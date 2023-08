Fliegender Smart in Schöneberg: Drei Verletzte nach brisanten Autounfall

Berlin. In der Nacht auf Mittwoch kam es zu einem brisanten Autounfall: Ein Autofahrer raste in Schöneberg gegen einen Bordstein einer Mittelinsel und flog mehr als 85 Meter weit. Drei Menschen wurden dabei verletzt. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin vom 23. August: Smart fliegt bei Unfall mehrere Meter durch die Gegend, drei Verletzte

6.45 Uhr: In der Nacht auf Mittwoch raste der Fahrer eines Brabus Smart gegen 1.10 Uhr in Schöneberg zuerst gegen den Bordstein einer Mittelinsel. Dabei legte er nach ersten Informationen mehrere Poller in der 30 Zone der Motzstraße um, hob ab und flog über 85 Meter weit. Teile des Fahrzeugs und der Poller seien meterweit durch die Gegend gegenfolgen, teilweise auf dem Bürgersteig gelandet und hätten geparkte Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt seien drei Personen verletzt worden, eine Frau schwer. Der hoch motorisiere Smart soll laut Augenzeugen "wie ein Geschoss" aus der Motzstraße über die Martin-Luther-Straße geflogen sein und kam erst auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum stehen. Die Verletzten wurden vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitäter erstversorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Kreuzung Martin-Luther-Straße/ Motzstraße in Schöneberg war stundenlang voll gesperrt.

Autofahrer schläft auf stark befahrener Kreuzung ein und sorgt für Polizeieinsatz

6.40 Uhr: Gegen 1.40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall zur stark befahrenen Kreuzung Mollstraße / Otto-Braun-Straße in Mitte alarmiert. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte fanden auf der Kreuzung einen Ford C-Max mit englischen Kennzeichen vor, bloß keinen Unfall. Der Fahrer, der in dem Rechtslenker saß, war nach ersten Informationen auf der Kreuzung im Fahrzeug eingeschlafen. Nach internen Informationen musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Ob der Mann angetrunken, Betäubungsmittel oder beides genommen hat, ist bislang noch unklar.

Die Meldungen der Polizei Berlin und Brandenburg vom Vortag lesen Sie in diesem Blaulicht-Blog.