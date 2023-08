In Rummelsburg wurde am Abend eine Leiche eines Rentners in einer Wohnung gefunden. Polizei vermutet Mord. Blaulicht-News im Blog.

Blaulicht-News aus Berlin Mord in Rummelsburg – Rentner tot in Wohnung gefunden

Berlin.

In Wedding wird ein Motorrollerfahrer bei einem Unfall verletzt

In Charlottenburg werden zwei Menschen nach einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Lkw verletzt

In Rummelsburg wird ein Mann tot in einer Wohnung gefunden, Polizei vermutet Mord

Polizisten finden in Rummelsburg eine Leiche in Wohnung. Verletzungen würden auf Mord hindeuten. Unterdessen kam es in Charlottenburg zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Motorrad mit zwei Verletzten. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin vom 24. August: Motorrollerfahrer in Wedding verunglückt

6.38 Uhr: An der Schwedenstraße, kurz vor der Osloer Straße in Berlin-Gesundbrunnen, kam es gegen 23 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Motorrollerfahrer und einem Pkw. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Motorrollerfahrer verletzt und auf dem Mittelstreifen behandelt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

In Wedding wird ein Motorrollerfahrer bei einem Unfall verletzt.

Foto: Morris Pudwell

Motorradfahrer prallt mit Lkw zusammen – Biker und Sozius verletzt

6.35 Uhr: Gegen 22.20 Uhr kam es auf der Beusselbrücke in Charlottenburg an der Autobahnauffahrt zur A100 zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Motorradfahrer. Nach ersten Angaben wurde der Motorradfahrer und der Sozius/Sozia verletzt. Über Art und schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Die Verletzten wurden vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitäter erstversorgt und in Krankenhäuser transportiert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

In Charlottenburg werden zwei Menschen nach einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Lkw verletzt.

Foto: Morris Pudwell

Mord in Rummelsburg – Rentner tot in Wohnung gefunden

6.30 Uhr: Gegen 19.45 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr und Polizei in die Maximilanstraße nach Rummelsburg alarmiert. Dort fanden die Rettungskräfte nach ersten Informationen einen 65-jährigen Mann vor, deren Verletzungen so stark waren, dass dieser noch in der Wohnung verstarb. Das Verletzungsbild würde auf ein Tötungsdelikt hinweisen. In der Wohnung des Opfers seien noch bis spät in die Nacht ausführlich Spuren gesichert worden. Auch vor dem Gebäude wurde die nähere Umgebung mit einem 3D-Scanner vermessen und fotografiert. Gegen 3 Uhr wurde der Leichnam von der Gerichtsmedizin abtransportiert.

Die Meldungen der Polizei Berlin und Brandenburg vom Vortag lesen Sie in diesem Blaulicht-Blog.