Berlin: Wohnmobil geht in Prenzlauer Berg in Flammen auf

Berlin. Eine Frau ist am Samstag in Spandau tot in einer Wohnung gefunden worden. An der Uhlandstraße im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gab es in der vergangenen Nacht eine Explosion, danach brannte ein Dönerladen aus. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

17.02 Uhr: In einer Tram in Friedrichshain wurde gestern Nachmittag ein 31-Jähriger von zwei Männern rassistisch beleidigt und geschlagen, seine 29-jährige Begleiterin wurde auf sexueller Grundlage beleidigt. Nach den derzeitigen Ermittlungen befanden sich die 29-jährige Frau und der 31-Jährige gegen 14 Uhr auf Höhe der Petersburger Straße in der Tram M 10 in Richtung Warschauer Straße und unterhielten sich auf Englisch. Zwei 40-jährige Männer sollen sich durch diese Unterhaltung belästigt gefühlt und die 29-Jährige auf sexueller Grundlage sowie den 31-Jährigen fremdenfeindlich beleidigt haben. Einer der 40-jährigen Männer soll dem 31-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben, als dieser versucht habe, Abstand herzustellen. Auf Höhe des U-Bahnhofs Frankfurter Tor sollen die beiden 40-Jährigen aus der Tram ausgestiegen und Richtung U-Bahn gelaufen sein. Die 29-Jährige alarmierte die Polizei, die beide tatverdächtigen Männer festnehmen konnte. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden. Bei der Überprüfung der beiden Tatverdächtigen ergaben freiwillige Atemalkoholtests Werte von etwa 2,6 bzw. 3,2 Promille. Nach einer richterlich angeordneten Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung auf einer Polizeidienststelle wurden beide Männer auf freien Fuß entlassen.

15.44 Uhr: Nach dem Brand eines Wohnmobils in der August-Lindemann-Straße in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Man gehe derzeit von einer absichtlichen Brandlegung aus, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Ein Zeuge war in der Nacht zu Sonntag auf das brennende Fahrzeug aufmerksam geworden und alarmierte die Feuerwehr. Durch die Hitze wurden ein daneben geparktes Auto sowie eine Hauswand beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens kann laut Polizei derzeit noch nicht beziffert werden und ist Teil der laufenden Ermittlungen. Zuvor hatte die B.Z. berichtet.

14.59 Uhr: Eine Autofahrerin ist beim Zusammenstoß ihres Fahrzeugs mit einem Straßenbaum und einem Telefonmast in Fürstenberg/Havel im Landkreis Oberhavel schwer verletzt worden. Die 55-Jährige sei am Samstag zwischen den Ortsteilen Steinförde und Großmenow mit dem Auto in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Wagen sei erst mit einem Straßenbaum kollidiert, dann mit einem Telefonmast daneben. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Die Schwerverletzte wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

14.34 Uhr: Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist mit seiner Maschine im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der Mann fuhr am Samstagnachmittag von Wulkow in Richtung Schönberg, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor und nach links von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach sei eine überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für den Kontrollverlust gewesen. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizei schätzt den entstanden Sachschaden auf etwa 15.000 Euro.

13.51 Uhr: Eine Radfahrerin und ein Radfahrer sind am Samstag bei Unfällen in Brandenburg schwer verletzt worden. In Frankfurt (Oder) habe eine 44 Jahre alte Autofahrerin beim Linksabbiegen eine 82-jährige Frau übersehen, die die Straße mit dem Rad auf einer Fußgängerfurt überquerte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Seniorin sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. In Zepernick soll ein 75 Jahre alter Autofahrer laut Polizei bei der Einfahrt auf ein Supermarktgelände einen 23-jährigen Radfahrer übersehen haben, der parallel fuhr. Das Auto stieß mit dem Rad zusammen. Der 23-Jährige kam schwerverletzt ins Krankenhaus.

11.46 Uhr: Ein Dönerimbiss, der sich in einem Wohnhaus an der Uhlandstraße im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf befindet, ist in der Nacht zu Sonntag ausgebrannt. Bei der Explosion und dem Brand wurden zwei Personen verletzt, hieß es von der Polizei. Ein Brandkommissariat ermittelt. Mehr über den Polizeieinsatz lesen Sie hier.

8.37 Uhr: Eine Frau ist im Ortsteil Falkenhagener Feld im Bezirk Spandau am Samstag getötet worden. Die 31-Jährige wurde gegen 18.40 Uhr von der Polizei tot in einer Wohnung am Germersheimer Weg gefunden. Ein Hinweis aus der Bevölkerung hatte die Beamten auf die tote Frau aufmerksam gemacht. Zunächst hatte die BZ berichtet.

"Die Umstände weisen auf ein Tötungsdelikt hin", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Im Laufe des Tages gebe es eine Obduktion. Angaben zu Verletzungen machte der Sprecher nicht. Die Hintergründe der Tat seien demnach noch unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

