlichten wollte, wurde zu Boden gebracht und getreten.

Als die Polizei an dem Recyclinghof eintraf, war die Schlägerei vorbei. Alle Beteiligten zogen sich Hämatome sowie Hautabschürfungen zu. Ein 54 Jahre alter Mitarbeiter wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt gegen die Familie und die Mitarbeiter. Zur Klärung mehrerer offener Vorführbefehle wurde der 24 Jahre alte Sohn auf eine Polizeiwache gebracht. Nach Zahlung der Geldstrafen kam er wieder frei, wie es hieß.

Berliner Jugendliche prügeln sich im Tropical Islands

15.10 Uhr: Sechs Jugendliche aus Berlin haben sich im Schwimmresort Tropical Islands (Landkreis Dahme-Spreewald) eine Schlägerei geliefert. Fünf Jungen und ein Mädchen gerieten am Mittwochabend im Wasser zunächst in einen Streit, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die anschließende Auseinandersetzung rief den Sicherheitsdienst und die Polizei auf den Plan. Vier der Jugendlichen mussten ärztlich behandelt werden. Laut einer Polizeisprecherin kannten sich einige der Jugendlichen. Die Eltern wurden über das Verhalten ihrer Kinder informiert und mussten sie abholen.

Mann lehnt Drogen ab und wird von Dealern brutal verprügelt

13.52 Uhr: In der vergangenen Nacht soll es zu einer gefährlichen Körperverletzung in Kreuzberg gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen warteten eine 24-jährige Frau und ein 32-jähriger Mann gegen 2 Uhr in der Adalbertstraße an einer BVG-Haltestelle auf einen Bus. Zwei Männer sollen sich ihnen genähert und gefragt haben, ob sie Drogen kaufen möchten. Als die 24-Jährige und der 32-Jährige ablehnten, sollen die beiden mutmaßlichen Drogenverkäufer aggressiv reagiert und die Frau beleidigt haben. Als der 32-Jährige sich verbal einmischte, sollen die beiden Männer ihn mit Fäusten ins Gesicht geschlagen, ihn an den Haaren auf den Boden gezerrt und dort auf ihn eingetreten haben. Polizeikräfte, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, eilten hinzu. Als die beiden Tatverdächtigen die uniformierten Beamten bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Einer der beiden, ein 33-jähriger Mann, konnte in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Der 32-jährige Angegriffene klagte über Schmerzen am Kopf, die am Ort nicht behandelt werden mussten. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene entlassen. Er wird sich nun unter anderem wegen einer gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

75 Jahre alte Radfahrerin nach Sturz schwerverletzt

12 Uhr: Am Mittwochvormittag ist eine Radfahrerin in Niederschönhausen gestürzt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach bemerkte gegen 11.10 Uhr eine Funkwagenbesatzung in der Dietzgenstraße eine auf dem Gehweg liegende 75 Jahre alte Radfahrerin. Nach Aussagen eines 40-jährigen Ersthelfers soll die Seniorin mit dem Vorderrad ihres Fahrrads gegen den Bordstein gekommen und dann auf den Gehweg gestürzt sein. Die Frau wurde mit Kopfverletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär aufgenommen wurde.

Fluchtversuch missglückt – Kokstaxi fährt in geparkte Autos

11.57 Uhr: Mittwochabend konnten Kräfte einer zivilen Polizeistreife die Handelstätigkeit aus einem vermeintlichen „Kokstaxi“ heraus in Friedrichshain beenden. Laut Polizeiangaben von Donnerstag bemerkten in der Grünberger Straße die Kräfte gegen 22.30 Uhr den 43-jährigen Fahrer des Wagens, der sich auffällig verhielt und ständig aus- und wieder einstieg. Als der Mann losfuhr, entschieden sie sich, dem Tatverdächtigen zu folgen und zu kontrollieren. An der Puschkinallee Ecke Bouchéstraße forderten sie ihn zum Anhalten auf. Statt dem nachzukommen, gab der 43-Jährige Gas. Mit über 100 km/h versuchte er, vor den Kräften zu flüchten, bis er in der Bouchéstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit zwei geparkten Autos kollidierte. Daraufhin setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Berlin durchsuchten die Einsatzkräfte anschließend den Wagen und fanden prompt den Grund der rasanten Fahrt: Zwei vermeintlich mit Kokain gefüllte Mikroreagenzgläser sowie Geld. Der Fahrer des Wagens konnte anhand seiner Papiere, die er ebenfalls zurückgelassen hatte, namhaft gemacht werden.

Auseinandersetzung auf Recyclinghof

11.50 Uhr: Mittwochvormittag wurden Einsatzkräfte zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten nach Köpenick alarmiert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte soll nach ersten Erkenntnissen ein 45-jähriger Mitarbeiter eines Recyclinghofs an der Oberspreestraße gegen 11.45 Uhr einen 40-jährigen Mann sowie seine beiden Söhne im Alter von 24 und 18 Jahren vom Gelände verwiesen haben, da diese ihre tägliche Freimenge schon überschritten hätten. Daraufhin habe sich eine verbale Auseinandersetzung entwickelt, in deren Folge das Trio den Mitarbeiter angegriffen haben soll. Im Zuge dessen sei es zu mehreren wechselseitigen Körperverletzungen zwischen Mitarbeitern des Recyclinghofs und den drei Männern gekommen. Ein 44 Jahre alter Zeuge, der die Situation beobachtet hatte und versuchte zu schlichten, soll ebenfalls durch einen der beiden Söhne zu Boden gebracht und anschließend gemeinschaftlich geschlagen sowie getreten worden sein. Alle Beteiligten zogen sich bei der Auseinandersetzung Hämatome sowie Hautabschürfungen zu, die von hinzualarmierten Rettungskräften am Ort behandelt wurden. Einer der Mitarbeiter des Recyclinghofs wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sechs der insgesamt sieben Beteiligten wurden nach Aufnahme des Sachverhalts am Ort entlassen. Der 24-jährige Sohn wurde zur Klärung mehrerer offener Vorführbefehle, die aufgrund von Ordnungswidrigkeiten gegen ihn vorlagen, zur Wache des Polizeiabschnitts 36 gebracht. Er durfte nach Zahlung der Geldstrafen seinen Weg von dort aus fortsetzen.

Schussgeräusche in Kreuzberger Café

11.45 Uhr: In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einer Schussabgabe auf ein Café in Kreuzberg. Nach Polizeiangaben von Donnerstag nahmen gegen 0.10 Uhr Gäste eines Cafés am Oranienplatz ein Schussgeräusch wahr. Es konnte nach Inaugenscheinnahme ein Projektil in der Hauswand steckend festgestellt werden. Einsatzkräfte überprüften kurze Zeit später drei Männer in einem Geländewagen, die laut Zeugenaussagen tatbeteiligt gewesen sein könnten. Nach erfolgter Identitätsfeststellung und Durchsuchung des Fahrzeuges wurden die Männer wieder entlassen.

27-Jähriger schlägt 24-Jährigen mit Pfefferspray mehrmals auf den Kopf

10.57 Uhr: Mittwochnachmittag erlitt ein Mann in Charlottenburg diverse Kopfplatzwunden und Stichverletzung. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte schlug nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen ein 27-Jähriger aus bislang noch ungeklärter Ursache auf der Straße Kurfürstendamm einen 24-Jährigen mit einem Pfefferspray mehrmals auf den Kopf. Anschließend habe der 27-Jährige, der von einem 25-Jährigen unterstützt wurde, mit einer abgebrochenen Glasflasche mehrmals auf den bereits Verletzten eingestochen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär verbleibt. Einsatzkräfte der Polizei nahmen beide Tatverdächtige fest und stellten das Pfefferspray sowie den abgebrochenen Griff der Glasflasche sicher. Im Anschluss brachten die Einsatzkräfte den 27-Jährigen in einen Polizeigewahrsam, aus dem er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung später wieder entlassen wurde.

Ladung von Kipplaster kollidiert mit Tunneldecke - Stundenlange Sperrung

10.36 Uhr: Mittwochvormittag kam es in Mitte infolge eines Verkehrsunfalls zu einer Teilsperrung des Grunertunnels. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befuhr gegen 11 Uhr ein 28-Jähriger mit einem Kipplaster mit nach oben herausragender Ladung den Grunertunnel in Richtung Karl-Marx-Allee. Mittig des Tunnels kollidierte die Ladung mit der Tunneldecke. Hierdurch wurde ein Stromkabel heruntergerissen, das nun in die Fahrbahn ragte. Der Fahrer bemerkte dies, hielt an und versuchte mit Draht, das Stromkabel wieder zu fixieren. Außerdem stellte er zwei Lübecker Hütchen auf, um die Gefahrenstelle abzusichern. Im Anschluss setzt er seine Fahrt fort, wobei erneut die Ladung an der Tunneldecke entlang schrammte. Zufällig am Ort befindliche Verkehrskräfte konnten die Situation beobachten und den Laster kurz nach der Ausfahrt des Tunnels stellen. Aufgrund des Schadens war die Tunnelröhre für den Verkehr nicht mehr passierbar. Die Grunerstraße war ab der Stralauer Straße gesperrt, wobei auch die BVG betroffen war. Gegen 17.15 Uhr konnte der Tunnel nach Abschluss der Reparaturarbeiten für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Busfahrer fremdenfeindlich beleidigt

10.26 Uhr: In Schöneweide kam es am Mittwochmittag zu einer fremdenfeindlichen Beleidigung gegenüber einem Busfahrer. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach sei gegen 12.20 Uhr in der Wilhelminenhofstraße Höhe Edisonstraße ein 42-jähriger Busfahrer der Linie 365 von einem unbekannt gebliebenen Fahrgast zunächst fremdenfeindlich beleidigt worden. Nachdem der Unbekannte an der Endhaltestelle den Bus verlassen hatte, habe er den sogenannten Hitlergruß gezeigt, gegen die Scheibe der Fahrerkabine geschlagen und den Busfahrer bedroht, in dem er signalisierte, ihm die Kehle durchschneiden zu wollen. Anschließend fuhr der Busfahrer mit dem Bus zum Wendepunkt und dann wieder zurück zur Kreuzung Wilhelminenhofstraße Ecke Edisonstraße. Dort wartete der Unbekannte auf den Bus und warf zwei Steine gegen diesen, wobei die Eingangstür des Busses beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Täter.

Frau bei versuchtem Raub verletzt

10.23 Uhr: In der Nacht auf Donnerstag kam es in Marzahn zu einem mutmaßlich versuchten Raub. Nach ersten Erkenntnissen sei eine 37-Jährige kurz vor Mitternacht von der Tramhaltestelle Alt-Marzahn in Richtung Kienbergstraße gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Demnach seien ihr zwischen zwei Supermärkten in einem Durchgang zwei Männer entgegen gekommen. Einer der beiden habe sich hinter sie gestellt. Der andere habe ihr an den Hals gefasst und mit der Faust gegen ihre rechte Gesichtshälfte geschlagen. Hierbei brüllte er sie an und versuchte, ihre Handtasche zu entreißen. Die Geschädigte fing daraufhin an zu schreien, sich zu wehren und rannte zurück in Richtung Allee der Kosmonauten. Das Duo flüchtete in Richtung Kienbergstraße. Die Frau erlitt Verletzungen am rechten Jochbein, am Hals und an der rechten Hand und wird ins Krankenhaus gebracht.

Schüsse auf Kreuzberger Lokal – Keine Verletzten

9.45 Uhr: Auf ein Lokal in Kreuzberg sind in der Nacht zu Donnerstag Schüsse abgefeuert worden. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach alarmierten Zeugen um kurz nach Mitternacht die Polizei, weil sie mehrere Schüsse auf ein Lokal am Oranienplatz Ecke Naunynstraße wahrnahmen. Nach Angaben der Polizei fanden die Einsatzkräfte ein einzelnes Projektil, das in eine Hauswand des Lokals eingeschlagen war. Bei der anschließenden Fahndung wurden einem Sprecher zufolge drei Menschen in einem Auto überprüft, darin wurde jedoch keine Schusswaffe entdeckt. Die Ermittlungen dauern an.

Fußgänger von Bus erfasst und schwer verletzt

7.35 Uhr: Mittwochvormittag kam es in Kreuzberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Fußgänger. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach trat ein 48-jähriger Fußgänger gegen 10 Uhr auf die Fahrbahn der Stresemannstraße, ohne auf den Fließverkehr zu achten. Ein Bus der Linie M41, der in Richtung Potsdamer Platz fuhr, konnte durch den 46-jährigen Busfahrer nicht mehr rechtzeitig gebremst werden. Er erfasste den Fußgänger frontal. Auf Grund der erlittenen Verletzungen musste der Fußgänger zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Busfahrer erlitt einen Schock und wird sich selbstständig in Behandlung begeben.

Motorrollerfahrer in Wedding verunglückt

In Wedding wird ein Motorrollerfahrer bei einem Unfall verletzt.

Foto: Morris Pudwell

6.38 Uhr: An der Schwedenstraße, kurz vor der Osloer Straße in Gesundbrunnen, kam es gegen 23 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Motorrollerfahrer und einem Pkw. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Motorrollerfahrer verletzt und auf dem Mittelstreifen behandelt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Motorradfahrer prallt mit Lkw zusammen – Biker und Sozius verletzt

In Charlottenburg werden zwei Menschen nach einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Lkw verletzt.

Foto: Morris Pudwell

6.35 Uhr: Gegen 22.20 Uhr kam es auf der Beusselbrücke in Moabit an der Autobahnauffahrt zur A100 zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Motorradfahrer. Nach ersten Angaben wurde der Motorradfahrer und der Sozius/Sozia verletzt. Über Art und schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Die Verletzten wurden vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitäter erstversorgt und in Krankenhäuser transportiert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Leiche in Rummelsburg gefunden – Mordkommission ermittelt

Leiche in Rummelsburg gefunden - Mordkommission ermittelt.

Foto: Morris Pudwell

6.30 Uhr: Gegen 19.45 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr und Polizei in die Maximilanstraße nach Rummelsburg alarmiert. Dort fanden die Rettungskräfte nach ersten Informationen einen 61-jährigen Mann vor, deren Verletzungen so stark waren, dass dieser noch in der Wohnung verstarb. Das Verletzungsbild würde auf ein Tötungsdelikt hinweisen. In der Wohnung des Opfers seien noch bis spät in die Nacht ausführlich Spuren gesichert worden. Auch vor dem Gebäude wurde die nähere Umgebung mit einem 3D-Scanner vermessen und fotografiert. Gegen 3 Uhr wurde der Leichnam von der Gerichtsmedizin abtransportiert. Nach "B.Z."-Informationen soll sich der Senior die Rente mit dem Handel von Betäubungsmitteln aufgebessert haben.

