Betrunkener SUV-Fahrer rammt Toyota von der Straße

In Schmargendorf endete eine Trunkenheitsfahrt mit einer Verkehrskollision

In Neukölln fuhr sich ein Reisebus aus Mecklenburg-Vorpommern fest

In Schönefeld überfuhr eine Autofahrerin eine rote Ampel und kollidierte mit einem Linienbus

In Karlshorst brannte ein verwahrloster Wohnwagen aus

Berlin. In Marzahn ist am Donnerstagmorgen eine Lagerhalle in Brand geraten. Rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind im Einsatz. Die betroffene Lagerhalle sei nicht zu retten. In Mitte gab es einen schweren Unfall mit einem Tesla. In der Berliner Rockerszene fanden Razzien statt. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin vom 1. September: SUV rammt Toyota – Fahrer betrunken

6.20 Uhr: Kurz vor Mitternacht ereignete sich im Charlottenburger Ortsteil Schmargendorf eine Verkehrskollision auf einer Kreuzung. Gegn 23.30 Uhr rammte ein SUV "Platz am Wilden Eber" einen Toyota. Dieser durchbrach daraufhin ein Absperrgitter und landete an einem Baum.

Der Fahrer eines weißen SUV hatte zu viel gebechert und krachte in Schmargendorf in ein anderes Auto.

Foto: Morris Pudwell

Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand jedoch hoher Sachschaden. Die eingesetzten Beamten bemerkten beim Fahrer des weißen SUV Alkoholgeruch, er wurde vor Ort durchsucht und musste sich auf einer Gefangenensammelstelle einer Blutentnahme unterziehen. Der "Platz am Wilden Eber" war aufgrund der Unfallaufnahme durch die Polizei und der Bergungsarbeiten der Feuerwehr nur eingeschränkt passierbar. Die Beamten ermitteln nun zu der Trunkenheitsfahrt und dem Unfall.

Reisebus aus Vorpommern rammt Poller in Neukölln und fährt sich fest

6.15 Uhr: Der Fahrer eines großen Reisebusses aus Landkreis Vorpommern-Greifswald verirrte sich offensichtlich in Neukölln oder bekam einen falschen Weg auf dem Navigationsgerät angezeigt und fuhr sich fest.

Der Mann hatte bereits einen Poller umgefahren und saß am zweiten fest. Die Feuerwehr musste anrücken und den tonnenschweren Bus aus seiner misslichen Lage befreien. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe am Bus und Pollern. Die Polizei ermittelt nun wie es zu der Irrfahrt und dem dadurch bedingten Eigenunfall kommen konnte.

Autofahrerin ignoriert rote Ampel und kracht in BVG-Bus

6.05 Uhr: Gegen 0.05 Uhr rammte auf der Kreuzung Mittelstraße / Waltersdorfer Chaussee in Schönefeld die Fahrerin eines roten Kleinwagens einen BVG-Bus. Die Fahrerin erwischte den Bus auf der Beifahrerseite, genau am Vorderrad. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie dabei leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Beamten der Brandenburger Polizei ermitteln nun zur Unfallursache.

In Schöenfeld ignorierte eine Autofahrerin eine rote Ampel und krachte in die Seite eines BVG-Busses.

Foto: Morris Pudwell

Die Frau soll bei Rot in den Kreuzungsbereich eingefahren sein und dem Bus die Vorfahrt genommen haben.

Wohnwagen brennt in Karlshorst nach mutmaßlicher Brandstiftung aus

6 Uhr: Gegen 0.50 Uhr brannte am Hönower Wiesenweg in Karlshorst ein Wohnwagen aus. Die eintreffende Feuerwehr löschte den brennenden Wohnwagen, konnte ein Ausbrennen aber nicht mehr verhindern.

Eintreffende Feuerwehrleute konnten das Ausbrennen eines Wohnwagens in Karlshorst nicht verhindern.

Foto: Morris Pudwell

Im Hönower Wiesenweg wurde noch versucht einen weiteren Wohnanhänger in Brand zu setzen, was jedoch nicht gelang. Die abgestellten Anhänger sind nicht mehr als Wohnwagen nutzbar, total zugemüllt und der Bezirk Lichtenberg hat bereits blaue Punkte zur Entfernung angebracht. Zudem macht die Straße insgesamt einen verwahrlosten Eindruck mit hoher Brandlast. Auf der einen Seite teure Neubauten kurz vor der Fertigstellung und auf der anderen leere Wohnwagen und Wohncontainer. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt zu der Brandstiftung.

