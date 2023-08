Berlin: Frau in Spandau getötet - Mordkommission ermittelt

In Spandau wurde eine Frau getötet

Berlin. Eine Frau ist am Samstag in Spandau tot in einer Wohnung gefunden worden. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 27. August: Frau in Wohnung in Spandau getötet

8.37 Uhr: Eine Frau ist im Ortsteil Falkenhagener Feld im Bezirk Spandau am Samstag getötet worden. Die 31-Jährige wurde gegen 18.40 Uhr von der Polizei tot in einer Wohnung am Germersheimer Weg gefunden. "Die Umstände weisen auf ein Tötungsdelikt hin", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Im Laufe des Tages gebe es eine Obduktion. Zunächst hatte die BZ berichtet. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat aufgenommen.

