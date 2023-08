Berlin: Attacke auf Obdachlosen - Wer kennt diese jungen Männer?

Die Bundespolizei fahndet nach zwei jungen Männern, in Spandau rückte das SEK an. Aktuelle Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

In Spandau lief ein Unbekannter mit Schusswaffe und Baseballschläger auf Häuserdächern umher

In einer S-Bahn hat sich ein Mann vor mehreren Frauen befriedigt, er wurde am Bahnhof Südkreuz festgenommen

Ein Zeltlager von Obdachlosen brannte in Kreuzberg ab

In Pankow beschmierte ein Unbekannter ein Parteibüro mit Farbe

In Karlshorst wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf das Dach eines Pkw geschleudert

14.51 Uhr: Ein 36-Jähriger hat in einer S-Bahn der Linie S43 vor mehreren Frauen seinen Penis entblößt und sich selbst befriedigt. Wie die Bundespolizei mitteilte, ereignete sich die sexuelle Belästigung am Donnerstagabend. Eine 32-Jährige wählte den Notruf, woraufhin Bundespolizisten den Mann am Bahnhof Südkreuz festnahmen. Gegen den polizeibekannten Mann wird nun ermittelt.

Motorrad-Raser verliert in Neukölln die Kontrolle und prallt gegen geparkte Autos

14.03 Uhr: In Neukölln sind in der vergangenen Nacht bei einem Unfall mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war gegen 1.30 Uhr ein 22 Jahre alter Motorradfahrer auf der Dieselstraße gerast. Kurz vor der Einfahrt zu den Kleingartenkolonien verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und prallte in ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei weitere geparkte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen.

Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Motorradfahrer bereits in einem Rettungswagen. Das Motorrad war vorher durch Unbekannte vom Unfallort weggebracht worden. Es wurde jedoch während einer Nahbereichsabsuche in einer nahegelegenen Garage gefunden werden. Eine Überprüfung des Motorrads ergab, dass es ein gestohlenes Kennzeichen hatte und weder zugelassen noch versichert war.

Der Unfallverursacher versuchte sich bei der Sachverhaltsklärung im Krankenhaus mit dem Führerschein einer fremden Person auszuweisen. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte der 22-Jährige nicht. Das Motorrad samt gestohlener Kennzeichen sowie der Führerschein wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein zuständiges Kommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City).

Betrunkene Autofahrerin weicht in Spandau Wildtier aus - und verursacht Unfall

13.58 Uhr: Eine betrunkene Autofahrerin ist am Donnerstag einem Wildtier in Spandau ausgewichen und hat einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die 20-Jährige gegen 3 Uhr auf der Pionierstraße unterwegs. Kurz vor dem Bramwaldweg sei plötzlich ein Tier auf die Straße gelaufen. Bei dem Versuch auszuweichen, kam die Autofahrerin von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Transporter zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde Transporter Sprinter in einen weiteren geparkten Pkw geschoben.

Die Fahrerin erlitt diverse Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär verblieb. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab bei der Frau einen Wert von rund 2 Promille. Der Führerschein der 20-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.

Attacke auf Obdachlosen: Wer kennt diese jungen Männer?

13.36 Uhr: Nach einer Attacke auf einen Obdachlosen am Ostbahnhof in Friedrichshain-Kreuzberg fahndet die Bundespolizei nach zwei Verdächtigen. Wie die Behörde mitteilte, hatte sich der Angriff am Dienstag, den 4. April 2023, gegen 22 Uhr vor dem Bereich des Intercity Hotels ereignet. Dort schlugen und traten die Täter auf den Mann ein. Sie ließen erst von ihm ab, als Zeugen hinzueilten, um zu helfen. Die Täter flüchteten anschließend durch den Westtunnel in Richtung Erich-Steinfurth-Straße.

Die Bundespolizei fragt:

Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern?

Wer kann Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Telefonnummer 030/297779-0 entgegen. Alternativ werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegengenommen.

Toter im Dammsee in der Nordwestuckermark gefunden

12.47 Uhr: Aus dem Dammsee in der Gemeinde Nordwestuckermark (Landkreis Uckermark) ist der leblose Körper eines Mannes geborgen worden. Ein Zeuge entdeckte am Donnerstagnachmittag an einer wilden Badestelle einen im Wasser treibenden Menschen, wie die Brandenburger Polizei am Freitag mitteilte. Demnach brachte die Feuerwehr den Körper an Land. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Tote soll etwa 60 Jahre alt sein. Die Identifizierung des Mannes und die Aufklärung der Todesumstände übernimmt die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern. Der See befindet sich an der Landesgrenze zwischen den beiden Bundesländern.

Motorradfahrer wird in Karlshorst auf Pkw-Dach geschleudert

11.12 Uhr: Am Donnerstagnachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall in Karlshorst in Treptow-Köpenick ein Motorradfahrer verletzt. Gegen 17.20 Uhr fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Pkw auf der Rummelsburger Straße in Richtung Köpenicker Chaussee. Nach bisherigen Erkenntnissen wendete die Pkw-Führerin auf Höhe Mentelinstraße und querte hierbei die parallel laufende Fahrbahn der Straße An der Wuhlheide. Dabei übersah sie einen 24-jährigen Motorradfahrer, der von der Straßenüberführung An der Wuhlheide kommend in dieselbe Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer auf das Dach des Pkw geschleudert wurde. Durch Rettungskräfte wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Pkw-Führerin erlitt einen Schock und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant betreut. Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten die Rummelsburger Straße und die Straße An der Wuhlheide zwischen Treskowallee und Minna-Todenhagen-Straße bis etwa 22.30 Uhr voll gesperrt werden.

Sachbeschädigung durch Feuer in Hellersdorf: Einkaufswagen in Brand

11.08 Uhr: In der Nacht auf Freitag kam es durch Feuer zu einer Sachbeschädigung an mehreren Einkaufswagen eines Supermarktes in Hellersdorf. Gegen 3 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Gothaer Straße gerufen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Griffstücke der Wagen waren verschmort. Eine Stunde später löschte die Feuerwehr einen weiteren Brand an einem E-Fahrrad in der Hellersdorfer Straße. Das Fahrrad wurde am Hinterrad und Kunststoffrahmen beschädigt. Es gab in beiden Fällen keine verletzten Personen. Die Feuerwehr beobachtete jedoch in beiden Fällen drei Personen, die von den Tatorten flüchteten. Ein Zusammenhang wird aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe nicht ausgeschlossen.

64-Jähriger wegen mutmaßlichen Drogenhandels in Köpenick festgenommen

11.04 Uhr: Ein mutmaßlicher Drogenhändler wurde am Donnerstagmittag in Köpenick festgenommen. Gegen 12.30 Uhr durchsuchten Einsatzkräfte aufgrund eines Hinweises aus der Nachbarschaft und mit einem Durchsuchungsbeschluss die Wohnung eines 64-Jährigen in der Pohlestraße. Es wurden diverse Cannabispflanzen, weitere Betäubungsmittel und eine UV-/LED-Lampe sowie vermeintlicher Handelserlös gefunden und beschlagnahmt. Polizeikräfte brachten den Mieter, der während der Durchsuchung seine Wohnung betrat, zu erkennungsdienstlichen Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam.

Farbschmierereien an einem Parteibüro in Pankow

11 Uhr: Am Donnerstagmittag wurde in Pankow eine Sachbeschädigung an einem Parteibüro festgestellt. Ein Mitarbeiter des Parteibüros in der Berliner Straße zeigte gegen 13 Uhr an, dass das Schaufenster des Büros in den Ausmaßen von circa 2x2 Meter von Unbekannten beschmiert wurde. Alarmierte Einsatzkräfte dokumentierten die Sachbeschädigung und leiteten ein Strafermittlungsverfahren ein.

Zwei Männer attackieren 63-Jährigen in Moabit

9.48 Uhr: Wegen einer gefährlichen Körperverletzung wurden Einsatzkräfte gestern Nachmittag nach Moabit (Mitte) alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen Zeugen gegen 17.40 Uhr beobachtet haben, wie ein 63-jähriger, alkoholisierter Mann auf dem Bahnhofsvorplatz des Hauptbahnhofs durch ein 35 und 41 Jahre altes Duo attackiert wurde. Die beiden Tatverdächtigen sollen auf ihr Gegenüber eingetreten haben und auf seinen Oberkörper gesprungen sein. Kräfte der Bundespolizei beendeten den Angriff und nahmen die Männer fest. Während der 35-Jährige nach den polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen durfte, wurde der 41-Jährige für ein Fachkommissariat eingeliefert. Der 63-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Zelte in Kreuzberg in Brand geraten - Zeltlager völlig zerstört

9.46 Uhr: In der Nacht auf Freitag kam es in Kreuzberg zu einem Brand. Ein Autofahrer rief gegen 23.30 Uhr die Feuerwehr, nachdem er auf einem Grünstreifen zwischen Schöneberger Ufer und Landwehrkanal mehrere brennende Zelte bemerkte. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand, durch den das Zeltlager vollständig zerstört wurden. Verletzte Personen gab es nicht. Während der Löscharbeiten wurde die Straße Schöneberger Ufer zwischen Ausfahrt Tiergartentunnel und Köthener Brücke bis ca. 0.40 Uhr komplett gesperrt.

Unbekannter bedroht 42-Jährigen in Tempelhof mit Messer

9.40 Uhr: Nach Streitigkeiten wurde Donnerstagabend ein Mann mit einem Messer verletzt. Gegen 18.30 Uhr gerieten ein 42-jähriger Mann und ein bisher Unbekannter vor dem Eingang des S-Bahnhofs Tempelhof zunächst in ein Streitgespräch. Im Verlauf der Auseinandersetzung griff der unbekannte Täter seinen Kontrahenten mit einem Messer an und verletzte diesen am Kopf und am Rücken. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung der Hoeppnerstraße. Der Verletzte musste zur weiteren Behandlung in einem Krankenhaus behandelt werden und verbleibt stationär.

Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Lichterfelde verletzt

9.36 Uhr: In Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf) ist am Donnerstagabend eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde sie kurz nach 19 Uhr von einem 86-Jährigen Audi-Fahrer angefahren, als dieser ihr entgegenkam und nach links in die Straße Unter den Eichen in Richtung Thielallee abbog. Die Zweiradfahrerin befuhr zuvor die Habelschwerdter Allee und wollte die Kreuzung in Richtung Drakestraße überqueren. In Folge des Zusammenstoßes wurde die Radfahrerin schwer verletzt und von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Unbekannter läuft mit Schusswaffe und Baseballschläger auf Häuserdach in Spandau umher

9.31 Uhr: Donnerstagabend wurden Einsatzkräfte nach Spandau alarmiert. Ein 25-jähriger Anwohner wählte gegen 19.30 Uhr den Notruf, da in der Grunewaldstraße eine Person mit einer Schusswaffe und einem Baseballschläger auf einem Häuserdach umherlief. Der 36-jährige Mann richtete den Baseballschläger in bedrohlicher Weise in Richtung des Anrufers und kletterte dann beim Eintreffen der Polizeikräfte vom Dach in seine Wohnung im vierten Obergeschoss. Als die Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos und einer Einsatzhundertschaft kurze Zeit später die Wohnung des Tatverdächtigen betraten, war der jedoch nicht mehr anwesend. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde neben dem Baseballschläger und einem konspirativen Elektroschocker auch die Schusswaffe aufgefunden. Wie sich heraus stellte, handelte es sich hierbei um eine schwarze Spielzeugwaffe aus Plastik. Deren Besitzer wurde schließlich in einer geschlossenen Lokalität im Wohnhaus angetroffen. Trotz Widerstandshandlungen konnte der verhaltensauffällige Mann festgenommen und in ein Krankenhauses gebracht werden.

Treptow-Köpenick: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

9.30 Uhr: Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 24 Jahre alter Motorradfahrer in Treptow-Köpenick schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, querte eine 35-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend auf der Rummelsburger Straße den Fahrstreifen des Mannes und stieß mit dem Auto gegen das Motorrad. Dadurch stürzte der 24-Jährige zunächst auf das Autodach und dann auf die Straße. Er erlitt dabei schwere Verletzungen, Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 35-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Wohnungsbrand in Reinickendorf - Gebäude geräumt

4.25 Uhr: Gegen Mitternacht ist in einer Wohnung in Reinickendorf in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Das gesamte Gebäude sei geräumt worden, rund zehn Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Es wurde niemand verletzt.

Die Einsatzkräfte wurden um kurz nach Mitternacht zum Eichborndamm gerufen. Dort brannte es in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines viergeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes. Die Flammen schlugen von dort aus dem Fenster und griffen auf das ausgebaute Dachgeschoss über. Warum der Brand ausbrach, war am noch unklar.

