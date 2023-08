Berlin: Wohnmobil geht in Prenzlauer Berg in Flammen auf

Drei Männer rasen mit Mazda durch die City-West

Autofahrer rast bei Flucht vor der Polizei in einen Baum

Einkaufscenter in Neukölln brennt vollständig nieder

Berlin. Flammen in Neuköllner Einkaufscenter: Sonnen-Center brennt vollständig nieder. Zuvor sahen Zeugen nach ersten Informationen zwei Männer an einem Ladengeschäft. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 28. August: Unfall

7.50 Uhr: Die Hauptfahrbahn der Heerstraße Höhe Börnickerstraße in Wilhelmstadt ist laut Polizeiangaben in beide Richtung gesperrt. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Grund dafür sei ein Unfall. Weiter seien deshalb derzeit nur die Nebenstraßen befahrbar.

#ServiceTweet

Guten Morgen Berlin!

Auf Grund eines Unfalls mit mehreren Fahrzeugen ist die Hauptfahrbahn der #Heerstraße Höhe #BörnickerStr. in #Wilhelmstadt in beide Richtung gesperrt. Es sind nur die Nebenstraßen befahrbar.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 28, 2023

Männer rasen durch City-West

7.10 Uhr: Gegen 2.40 Uhr landete in Charlottenburg ein Mazda-Fahrer mit seinem Auto an einem Straßenschild, nachdem er mit viel zu hoher Geschwindigkeit von der Hardenbergstraße in die Joachimsthaler Straße abbiegen wollte. An dem Wagen öffneten sich sämtliche Airbags und der Fahrer kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Polizisten, darunter auch Beamte einer Einsatzhundertschaft, nahmen die drei Insassen noch vor Ort fest. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Drei Männer rasen durch City-West.

Foto: Morris Pudwell

Autofahrer flüchtet vor Polizei und landet am Baum

6.27 Uhr: Gegen 1.45 Uhr landete der Fahrer eines Opel Corsa in der Nacht auf Montag an einem Baum auf dem Mittelstreifen der Zossener Straße in Berlin Kreuzberg. Der Nach ersten Informationen sei der Mann mutmaßlich mit viel zu hoher Geschwindigkeit vom Waterloo-Ufer in die Zossener Straße abgebogen. Kurz zuvor habe sich der Fahrer einer Polizeikontrolle entzogen. Der Kleinwagen-Fahrer wurde noch vor Ort festgenommen, der Opel sichergestellt. Warum sich der Fahrer der Kontrolle entziehen wollte, ermittelt die Polizei. Nach ersten Informationen sei der Fahrer in Besitz von Betäubungsmitteln gewesen.

Brand im Sonnen-Center in Neukölln

6.20 Uhr: In der Nacht auf Montag, gegen 3.10 Uhr, gingen bei der Feuerwehr und Polizei mehrere Notrufe über ein in Flammen stehendes Lebensmittelgeschäft im Sonnen-Center in der Sonnenallee in Neukölln ein. Nach ersten Erkenntnissen sahen Zeugen kurz vorher noch zwei Männer an dem Ladengeschäft, dann soll es mehrere heftige Explosionen gegeben haben. Das rund 150 Quadratmeter große Geschäft stand beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr in Flammen. Der Laden wurde von 34 Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht. Ein Ausbrennen konnte aber nicht verhindert werden. In dem Centerbereich lagen weit verstreut Glassplitter auf dem Gehweg.

Brand im Sonnen-Center in Neukölln.

Foto: Morris Pudwell

Dichter, schwarzer Rauch zog durch die Ladenzeile und den direkt angrenzenden Wohnungen in der High-Deck-Siedlung. Weil einige Fenster geöffnet waren, suchte ein Feuerwehrmann von außen Menschen an Fenstern und forderte sie auf, die Fenster zu schließen. Ein Übergreifen auf angrenzende Geschäfte konnte verhindert werden.

Die Meldungen der Polizei Berlin und Brandenburg vom Vortag lesen Sie in diesem Blaulicht-Blog.