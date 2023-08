Unfall in Berlin: Auto fährt gegen Ampelmast – Beifahrer in Lebensgefahr

Nach einem schweren Unfall in Berlin-Friedrichsfelde schwebt eine Person in Lebensgefahr. Aktuelle Blaulicht-News im Blog.

Bei einem Unfall in Hellersdorf ist ein Beifahrer lebensgefährlich verletzt worden

In Neukölln sind zwei Männer aus einem fahrenden Auto heraus angeschossen worden

Ein fünfjähriger Junge ist in Berlin-Friedrichsfelde aus einem Hochhaus gestürzt und ums Leben gekommen

Berlin. Nach einem schweren Unfall im Lichtenberger Ortsteil Friedrichsfelde schwebt eine Person in Lebensgefahr. Laut Polizei prallte ein Auto gegen einen Ampelmast. In Neukölln ereignete sich nach ersten Erkenntnissen ein sogenanntes "Drive-by-Shooting", bei dem zwei Männer aus einem fahrenden Auto beschossen wurden. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin vom 30. August: Auto fährt gegen Ampelmast - Beifahrer in Lebensgefahr

5.35 Uhr: Bei einem Unfall in Hellersdorf am Dienstagabend ist ein Beifahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Autofahrer war aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug gegen einen Ampelmast geprallt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer blieb unverletzt. Nähere Details zum Unfallhergang und zu den beiden Autoinsassen konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Schüsse in Neukölln: Zwei Männer aus fahrendem Auto heraus angeschossen

Polizisten sichern den Tatort an der Neuköllner Schillerpromenade.

Foto: Morris Pudwell

3.30 Uhr: In Neukölln sind zwei Männer aus einem fahrenden Auto angeschossen und verletzt worden. Laut ersten Informationen von vor Ort fielen die Schüsse kurz vor Mitternacht an der Schillerpromenade. Die beiden verletzten Männer schleppten sich demnach noch zu einem Lokal an der Herrfurthstraße, wo sie dann von Sanitätern und Polizisten versorgt wurden. Alle Details zu den Schüssen in Neukölln lesen Sie hier.

Kind stirbt nach Sturz aus neuntem Stock in Berlin-Friedrichsfelde

1 Uhr: Ein fünf Jahre alter Junge ist nach einem Sturz aus einem Hochhaus in Friedrichsfelde gestorben. Das Kind war am Dienstagmittag aus dem neunten Stock gefallen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Genauere Angaben zu den Hintergründen des Unglücks machte der Beamte zunächst nicht. Demnach starb der Junge im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Wie eine Polizeisprecherin dem RBB sagte, steht der Verdacht der Verletzung der Aufsichtspflicht im Raum. Details zu dem tödlichen Unglück in Berlin-Friedrichsfelde lesen Sie hier.

