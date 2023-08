Fliegender Smart in Schöneberg: Drei Verletzte nach heftigem Autounfall

Berlin.

In Schöneberg wurden mehrere Menschen bei einem Autounfall verletzt

In Charlottenburg wurde ein Paar rassistisch beleidigt

In Schöneberg und Mariendorf fuhren Autofahrer Radfahrer an

Am Capriviufer in Charlottenburg und in Friedrichsgain wurden Wasserleichen gefunden

In der Nacht auf Mittwoch kam es zu einem Autounfall: Ein Autofahrer raste in Schöneberg gegen einen Bordstein einer Mittelinsel und flog mehr als 85 Meter weit. In Charlottenburg wurde ein Paar rassistisch beleidigt. In Schöneberg fuhr ein Autofahrer einen Radfahrer an. Am Capriviufer gab es einen Leichenfund, ebenso in Friedrichshain. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin vom 23. August:

Mit 191 Stundenkilometern auf A115 unterwegs - vier „Flenspunkte“

Mit 191 Stundenkilometern ist ein Motorradfahrer über die Berliner Autobahn A115 gerast. Erlaubt ist dort maximal Tempo 100. So schnell sei es ihm gar nicht vorgekommen, erklärte der Raser den Polizisten, die ihn stoppten. Wie die Polizei am Mittwoch weiter auf der Plattform X (früher Twitter) schrieb, muss der Motorradfahrer nun 1600 Euro zahlen. Zudem müsse er seine Maschine sechs Monate lang stehen lassen und erhalte vier „Flenspunkte“ - also Punkte in Flensburg.

Jugendliche in S-Bahn sexuell belästigt

13.20 Uhr: Dienstagnachmittag soll ein Mann eine Jugendliche in einer S-Bahn der Linie S7 sexuell belästigt haben. Einsatzkräfte nahmen den Mann am Hauptbahnhof Potsdam vorläufig fest. Gegen 15 Uhr nutzte die 17-Jährige die S-Bahn von Berlin Westkreuz nach Potsdam, als sich der Mann neben sie setzte. Anschließend soll er die Jugendliche anzüglich angesprochen, ihr an die Brüste gefasst und versucht haben, sie auf den Mund zu küssen. Als sich die 17-Jährige daraufhin umsetzte, folgte ihr der 34-Jährige und soll sie am Gesäß berührt haben. Eine Zeugin bemerkte den Vorfall und alarmierte den Notruf.

Beim Halt am Potsdamer Hauptbahnhof soll er dann versucht haben, die Jugendliche am Ausstieg zu hindern, indem er sie am Handgelenk festgehalten haben soll. Die 17-Jährige konnte sich aus dem Griff befreien und begab sich in den Bahnhof. Alarmierte Bundespolizistinnen und Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf in der Bahnhofshalle vorläufig fest. Eine medizinische Versorgung lehnte die junge Frau ab.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der sexuellen Belästigung, Nötigung und Körperverletzung gegen den 34-Jährigen. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades (ca. 3,3 Promille Atemalkoholkonzentration) des bereits polizeibekannten Mannes ordnete ein Richter eine Blutentnahme an.

Friedrichshain: Wasserleiche in der Spree

12.20 Uhr: Eine Wasserleiche wurde gegen 9.20 Uhr aus Friedrichshain gemeldet. Sie lag auf Höhe des Ostbahnhofs in der Spree und wurde von der Feuerwehr geborgen. Vermutlich handele es sich um einen Mann, sagte die Sprecherin. Weitere Informationen lagen zunächst noch nicht vor. Ob es sich ebenfalls um einen Unfall handele, sei noch unklar.

Mariendorf: Autofahrer übersieht Radfahrer

10.37 Uhr: Dienstagmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Mariendorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 78-Jähriger gegen 12.30 Uhr mit seinem VW die Großbeerenstraße in Richtung Heusingerstraße. In Höhe Körtingstraße bog der Autofahrer rechts auf einen Parkplatz ab und fuhr dabei einen 64-jährigen Radfahrer an, der auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs war. Der Radfahrer wurde am Kopf verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Leiche treibt in Charlottenburg in der Spree

10.13 Uhr: Aus der Spree in Charlottenburg ist am Mittwochmorgen eine Wasserleiche geborgen worden. Der Tote wurde gegen 7.45 Uhr an der Caprivibrücke auf Höhe des Österreichparks aus dem Fluss gezogen, wie eine Sprecherin der Berliner Polizei der Morgenpost bestätigte.

Bei dem Toten handelt es sich laut der Sprecherin um einen Obdachlosen. Man gehe von einem Unfallgeschehen aus. „Der Mann ist offenbar im Schlaf ins Wasser gefallen und konnte nicht schwimmen.“

Paar in U-Bahn rassistisch beleidigt - Jugendliche greift ein

9.55 Uhr: Eine 14-Jährige ist eingeschritten, weil eine Frau ein Paar in der Berliner U-Bahn rassistisch beleidigt haben soll. Der Vater der 14-Jährigen zeigte den Vorfall vom Montag bei der Polizei an, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die Jugendliche stieg den Angaben zufolge am frühen Abend am Bahnhof Zoo in die U9, kurz darauf sei das ebenfalls zugestiegene Paar von einer Frau angegangen worden. Die 14-Jährige mischte sich demnach ein und versuchte, die Situation zu beruhigen. Als sich das Paar daraufhin umgesetzt habe, sei die Frau den beiden gefolgt und habe sie mit den Händen in die Sitze gedrückt. Die ebenfalls folgende 14-Jährige sei von ihr am Arm gekratzt worden, hieß es weiter. Danach soll die Frau am Bahnhof Kurfürstendamm ausgestiegen und geflohen sein.

Autofahrer fährt Radfahrer in Schöneberg an

9.52 Uhr: In Schöneberg wurde am Dienstagnachmigttag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Laut Polizei befuhr der 66-Jährige gegen 17.15 Uhr mit seinem Rad den Gehweg der Fuggerstraße von der Lietzenburger Straße kommend in Richtung Ansbacher Straße. Als der Fahrradfahrer vom Gehweg auf die Fahrbahn der Ansbacher Straße fuhr, stieß er mit dem 45-jährigen Fahrer eines Pkw zusammen, der die Ansbacher Straße in Richtung Geisbergstraße befuhr. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen am Kopf und am Rumpf zu. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Feuerwehr wegen Blubberbläschen in der Spree im Einsatz

8.30 Uhr: Auffällige Luftblasen in der Spree haben in Berlin-Charlottenburg einen Feuerwehr-Einsatz mit Tauchern ausgelöst. Wie die Feuerwehr am Dienstagabend beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, mitteilte, waren am Schloss Charlottenburg "massiv Luftblasen in der Mitte der Spree an die Wasseroberfläche" aufgetreten.

Unsere Taucher konnten nichts finden. Ursächlich für die Blasenbildung ist wahrscheinlich eine Druckerhöhung in einer unterirdischen Überdruckbaustelle in der Nähe der Spree. Es besteht keine Gefahr. Wir waren mit 14 Kräften im Einsatz. pic.twitter.com/UQx9JHYr0x — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 22, 2023

Die Feuerwehr sei mit einem Boot und Tauchern der "Sache auf den Grund" gegangen, hieß es weiter. Die Ursache habe die Feuerwehr aber nicht ausfindig machen können. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass wahrscheinlich eine Überdruckbaustelle in der Nähe der Spree der Grund ist. Bei solchen Baustellen wird mit Überdruck das Grundwasser zurückgedrängt. Laut Feuerwehr besteht durch die "Blasenbildung" keine Gefahr.

Smart fliegt bei Unfall mehrere Meter durch die Gegend, drei Verletzte

6.45 Uhr: In der Nacht auf Mittwoch raste der Fahrer eines Brabus Smart gegen 1.10 Uhr in Schöneberg zuerst gegen den Bordstein einer Mittelinsel. Dabei legte er nach ersten Informationen mehrere Poller in der 30 Zone der Motzstraße um, hob ab und flog über 85 Meter weit. Teile des Fahrzeugs und der Poller seien meterweit durch die Gegend gegenfolgen, teilweise auf dem Bürgersteig gelandet und hätten geparkte Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt seien drei Personen verletzt worden, eine Frau schwer. Der hoch motorisiere Smart soll laut Augenzeugen "wie ein Geschoss" aus der Motzstraße über die Martin-Luther-Straße geflogen sein und kam erst auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum stehen. Die Verletzten wurden vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitäter erstversorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Kreuzung Martin-Luther-Straße/ Motzstraße in Schöneberg war stundenlang voll gesperrt.

Autofahrer schläft auf stark befahrener Kreuzung ein und sorgt für Polizeieinsatz

6.40 Uhr: Gegen 1.40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall zur stark befahrenen Kreuzung Mollstraße / Otto-Braun-Straße in Mitte alarmiert. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte fanden auf der Kreuzung einen Ford C-Max mit englischen Kennzeichen vor, bloß keinen Unfall. Der Fahrer, der in dem Rechtslenker saß, war nach ersten Informationen auf der Kreuzung im Fahrzeug eingeschlafen. Nach internen Informationen musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Ob der Mann angetrunken, Betäubungsmittel oder beides genommen hat, ist bislang noch unklar.

Die Meldungen der Polizei Berlin und Brandenburg vom Vortag lesen Sie in diesem Blaulicht-Blog.