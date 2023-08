Berlin: War es ein Brandanschlag? Dönerladen in Wilmersdorf brennt aus

In Spandau wurde eine Frau getötet

Der Dönerimladen von Rapper Massiv wurde bei einem Brand in Wilmersdorf zerstört

Berlin. Eine Frau ist am Samstag in Spandau tot in einer Wohnung gefunden worden. An der Uhlandstraße gab es in der vergangenen Nacht eine Explosion, danach brannte ein Dönerladen des Rappers Massiv aus. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 27. August: Zwei Kinder werden vermisst: Wer kann Hinweise geben?

Diese beiden Jungs werden vermisst.

12.52 Uhr: Seit Samstagnachmittag sind Godwin Goodluck und David Aliyeva verschwunden. Die Polizei Berlin bittet bei der Suche die Bevölkerung um Mithilfe. Was bislang bekannt ist und wie sie beschrieben werden, lesen Sie hier.

War es ein Brandanschlag in Wilmersdorf? Dönerladen von Rapper brennt aus

Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

11.46 Uhr: Ein Dönerimbiss ist in der Nacht zu Sonntag in der Uhlandstraße im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ausgebrannt. Zuvor hatte eine laute Explosion Anwohner und Passanten verschreckt, wie ein Polizeisprecher sagte. Es sei niemand ernsthaft verletzt worden. Geparkte Autos in der Nähe seien von geplittertem Glas beschädigt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Dönerbude sei Teil eines mehrstöckigen Wohnhauses und zu dem Zeitpunkt geschlossen gewesen. Wie die BZ und der Tagesspiegel berichteten, handelte es sich um "Babas Döner". Die Dönerladen-Kette gehört dem Rapper Massiv.

Der Rapper Massiv

Das Brandkommissariat ermittelt nun dem Polizeisprecher zufolge in alle Richtungen. Zwei Menschen mit über den Kopf gezogenen Kapuzen sollen sich vom Brandort entfernt haben. Ob es einen Zusammenhang gibt, sei noch unklar.

Frau in Wohnung in Spandau getötet

8.37 Uhr: Eine Frau ist im Ortsteil Falkenhagener Feld im Bezirk Spandau am Samstag getötet worden. Die 31-Jährige wurde gegen 18.40 Uhr von der Polizei tot in einer Wohnung am Germersheimer Weg gefunden. Ein Hinweis aus der Bevölkerung hatte die Beamten auf die tote Frau aufmerksam gemacht. Zunächst hatte die BZ berichtet.

"Die Umstände weisen auf ein Tötungsdelikt hin", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Im Laufe des Tages gebe es eine Obduktion. Angaben zu Verletzungen machte der Sprecher nicht. Die Hintergründe der Tat seien demnach noch unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

