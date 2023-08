Berlin: 58-Jähriger in Charlottenburg mit Messer schwer verletzt

Im Schillerpark hat ein Mann eine Leiche entdeckt

Berlin. Ein 73 Jahre alter Mann soll bei einem Streit im S-Bahnhof Charlottenburg einen anderen mit einem Messer schwer verletzt haben. Unterdessen wurden drei Menschen nach einer Kollision von einem Taxi und einem Auto verletzt. In Köpenick stürzte ein 15-Jähriger von einer Tram. Im Schillerpark wurde ein Toter gefunden. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin vom 20. August: Passant entdeckt Leiche im Schillerpark im Wedding

17.41 Uhr: Im Schillerpark in Wedding hat ein Passant am Sonntagvormittag einen Toten entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, war zunächst unklar, wer der Mann ist und woran er starb. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es aber nicht. Eine Obduktion sei empfohlen und es werde ermittelt. Ausweispapiere wurden bei dem Mann nicht gefunden.

Köpenick: 15-Jähriger stürzt von Tram

17.20 Uhr: In der vergangenen Nacht erlitt ein Jugendlicher in Köpenick nach einem Sturz von einer Straßenbahn Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte ein 15-jähriger Jugendlicher gegen 1.15 Uhr auf der Wendenschloßstraße auf das Heck einer Straßenbahn und hielt sich dort fest. Nach ca. 500 Metern Fahrt verlor er den Halt, stürzte auf die Fahrbahn und stieß gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Oberleitungsmast. Durch den Sturz erlitt der 15-Jährige Verletzungen des Brustkorbes und eine Fraktur des Beckens. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnfahrer, der den Unfall nach ersten Erkenntnissen nicht wahrgenommen hatte, setzte seine Fahrt bis zum Betriebshof Köpenick fort und beendete dort seinen Dienst.

Mann in Berlin-Prenzlauer Berg judenfeindlich beleidigt

14.45 Uhr: Ein 37-jähriger Mann ist im Prenzlauer Berg in Berlin nach Erkenntnissen der Polizei angegriffen und judenfeindlich beleidigt worden. Tatverdächtig ist ein 61-Jähriger. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 37-Jährige am Samstagnachmittag mit seinem kleinen Sohn auf der Hermann-Blankenstein-Straße unterwegs. Dort soll ihn ein Unbekannter respektlos angesprochen haben. Der 37-jährige ging den Angaben zufolge zunächst weiter, kam aber später zurück, um den Aufzug zum Bahnsteig des S-Bahnhofs Storkower Straße zu nutzen. Da soll ihm der Unbekannte mit der Faust in den Nacken geschlagen und ihn antisemitisch beleidigt haben.

Als Polizisten nach dem Tatverdächtigen suchten, gab eine Zeugin Hinweise auf den 61-jährigen Mann als mutmaßlichen Schläger. Dieser muss sich nun wegen Verdachts der Körperverletzung mit antisemitischem Hintergrund verantworten. Eine Atemmessung ergab bei ihm ein Promille Alkohol, wie die Polizei weiter mitteilte.

Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

12.45 Uhr: Polizistinnen und Polizisten nahmen Samstag Nachmittag einen Mann Kreuzberg fest. Gegen 17.20 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei zur Bergmannstraße. Zuvor beobachten sie einen Mann an einem auf der Straße geparkten Opel. Der Mann soll einen brennenden Gegenstand in das Innere des Fahrzeugs geworfen haben, woraufhin der Innenraum in Brand geriet. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Bei einer Absuche der Umgebung entdeckten Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft den 52-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Bei ihm fanden sie mehrere Flaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit sowie mehrere Feuerzeuge und beschlagnahmten diese. Ein Atemalkoholtest bei dem 52-Jährigen ergab einen Wert von rund 4 Promille

Zwei bewaffnete Diebe nach Raub festgenommen

12.30 Uhr: Am Samstag gegen 19 Uhr hielten die zwei Polizeibeamte in Neukölln einen Pkw an der Kreuzung Mittelweg Ecke Morusstraße an und überprüften Fahrzeug und Insassen verkehrsrechtlich. Während der Überprüfung bemerkte einer der beiden Polizisten eine Schusswaffe in der Ablage der Fahrertür, woraufhin die Einsatzkräfte die beiden Insassen im Alter von 40 und 42 Jahren festnahmen und durchsuchten. Bei der Schusswaffe handelt es sich, wie herausstelle, um eine scharfe Schusswaffe. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen fanden die beiden Polizisten darüber hinaus Drogen, Schmuck und Bargeld. Der Schmuck konnte einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft gestern Mittag zugeordnet werden. Dabei betraten zwei maskierte Täter das Geschäft am Teltower Damm und raubten Schmuck. Auch bei dem 42-jährigen Beifahrer fanden sie Schmuck und Bargeld. Die Polizisten beschlagnahmten alle Gegenstände sowie das Fahrzeug.

58-Jähriger am Bahnhof Charlottenburg mit Messer schwer verletzt

12.22 Uhr: Ein 73 Jahre alter Mann soll bei einem Streit im S-Bahnhof Charlottenburg einen anderen mit einem Messer schwer verletzt haben. Das 58 Jahre alte Opfer kam mit Wunden am Rumpf ins Krankenhaus und wurde notoperiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Männer waren den Angaben zufolge am Samstag gegen 06.00 Uhr früh aus unbekanntem Grund aneinandergeraten. Im Verlauf soll der Ältere zugestochen haben und weggegangen sein. Zwei Stunden später hätten Polizisten der Bundespolizei den 73-Jährigen aber im Bahnhof gesehen und festgenommen. Eine Stichwaffe sei bei ihm nicht gefunden worden. Der Mann kam nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder frei, wie es weiter hieß.

Herrenloser Koffer sorgte für stundenlange Sperrungen in City-West

8.55 Uhr: Auf der Budapester Straße Höhe Breitscheidplatz in Charlottenburg wurde am Samstagabend gegen 22.30 Uhr ein herrenloser Koffer am Europacenter von besorgten Passanten gemeldet. Daraufhin sperrte die Berliner Polizei das Gelände weiträumig ab. Entschärfer der Berliner Polizei gaben gegen 1 Uhr nachts Entwarnung. Der Rollkoffer stellte sich als harmlos heraus.

Feuerlöscher durch Schaufenster geworfen, 53 Kräfte der Berliner Feuerwehr im Einsatz

8.45 Uhr: Am Samstagabend gegen 21 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr mit einem Großaufgebot an die Ecke Hindenburgdamm / Stockweg wegen einer angeblichen Explosion nach Lichterfelde alarmiert. Beim Eintreffen jedoch Entwarnung: Es gab keine Explosion. Es wurde lediglich ein Feuerlöscher durch die Schaufensterscheibe eines arabischen Polstermöbel-Geschäfts geworfen. Der Feuerlöscher entleerte sich anschließend offenbar unkontrolliert im Geschäft.

Drei Verletzte nach Kollision von Taxi und Audi

8.30 Uhr: In der Nacht auf Sonntag gegen 4.20 Uhr krachten an der Kreuzung Dircksenstraße / Karl-Liebknecht-Straße in Berlin-Mitte ein Audi und ein Taxi zusammen. Dabei wurden nach ersten Informationen mindestens drei Menschen verletzt. Die Feuerwehr behandelte die Verletzten und räumte die Kreuzung. Die Unfallursache ist bislang noch unklar.

Randalierer schlägt gegen S-Bahn, pöbelt und flüchtet durchs Gleisbett

8.20 Uhr: Ein bisher unbekannter Mann soll in der Nacht auf Sonntag gegen 1.45 Uhr auf dem S-Bahnhof Adlershof gegen mehrere Türen einer S-Bahn getreten haben, darunter auch gegen die Tür des Triebfahrzeugführers. Die Tat konnte der Triebfahrzeugführer durch eine Kamera am Triebkopf beobachten. Auf dem Bahnsteig soll der Mann sich lautstark aufgeregt haben. Laut Zeugen soll der Mann ins Gleisbett gesprungen und geflüchtet sein. Dadurch setzte der S-Bahnfahrer seine Fahrt nicht Richtung Grünau fort, sondern verblieb mit dem Zug im Bahnhof. Bundespolizisten leiteten sofort eine Nahbereichsabsuche nach dem Flüchtigen ein, jedoch ohne Erfolg.

Technischer Defekt: Auto beginnt an Ampel plötzlich zu brennen

8.15 Uhr: In der Nacht auf Sonntag befuhr ein Mann gegen 1 Uhr mit seinem Renault Kangoo die Kiefholzstraße im Treptow-Köpenicker Ortsteil Plänterwald. Als er an der Kreuzung Dammweg / Kiefholzstraße bei roter Ampel halten musste, bemerkte er Rauch im Motorraum, der durch die Lüftung ins Innere des Fahrzeugs drang. Der Mann verließ daraufhin den Kleintransporter und brachte sich in Sicherheit. Feuewehrkräfte löschten das Feuer, konnten ein Ausbrennen jedoch nicht mehr verhindern. Die Kreuzung war für rund 45 Minuten teilweise vollständig gesperrt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Auto beginnt an Ampel plötzlich zu brennen.

Foto: Morris Pudwell

