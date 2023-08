Berlin: Mann wird in Kreuzberg bewusstlos geschlagen

In Friedrichshain gab es einen Großeinsatz der Polizei, in Westend wurde eine Radfahrerin bei einem Unfall verletzt. Die News im Blog.

Ein Unbekannter missbrauchte den Notruf und löste einen großen Polizei-Einsatz in Friedrichshain aus

Ein Mann wurde in Kreuzberg überfallen und bewusstlos geschlagen

Eine Radfahrerin nahm einer Autofahrerin in Westend die Vorfahrt, es kam zu einem Crash

Nach einem Raubmord in Rummelsburg bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise

Berlin. Wegen eines Großeinsatzes der Polizei waren in der vergangenen Nacht mehrere Straßen in Friedrichshain gesperrt. Bei einem Unfall in Westend erlitt eine Radfahrerin Verletzungen. Nach einem Raubmord in Rummelsburg sucht die Polizei nach Zeugen. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 26. August: Geisterfahrer sorgt auf A11 für Unfall und flieht

12.21 Uhr: Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn 11 in Brandenburg nahe der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern einen Unfall verursacht. Der Mann sei flüchtig, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Geisterfahrer war am Freitagabend auf der Autobahn unterwegs. An der Anschlussstelle Schmölln bei Randowtal in der Uckermark kam es dann zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Autos. Die "Bild" schrieb, es habe sechs Verletzte gegeben, ein Mensch sei ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei machte hierzu zunächst keine Angaben.

Radfahrerin nimmt Autofahrerin in Westend Vorfahrt

12.13 Uhr: Eine Radfahrerin ist am Freitag bei einem Unfall in Westend im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf verletzt worden. Als die 67 Jahre alte Radfahrerin von der Straße Alten Allee nach rechts auf die Eichkampstraße abbiegen wollte, stieß sie mit einer von links kommenden vorfahrtsberechtigten Autofahrerin zusammen. Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin. Hierbei erlitt die 67-Jährige Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West).

Mann wird in Kreuzberg bewusstlos geschlagen - Verdächtiger festgenommen

11.56 Uhr: Ein 22-Jähriger ist am Freitag in Kreuzberg überfallen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Mann gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Ritterstraße/Erkelenzdamm aus einem Bus der Linie 140 ausgestiegen und von vier Männern bedroht worden. Einer der Täter habe unter Vorhalt eines Messers die Umhängetasche des Mannes gefordert, die anderen drei hätten die Tasche entrissen und den 22-Jährigen ins Gesicht und gegen den Oberkörper geschlagen. Der 22-Jährige flüchtete, konnte aber von einem der Tatverdächtigen am Oranienplatz eingeholt werden. Dort soll der 33-Jährige ihn erneut geschlagen haben, bevor er zum zweiten Mal flüchten konnte. Auf der Oranienstraße kam es dann zu einem Gerangel zwischen dem Tatverdächtigen und dem 22-Jährigen. Der 33-Jährige würgte den 22-Jährigen und drückte ihn zu Boden.

Einer Zeugin gelang es, den Angreifer von dem 22-Jährigen zu trennen. Gemeinsam mit weiteren Zeuginnen und Zeugen konnte der 33-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Als die Einsatzkräfte am Ort ankamen, lag der 22-Jährige bewusstlos am Boden. Er erlitt eine Gehirnerschütterung, Hämatome am Hals und Prellungen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 33 Jahre alte Tatverdächtige wurde zur Klärung seiner Identität ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Mann stirbt nach Raubüberfall in eigener Wohnung: Wer kann Hinweise geben?

Die Leiche des 61-Jährigen wurde in die Gerichtsmedizin gebracht.

Foto: Morris Pudwell

11.13 Uhr: Nach einem Tötungsdelikt in Rummelsburg im Bezirk Lichtenberg am Mittwoch, den 23. August 2023 bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 21 Uhr wurde der 61-jährige Jörg Henker in seiner Wohnung an der Maximilianstraße 9 von zwei Männern überfallen. Zeugen hatten aus der Wohnung Hilferufe gehört und die Polizei verständigt. Ein Nachbar bemerkte kurz darauf zwei Männer, die die Wohnung verließen und zu S-Bahnhöfen flüchteten – einer in Richtung S-Bahnhof Nöldnerplatz, der andere in Richtung Bahnhof Lichtenberg.

Der 61-jährige Bewohner erzählte den Polizisten, er sei von den Männern angegriffen und beraubt worden. Plötzlich ging es dem Mann schlechter. Die Polizisten mussten Wiederbelebungsmaßnahmen anwenden, die durch Sanitäter und eine Notärztin fortgesetzt wurden. Trotzdem starb der 61-Jährige in seiner Wohnung. Wie die BZ unter Berufung auf die Gerichtsmedizin berichtete, starb der Mann an einem Herzinfarkt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer hat am Mittwoch, 23. August 2023, zwischen 18.30 und 21 Uhr, auffällige Beobachtungen im Nahbereich der oben genannten Wohnanschrift des Opfers gemacht?

Wer hat in dieser Zeit Personen beobachtet, die sich schnell und fluchtartig vom Tatort in Richtung der genannten Bahnhöfe entfernt haben?

Wer hat in dem Bereich zwischen Tatort und den Bahnhöfen nach dem 23. August 2023, 19.30 Uhr, Kleidungsstücke oder Rucksäcke beziehungsweise Taschen/Tüten aufgefunden?

Wer kann sachdienliche Angaben machen, die mit der Person und der Tat in Zusammenhang stehen?

Hinweise nimmt die 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911 333, per E-Mail an LKA113@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Feuer in ehemaliger Mühle in Elbe-Elster - Ein Verletzter

10.09 Uhr: Die Feuerwehr hat einen Brand in einer ehemaligen Mühle in Doberlug-Kirchhain im Landkreis Elbe-Elster mit einem Großaufgebot gelöscht. Ein Feuerwehrmann sei bei den Löscharbeiten leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Leitstelle Lausitz am Samstag. Es seien 124 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz gewesen. Warum die ehemalige Mühle in Kirchhain brannte, war zunächst unklar. Das Feuer war nach Angaben der Feuerwehr am Freitag ausgebrochen und am frühen Samstagmorgen gelöscht. Der RBB hatte zuvor darüber berichtet.

Notruf missbraucht: Unbekannter löst SEK-Einsatz in Friedrichshain aus

Beamte mit Maschinenpistolen waren im Einsatz.

Foto: Pudwell

9.12 Uhr: Ein Notruf hat in Friedrichshain einen SEK-Einsatz ausgelöst. Ein Unbekannter rief in der Nacht zu Samstag bei der Polizei an und behauptete, in seiner Wohnung mit einer Waffe bedroht zu werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Daraufhin eilten mehrere Einsatzkräfte und das Spezialeinsatzkommando (SEK) gegen 1 Uhr zur Singerstraße und sperrten den Bereich großflächig ab. Die Polizisten lokalisierten die im Notruf angegebene Wohnung und verschafften sich Zugang. In der Wohnung waren zwei unverletzte Menschen anwesend, die nach eigenen Aussagen nicht die Polizei gerufen hatten. In der Wohnung selbst konnten zudem keine Schusswaffen sichergestellt werden.

Die Polizei ging zunächst von einem missbrauchten Notruf aus. Nachdem festgestellt wurde, dass keine Bedrohung besteht, wurden die Sperrungen von der Singerstraße bis zur Lichtenberger Straße und Krautstraße wieder aufgehoben. Der Einsatz dauerte etwa drei Stunden. Die Ermittlungen dauern an.

