Marzahn-Hellersdorf: Lagerhalle in Brand

Berlin. In Marzahn-Hellersdorf ist am Donnerstagmorgen eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

6.30 Uhr: Am frühen Donnerstagmorgen ist in Marzahn-Hellersdorf ein Großfeuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Wie die Feuerwehr gegen 6.30 Uhr bei X (ehemals Twitter) mitteilte, steht in der Wolfener Straße eine Lagerhalle für Maschinenteile und Papier „im Vollbrand“. 143 Einsatzkräfte seien vor Ort oder noch auf der Anfahrt. Anwohner würden über Warnapps informiert – die Warnung erstreckte sich um 6.39 Uhr bis nach Weißensee und Lichtenberg.

#Brand in der #Wolfener_Straße in #Marzahn. Es brennt eine Lagerhalle mit Maschinenteilen und Papier im Vollbrand. Die #Brandbekämpfung ist eingeleitet und wir befinden uns derzeit mit 143 Kräften vor Ort oder auf der Anfahrt. #Warnung und Information über die App #KATWARN. pic.twitter.com/IWCamz6vwO — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 31, 2023

Tesla-Fahrer erfasst E-Rollerfahrer und verletzt ihn schwer

6.14 Uhr: An der Alexanderstraße in Mitte erfasste nach ersten Informationen am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr ein Tesla-Fahrer einen E-Rollerfahrer. Dieser wurde dabei auf die Frontscheibe auf der Beifahrerseite geschleudert. Der E-Rollerfahrer blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Ein Notarzt und Notfallsanitäter versorgten den Schwerverletzten und transportierten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Alexanderstraße war Richtung Karl-Marx-Allee für die Unfallrekonstruktion bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

