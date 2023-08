Spandau: Mann läuft mit Schusswaffe und Baseballschläger auf Häuserdächern umher

Ein 36-jährige Mann richtete den Baseballschläger in bedrohlicher Weise in Richtung eines Anwohners. Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

In Karlshorst wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf das Dach eines Pkw geschleudert

In Hellersdorf kam es durch Feuer zu mehrfacher Sachbeschädigung

In Moabit wurde ein 63-Jähriger von zwei Männern attackiert

In Kreuzberg brennen mehrere Zelte völlig nieder

In Tempelhof bedrohte ein Unbekannter einen 42-Jährigen mit einem Messer

In Lichterfelde verletzte sich eine Fahrradfahrerin nach einem Unfall

In Spandau lief ein Unbekannter mit Schusswaffe und Baseballschläger auf Häuserdächern umher

In Treptow-Köpenick verletzte sich ein Mottoradfahrer nach einem Unfall mit einem Auto

In Reinickendorf brannte ein Wohnhaus vollständig nieder - zehn Menschen mussten evakuiert werden

Berlin. Nach einem Wohnungsbrand in Reinickendorf ist ein Wohnhaus jetzt völlig unbewohnbar. Zehn Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Unterdessen brannte auch ein Zeltlager in Kreuzberg. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin vom 25. August:

Motorradfahrer wird auf Pkw-Dach geschleudert

11.12 Uhr: Am Donnerstagnachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall in Karlshorst ein Motorradfahrer verletzt. Gegen 17.20 Uhr fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Pkw auf der Rummelsburger Straße in Richtung Köpenicker Chaussee. Nach bisherigen Erkenntnissen wendete die Pkw-Führerin auf Höhe Mentelinstraße und querte hierbei die parallel laufende Fahrbahn der Straße An der Wuhlheide. Dabei übersah sie einen 24-jährigen Motorradfahrer, der von der Straßenüberführung An der Wuhlheide kommend in dieselbe Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer auf das Dach des Pkw geschleudert wurde. Durch Rettungskräfte wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Pkw-Führerin erlitt einen Schock und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant betreut. Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten die Rummelsburger Straße und die Straße An der Wuhlheide zwischen Treskowallee und Minna-Todenhagen-Straße bis etwa 22.30 Uhr voll gesperrt werden.

Sachbeschädigung durch Feuer: Einkaufswagen in Brand

11.08 Uhr: In der Nacht auf Freitag kam es durch Feuer zu einer Sachbeschädigung an mehreren Einkaufswagen eines Supermarktes in Hellersdorf. Gegen 3 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Gothaer Straße gerufen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Griffstücke der Wagen waren verschmort. Eine Stunde später löschte die Feuerwehr einen weiteren Brand an einem E-Fahrrad in der Hellersdorfer Straße. Das Fahrrad wurde am Hinterrad und Kunststoffrahmen beschädigt. Es gab in beiden Fällen keine verletzten Personen. Die Feuerwehr beobachtete jedoch in beiden Fällen drei Personen, die von den Tatorten flüchteten. Ein Zusammenhang wird aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe nicht ausgeschlossen.

Zwei Männer attackieren 63-Jähigen

9.48 Uhr: Wegen einer gefährlichen Körperverletzung wurden Einsatzkräfte gestern Nachmittag nach Moabit alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen Zeugen gegen 17.40 Uhr beobachtet haben, wie ein 63-jähriger, alkoholisierter Mann auf dem Bahnhofsvorplatz des Hauptbahnhofs durch ein 35 und 41 Jahre altes Duo attackiert wurde. Die beiden Tatverdächtigen sollen auf ihr Gegenüber eingetreten haben und auf seinen Oberkörper gesprungen sein. Kräfte der Bundespolizei beendeten den Angriff und nahmen die Männer fest. Während der 35-Jährige nach den polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen durfte, wurde der 41-Jährige für ein Fachkommissariat eingeliefert. Der 63-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Zelte in Brand geraten - Zeltlager völlig zerstört

9.46 Uhr: In der Nacht auf Freitag kam es in Kreuzberg zu einem Brand. Ein Autofahrer rief gegen 23.30 Uhr die Feuerwehr, nachdem er auf einem Grünstreifen zwischen Schöneberger Ufer und Landwehrkanal mehrere brennende Zelte bemerkte. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand, durch den das Zeltlager vollständig zerstört wurden. Verletzte Personen gab es nicht. Während der Löscharbeiten wurde die Straße Schöneberger Ufer zwischen Ausfahrt Tiergartentunnel und Köthener Brücke bis ca. 0.40 Uhr komplett gesperrt.

Unbekannter bedroht 42-Jährigen mit Messer

9.40 Uhr: Nach Streitigkeiten wurde Donnerstagabend ein Mann mit einem Messer verletzt. Gegen 18.30 Uhr gerieten ein 42-jähriger Mann und ein bisher Unbekannter vor dem Eingang des S-Bahnhofs Tempelhof zunächst in ein Streitgespräch. Im Verlauf der Auseinandersetzung griff der unbekannte Täter seinen Kontrahenten mit einem Messer an und verletzte diesen am Kopf und am Rücken. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung der Hoeppnerstraße. Der Verletzte musste zur weiteren Behandlung in einem Krankenhaus behandelt werden und verbleibt stationär.

Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

9.36 Uhr: In Lichterfelde ist am Donnerstagabend eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde sie kurz nach 19 Uhr von einem 86-Jährigen Audi-Fahrer angefahren, als dieser ihr entgegenkam und nach links in die Straße Unter den Eichen in Richtung Thielallee abbog. Die Zweiradfahrerin befuhr zuvor die Habelschwerdter Allee und wollte die Kreuzung in Richtung Drakestraße überqueren. In Folge des Zusammenstoßes wurde die Radfahrerin schwer verletzt und von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Unbekannter läuft mit Schusswaffe und Baseballschläger auf Häuserdach umher

9.31 Uhr: Donnerstagabend wurden Einsatzkräfte nach Spandau alarmiert. Ein 25-jähriger Anwohner wählte gegen 19.30 Uhr den Notruf, da in der Grunewaldstraße eine Person mit einer Schusswaffe und einem Baseballschläger auf einem Häuserdach umherlief. Der 36-jährige Mann richtete den Baseballschläger in bedrohlicher Weise in Richtung des Anrufers und kletterte dann beim Eintreffen der Polizeikräfte vom Dach in seine Wohnung im vierten Obergeschoss. Als die Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos und einer Einsatzhundertschaft kurze Zeit später die Wohnung des Tatverdächtigen betraten, war der jedoch nicht mehr anwesend. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde neben dem Baseballschläger und einem konspirativen Elektroschocker auch die Schusswaffe aufgefunden. Wie sich heraus stellte, handelte es sich hierbei um eine schwarze Spielzeugwaffe aus Plastik. Deren Besitzer wurde schließlich in einer geschlossenen Lokalität im Wohnhaus angetroffen. Trotz Widerstandshandlungen konnte der verhaltensauffällige Mann festgenommen und in ein Krankenhauses gebracht werden.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

9.30 Uhr: Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 24 Jahre alter Motorradfahrer in Treptow-Köpenick schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, querte eine 35-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend auf der Rummelsburger Straße den Fahrstreifen des Mannes und stieß mit dem Auto gegen das Motorrad. Dadurch stürzte der 24-Jährige zunächst auf das Autodach und dann auf die Straße. Er erlitt dabei schwere Verletzungen, Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 35-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Wohnungsbrand in Berlin-Reinickendorf - Gebäude geräumt

4.25 Uhr: Gegen Mitternacht ist in einer Wohnung in Berlin-Reinickendorf in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Das gesamte Gebäude sei geräumt worden, rund zehn Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Es wurde niemand verletzt.

Gegen Mitternacht ist in einer Wohnung in Berlin-Reinickendorf in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Morris Pudwell

Die Einsatzkräfte wurden um kurz nach Mitternacht zum Eichborndamm gerufen. Dort brannte es in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines viergeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes. Die Flammen schlugen von dort aus dem Fenster und griffen auf das ausgebaute Dachgeschoss über. Warum der Brand ausbrach, war am noch unklar.

#Brandbekämpfung im #Eichborndamm in #Reinickendorf. Hier brennt es in einer Wohnung mit Übergriff auf das Dach. 87 Kräfte sind auf dem Weg. Update folgt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 24, 2023

