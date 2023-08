Reinickendorf: Feuer in Wohnung – Zehn Menschen in Sicherheit gebracht

In Reinickendorf brennt es in einer Wohnung. Zehn Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Berlin. In Reinickendorf brannte es in einer Wohnung. Zehn Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin vom 25. August:

Wohnungsbrand in Berlin-Reinickendorf - Gebäude geräumt

4.25 Uhr: Gegen Mitternacht ist in einer Wohnung in Berlin-Reinickendorf in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Das gesamte Gebäude sei geräumt worden, rund zehn Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Es wurde niemand verletzt.

Foto: Morris Pudwell

Die Einsatzkräfte wurden um kurz nach Mitternacht zum Eichborndamm gerufen. Dort brannte es in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines viergeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes. Die Flammen schlugen von dort aus dem Fenster und griffen auf das ausgebaute Dachgeschoss über. Warum der Brand ausbrach, war am noch unklar.

#Brandbekämpfung im #Eichborndamm in #Reinickendorf. Hier brennt es in einer Wohnung mit Übergriff auf das Dach. 87 Kräfte sind auf dem Weg. Update folgt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 24, 2023

