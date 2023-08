Berlin: Transporter-Fahrer kracht in mehrere Autos und hinterlässt Trümmerfeld

In Tempelhof gab es einen schweren Unfall, auch in Neukölln war die Polizei im Einsatz. Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg.

Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg hinterließ ein Transporterfahrer nach einem Unfall ein Trümmerfeld

In Neukölln ereignete sich in der vergangenen Nacht ein Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer

Berlin. Ein Fahrer eines Transporters ist in der vergangenen Nacht in Tempelhof-Schöneberg in mehrere geparkte Autos gekracht. In Neukölln ermittelt die Polizei nach einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 29. August: 19-Jähriger prallt in Märkisch-Oderland mit Transporter gegen Baum - und stirbt

7.12 Uhr: Ein 19-Jähriger ist im Landkreis Märkisch-Oderland mit einem Transporter frontal gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der junge Mann war am Montagnachmittag auf der Landstraße 35 aus Platzfelde kommend Richtung Dannenberg unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen plötzlich von der Fahrbahn abkam, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Er prallte dabei frontal mit seinem Lieferwagen auf einen am Straßenrand stehenden Baum. Dabei wurde der Fahrer im Auto eingeklemmt. Noch am Unfallort erlag er seinen schweren Verletzungen.

Transporter kracht in Tempelhof in mehrere Autos und hinterlässt Trümmerfeld

6.08 Uhr: Ein schwerer Unfall hat sich in der vergangenen Nacht im Bezirk Tempelhof-Schöneberg ereignet. Der Fahrer eines Transporters war gegen 0.30 Uhr auf dem Tempelhofer Damm von der Fahrbahn abgekommen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge streifte er zunächst vier Fahrzeuge seitlich und schob dann vier weitere Autos zusammen. Ein Pkw landete an einem Baum auf dem Gehweg. Der Fahrer und der Beifahrer des Kleintransporters sollen verletzt worden sein.

Die Unfallstelle war rund 65 Meter lang. Die Feuerwehr barg die Fahrzeuge, klemmte die Batterien ab und streute ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab. Der Tempelhofer Damm war ab Thuyring Richtung Süden für mehr als 60 Minuten gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut Augenzeugen soll der Transporterfahrer viel zu schnell gefahren sein.

Unfall zwischen Radfahrer und Autofahrer in Neukölln

6.04 Uhr: In Neukölln hat es in der vergangenen Nacht einen Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer gegeben. Polizei und Rettungskräfte waren gegen 23 Uhr zur Hermannstraße in Höhe der Warthestraße verständigt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll eine Person verletzt worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

