Berlin: Brennende Phosphorbombe in Moabit vorgefunden

Berlin.

9.11 Uhr: Ein Kiosk ist in Hellersdorf vollständig ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung, wie sie am Dienstag mitteilte. Demnach alarmierte ein Mann in der Nacht zum Dienstag die Einsatzkräfte wegen eines Feuers in einem Kiosk in der Heinrich-Grüber-Straße. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Kiosk den Angaben zufolge im Vollbrand. Dabei wurde auch ein angrenzendes Gebäude beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Motorradfahrer erfasst zwei Frauen in Berlin-Pankow - drei Verletzte

9.07 Uhr: Ein 20-Jähriger hat auf der Bundesstraße 2 in Pankow die Kontrolle über sein Motorrad verloren und zwei Frauen auf dem Gehweg angefahren. Anschließend stieß er mit dem Motorrad gegen ein geparktes Auto. Rettungskräfte brachten den Fahrer sowie eine der Frauen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die zweite Frau erlitt bei dem Unfall am Montagabend leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt. Warum der Fahrer die Kontrolle verlor, ist den Angaben zufolge noch unklar.

