Charlottenburg: 21-Jähriger angeschossen – Täter flüchtig

Blaulicht-News 21-Jähriger in Charlottenburg angeschossen – Täter flüchtig

Berlin. Ein 69-Jähriger fällt auf einen Online-Betrüger rein. In Charlottenburg ist ein 21-Jähriger angeschossen worden. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin & Brandenburg vom 5. September:

8.53 Uhr: Ein 21-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag in Charlottenburg angeschossen worden. Er und sein 28 Jahre alter Begleiter seien von einer achtköpfigen Männergruppe angegriffen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Die Gründe für die daraus entstandene Schlägerei seien derzeit noch unklar. Auch wer während der Auseinandersetzung einen Schuss abgab, war zunächst nicht geklärt.

Der 21-Jährige wurde mit einer Schussverletzung am rechten Unterschenkel zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort versorgt. Die Angreifer flohen vom Tatort. Einige zu Fuß, einige in einem weißen Van, wie die Sprecherin sagte.

69-Jähriger fällt auf Online-Betrüger rein

8.33 Uhr: Ein 69-Jähriger aus Neuzelle (Landkreis Oder-Spree) soll 20 000 Euro an einen Online-Betrüger verloren haben. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, hatte der 69-Jährige über den Messenger-Dienst WhatsApp Kontakt zu einer unbekannten Person, die sich als Vermögensverwalter ausgab. Der Unbekannte forderte eine Überweisung von 20 000 Euro von dem 69-Jährigen, um dessen Vermögen gewinnbringend zu verwalten.

Der Mann schickte dem vermeintlichen Vermögensberater das Geld in zwei Raten. Als der Unbekannte danach weitere Zahlungen forderte, sei der Mann stutzig geworden und habe eine Anzeige bei der Polizei gemacht, sagte der Sprecher. Nun sei zu prüfen, ob der Betrüger möglicherweise elektronische Spuren hinterlassen habe. Ob eine Chance besteht, dass der 69-Jährige sein Geld wiedersieht, sei jedoch ungewiss.

