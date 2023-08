Seniorin in Spandau beraubt: Wer erkennt diese Kette wieder?

Berlin. Mit der Bitte um Mithilfe wendet sich die Kriminalpolizei an die Öffentlichkeit. Am Freitag, den 11. August 2023, gegen 10.20 Uhr, kam es in Wilhelmstadt zu einem Raub, bei dem einer bislang unbekannt gebliebenen Seniorin eine goldfarbene Halskette samt Ring entrissen wurde.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu der Seniorin/Besitzerin der abgebildeten Kette samt Ring machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Mitte während der Bürodienstzeiten unter den Telefonnummern (030) 4664-273118 oder (030) 4664-273110 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-271100, per E-Mail an Dir2K31@polizei.berlin.de und über die Internetwache entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden