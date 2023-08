Berlin: Mann nach Angriff in Friedrichsfelde im Krankenhaus

In Hellersdorf wurde eine Seniorin verletzt, in Märkisch-Oderland gab es zwei tödliche Unfälle. Blaulicht-News im Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 29. August: Seniorin schiebt Kind in Hellersdorf beiseite - Mutter schubst zurück

10.51 Uhr: Eine Seniorin ist am Montag in Hellersdorf verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die 78-Jährige gegen 19 Uhr an einer Haltestelle an der Quedlinburger Straße einen Bus der Linie 195 verlassen. Dies war ihr zunächst nicht möglich, da vier Kinder im Weg standen, die einsteigen wollten. Die Seniorin soll dann eines der Kinder zur Seite geschoben haben, woraufhin die 29-jährige Mutter der Kinder die Frau erst angeschrien und dann geschubst haben soll. Die 78-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mann nach Angriff in Friedrichsfelde im Krankenhaus

10.48 Uhr: Ein Mann ist am Montag in Friedrichsfelde im Bezirk Lichtenberg angegriffen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 43-Jährige gegen 20 Uhr auf der Straße Am Tierpark von einem Mann geschubst. Daraufhin fiel er auf eine am Boden liegende Glasflasche und erlitt Schnittverletzungen an den Armen. Im Anschluss habe der Angreifer mehrfach gegen den Kopf des Mannes getreten. Er sei danach in Richtung Sewanstraße geflüchtet. Der 43-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.

Autofahrerin erfasst Fußgängerin in Waidmannslust

10.42 Uhr: Eine Fußgängerin ist am Montag bei einem Unfall in Waidmannslust im Bezirk Reinickendorf verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die 80-Jährige beim Überqueren des Zabel-Krüger-Damms von einer 35 Jahre alten Autofahrerin erfasst, die aus einem Parkhaus eines Einkaufzentrums fuhr. Die Seniorin stürzte. Sie erlitt Kopfverletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden.

Tödlicher Unfall in Märkisch-Oderland - Lastwagenfahrer kommt von Straße ab

8.54 Uhr: Ein 31 Jahre alter Lastwagenfahrer ist im Landkreis Märkisch-Oderland gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Mann war am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 168 zwischen Heckelberg und Tiefensee unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Lastwagen kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der 31-Jährige wurde durch den Zusammenstoß aus dem Führerhaus geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ein 58 Jahre alter Autofahrer musste dem verunglückten Lastwagen ausweichen, kam ebenfalls von der Straße ab und blieb im Straßengraben liegen. Der Autofahrer blieb unverletzt und er konnte sich selbst befreien. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nacht zu Dienstag.

19-Jähriger prallt in Märkisch-Oderland mit Transporter gegen Baum - und stirbt

7.12 Uhr: Ein 19-Jähriger ist im Landkreis Märkisch-Oderland mit einem Transporter frontal gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der junge Mann war am Montagnachmittag auf der Landstraße 35 aus Platzfelde kommend Richtung Dannenberg unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen plötzlich von der Fahrbahn abkam, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Er prallte dabei frontal mit seinem Lieferwagen auf einen am Straßenrand stehenden Baum. Dabei wurde der Fahrer im Auto eingeklemmt. Noch am Unfallort erlag er seinen schweren Verletzungen.

Transporter kracht in Tempelhof in mehrere Autos und hinterlässt Trümmerfeld

6.08 Uhr: Ein schwerer Unfall hat sich in der vergangenen Nacht im Bezirk Tempelhof-Schöneberg ereignet. Mehrere Autos wurden beschädigt. Es entstand ein Trümmerfeld. Was auf dem Tempelhofer Damm passiert war, lesen Sie hier.

Unfall zwischen Radfahrer und Autofahrer in Neukölln

Foto: Pudwell

6.04 Uhr: In Neukölln hat es in der vergangenen Nacht einen Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer gegeben. Polizei und Rettungskräfte waren gegen 23 Uhr zur Hermannstraße in Höhe der Warthestraße verständigt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll eine Person verletzt worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

