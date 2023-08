Berlin: "Massiv Luftblasen in der Spree" – Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend mit Tauchern in der Spree im Einsatz. In Hellersdorf brannte ein Kiosk. Blaulicht-News im Blog.

Die Feuerwehr ist in der Spree mit Tauchern im Erkundungseinsatz, weil viele Luftblasen an die Wasseroberfläche treten

In Berlin-Pankow hat ein Motorradfahrer drei Frauen angefahren

Ein Räuber hat in Friedrichshain einen Aldi-Mitarbeiter geschlagen

Am Alexanderplatz hat eine Frau mehrere Körperverletzungen begangen

In Charlottenburg fuhr ein Autofahrer einen Radfahrer an und flüchtete

In Potsdam sorgte ein berauschter Raser für Ärger

Berlin. Ein Biker hat in Pankow die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In Hellersdorf brannte ein Kiosk. In Potsdam machte ein berauschter Raser Ärger. Am Alexanderplatz rastete eine Frau aus. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin vom 22. August: "Massiv Luftblasen in der Spree" – Feuerwehr im Einsatz

18.40 Uhr: Die Feuerwehr Berlin ist am Dienstagabend zu einem Einsatz nach Charlottenburg ausgerückt. "Erkundungseinsatz in der Spree in Charlottenburg am Schloss Charlottenburg. Es treten massiv Luftblasen in der Mitte der Spree an die Wasseroberfläche", hieß es auf X, ehemals Twitter. Die Feuerwehr ist derzeit mit Tauchern im Einsatz, um den Grund für die Luftblasen herauszufinden.

#Erkundungseinsatz in der #Spree in #Charlottenburg am Schloss Charlottenburg. Es treten massiv Luftblasen in der Mitte der Spree an die Wasseroberfläche.

Wir gehen mit unseren Tauchern vom #TD der Sache auf den Grund.

Infos folgen.. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 22, 2023

Autofahrer übersieht Pkw in Charlottenburg - Beifahrerin verletzt

17.09 Uhr: Eine Frau ist am Dienstag bei einem Unfall in Charlottenburg-Nord verletzt worden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, hatte ein 80 Jahre alter Autofahrer gegen 12 Uhr beim Linksabbiegen von der Straße Goerdelerdammbrücke auf die A100 einen entgegenkommenden 23 Jahre alten Autofahrer übersehen. Bei der Kollision erlitt die 80 Jahre alte Beifahrerin des Seniors Verletzungen am Kopf und im Nackenbereich. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West) übernommen.

Zivilkräfte nehmen polizeibekannte Fahrrad-Diebe in Zehlendorf fest

16.19 Uhr: Zwei polizeibekannte Diebe sind am Dienstag in Zehlendorf festgenommen worden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, hatte eine Anwohnerin die Einsatzkräfte gegen 3 Uhr an die Waltraudstraße verständigt, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein Mann und eine Frau mehrfach ein Fahrrad auf einen Fiat-Transporter luden. Zivilkräfte, die wegen mehrerer Fahrrad-Diebstähle in der Gegend waren, fuhren zur Waltraudstraße und hinderten die Diebe an die Weiterfahrt. Der 34-jährige Mann und die 34-jährige Frau wurden festgenommen.

Das Duo war der Zivilstreife bereits bekannt, da das Paar vor etwa einem Jahr wegen eines ähnlichen Delikts festgenommen wurde. Im Transporter befanden sich vier Fahrräder mit einem Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Das Ehepaar wurde dem zuständigen Abschnittskommissariat übergeben, das nun die weiteren Ermittlungen leitet. Der Transporter wurde von den Einsatzkräften beschlagnahmt.

Aldi-Räuber schlägt Mitarbeiter

14.25 Uhr: Ein 30-Jähriger hat am Montagnachmittag Waren in einer Aldi-Filiale an der Rüdersdorfer Straße in Friedrichshain gestohlen. Als er den Laden verlassen wollte, stellten sich ihm drei Mitarbeiter in den Weg, wie die Polizei mitteilte. Der Mann schlug einen der Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht. Die beiden anderen Mitarbeiter versuchte der Tatverdächtige zu beißen und flüchtete dann mit einem Teil der Beute in Richtung Comeniusplatz. Dort konnte er von Polizisten gestellt werden. Während der Festnahme versuchte er auch, einen Beamten zu beißen, was ihm jedoch nicht gelang. Der 30-Jährige wurde auf einem Polizeiabschnitt erkennungsdienstlich behandelt und anschließend zu einem Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Berauschter Raser schlägt Polizist gegen den Kopf - Taser-Einsatz

13.20 Uhr: Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Raser hat in Potsdam einen Polizisten gegen den Kopf geschlagen und verletzt. Der 24-Jährige war den Beamten in der Nacht zu Dienstag aufgefallen, weil er mit seinem Wagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde angekündigt, dass ihm im Polizeirevier Blut abgenommen werden müsse. Nachdem die Polizisten ihn in den Streifenwagen gesetzt hatten, versuchte der Mann zu fliehen. Er soll dabei auf den Polizisten losgegangen sein. Da er weiterhin aggressiv geblieben sei, sei der Taser angedroht und anschließend eingesetzt worden, hieß es.

Der verletzte Beamte wurde den Angaben zufolge in einer Klinik untersucht und konnte anschließend seinen Dienst fortsetzen. Der Autofahrer wurde durch den Einsatz des Tasers am Bein den Angaben zufolge nicht verletzt. Gegen ihn wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Fahren unter berauschenden Mitteln ermittelt.

Charlottenburg: Autofahrer fährt Radfahrer an und flüchtet

10.03 Uhr: In Charlottenburg hat ein Autofahrer einen Radfahrer angefahren und ist dann geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein Unbekannter gegen 17.30 Uhr die Rückertstraße in Richtung Bismarckstraße mit einem Auto befahren haben. An der Einmündung Rückertstraße/Bismarckstraße kollidierte er mit einem 57-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Bismarckstraße in Richtung Ernst-Reuter-Platz unterwegs gewesen sein soll. Durch den Zusammenstoß sei der 57-Jährige gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen geschleudert worden. Im weiteren Verlauf sei der Zweiradfahrer zu Boden gestürzt und der Autofahrer habe sich in unbekannte Richtung entfernt. Rettungskräfte versorgten den am Boden liegenden Mann zuerst am Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, in dem er aufgrund seiner Verletzungen am gesamten Körper stationär aufgenommen wurde. Sowohl das geparkte Fahrzeug als auch das Fahrrad wurden bei dem Verkehrsunfall beschädigt.

Frau rastet am Alexanderplatz aus

9.57 Uhr: In der vergangenen Nacht wurde eine Frau in Mitte nach mehreren Körperverletzungen festgenommen. Gegen 23.30 Uhr beobachteten Mitarbeitende der BVG-Sicherheit wie eine 26-jährige Frau einer anderen unbekannt gebliebenen Frau am Alexanderplatz unvermittelt gegen das Bein trat. Als die Sicherheitsmitarbeitenden schlichtend eingriffen, spuckte die aggressive Frau einem 34-jährigen Mitarbeiter ins Gesicht und entfernte sich dann vom Ort. Kurze Zeit später entdeckten die Sicherheitsmitarbeitenden die Frau erneut und konnten beobachten, wie sie einer 23-jährigen Frau mit einer Glasflasche gegen den Kopf schlug. Die 26-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und anschließend der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhaues zugeführt. Die 23-jährige wurde zur ambulanten Behandlung einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus gebracht.

Kiosk in Hellersdorf angezündet

9.11 Uhr: Ein Kiosk ist in Hellersdorf vollständig ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung, wie sie am Dienstag mitteilte. Demnach alarmierte ein Mann in der Nacht zum Dienstag die Einsatzkräfte wegen eines Feuers in einem Kiosk in der Heinrich-Grüber-Straße. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Kiosk den Angaben zufolge im Vollbrand. Dabei wurde auch ein angrenzendes Gebäude beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Motorradfahrer erfasst zwei Frauen in Berlin-Pankow - drei Verletzte

9.07 Uhr: Ein 20-Jähriger hat auf der Bundesstraße 2 in Pankow die Kontrolle über sein Motorrad verloren und zwei Frauen auf dem Gehweg angefahren. Anschließend stieß er mit dem Motorrad gegen ein geparktes Auto. Rettungskräfte brachten den Fahrer sowie eine der Frauen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die zweite Frau erlitt bei dem Unfall am Montagabend leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt. Warum der Fahrer die Kontrolle verlor, ist den Angaben zufolge noch unklar.

Die Meldungen der Polizei Berlin und Brandenburg vom Vortag lesen Sie in diesem Blaulicht-Blog.