Berlin: Behinderten im U-Bahnhof geschlagen – Wer kennt diesen Mann?

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der bereits im März 2023 in Friedrichshain einen Gehbehinderten geschlagen und bedroht hat. Die Ermittler veröffentlichten am Dienstag Fotos des Tatverdächtigen und erhoffen sich dadurch Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Tat ereignete sich am Abend des 6. März am Bahnsteig des U-Bahnhofs Samariterstraße. Dort wartete der damals 38-Jährige auf einen Zug, als plötzlich der Unbekannte auf ihn zukam, ihn ansprach und beleidigte. wie die Polizei mitteilt.

Dann soll der Mann ihn geschubst und ihm mehrmals mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Ferner soll der Gesuchte ihm gedroht haben, die Gehhilfen wegzutreten.

Als ein Passant ankündigte, die Polizei zu rufen, ließ der Tatverdächtige von dem 38-Jährigen ab und der Geschlagene stieg in die ankommende U-Bahn der Linie U5 in Richtung Hönow. Wenig später erstattete der Angegriffene Strafanzeige. Seine Verletzungen am Kopf wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Die Attacke erfolgte am U-Bahnhof Samariterstraße in Berlin-Friedrichshain.

Foto: picture alliance / Zoonar | Maurice Tricatelle

Fahndung in Berlin – die Polizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat im März die Auseinandersetzung und die Körperverletzung auf dem Bahnsteig gesehen und ist bisher noch nicht als Zeugin oder Zeuge des Vorfalls bekannt?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das Abschnittskommissariat in der Wedekindstraße 10 in 10243 Berlin-Friedrichshain unter der Rufnummer (030) 4664-551700 oder per E-Mail an Dir5A51AK@polizei.berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

In und an Bahnhöfen kommt es immer wieder zu Gewaltvorfällen. Allein die Bundespolizei registrierte im vergangenen Jahr 23.000 Gewaltdelikte an deutschen Bahnhöfen und in Zügen. Lesen Sie auch: Das sind die gefährlichsten Bahnhöfe Deutschlands – Ranking überrascht

