Unfall auf B109 – Hubschrauber-Einsatz, eine Schwerverletzte

Am Montagmorgen ereignete sich ein schwerer Unfall auf der B109

Schönefeld: 36 Menschen nach Sprengung eines Geldautomaten evakuiert

Berlin. Am frühen Montagmorgen ereignete sich ein schwerer Unfall auf der B109. Ein Hubschrauber musste zum Einsatzort fliegen. In Schönefeld haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin vom 4. September: Schwerer Auto-Unfall auf B109

8.46 Uhr: Mit einem Hubschrauber ist eine schwerverletzte 20-Jährige in den frühen Montagmorgenstunden ins Krankenhaus gebracht worden. Die Frau sei mit ihrem Auto auf der B109 zwischen Falkenthal und Zehdenick im Landkreis Oberhavel unterwegs gewesen und aus ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Sie wurde schwer verletzt.

Schönefeld: Bankautomat gesprengt – 36 Menschen evakuiert

8.10 Uhr: Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Geldautomaten in Schönefeld (Landkreis Dahme-Spreewald) gesprengt. Der Automat stand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, die 36 Bewohner wurden in der Nacht evakuiert, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Obwohl die Polizei kurz nach der Explosion am Tatort war, sind die Täter bereits verschwunden gewesen, wie die Sprecherin weiter ausführte. Ob die Unbekannten Beute machten, dazu gab es zunächst keine Angaben. Ein Statiker prüft nun, ob das Haus noch bewohnbar ist. Die Spurensicherung der Polizei ermittelt vor Ort.

